مدينة الكويت – اختتمت مجموعة الخليج للتأمين، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عام 2024 بفوزها بمجموعة من الجوائز العالمية المرموقة في مختلف الفئات التي شملت مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والريادة والتميز التشغيلي، وكذلك على مستوى علامتها التجارية، عاكسةً أدائها المتفوق في أبرز المجالات التي تقوم عليها صناعة التأمين، بالإضافة إلى التزامها بالابتكار وتطوير خدمات ومنتجات يكون محورها تلبية احتياجات العميل.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للمجموعة - إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين، السيد/ خالد مشاري السنعوسي:

"تؤكد هذه الجوائز التزام مجموعة الخليج للتأمين الراسخ بالتميز وريادتها وحرصها على المساهمة في مستقبل قطاع التأمين ليواكب التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأيضاً الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لجميع فئات المجتمع لتواصل مجموعتنا ابتكار الحلول التي من شأنها دفع النمو المستدام وتعزيز المرونة. ومن هذا المنطلق، تواصل المجموعة استثمارها في جوانب تدعم أهدافها المستقبلية وأبرزها التكنولوجيا، وتنمية المواهب المحلية، وتطبيق الممارسات المستدامة لضمان تلبية توقعات عملائنا والمجتمعات التي نخدمها."

التميز التشغيلي والريادة في التأمين

حصدت مجموعة الخليج للتأمين جوائز عكست قوتها التشغيلية، أولها لقب " شركة تأمين عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2024 والتي جاءت من مؤسسة "بوستون براند ريسرتش أند ميديا"، وكذلك "أفضل شركة تأمين عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" للعام من قبل جوائز "جازيت إنترناشيونال براندز أووردز"، وجائزة "أفضل شركة تأمين عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من جوائز "جلوبل إنشورانس إنوفيشن"، وجائزة "أفضل شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة المستثمر الدولي، وجائزة "أفضل مجموعة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة الاقتصاد العالمي

كما حصلت المجموعة على جائزة "أفضل قيادة لمجموعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تقديراً لريادتها في المنطقة والتي منحتها لها مؤسسة "The European Spring".

جائزة الإنجاز مدى الحياة للرئيس التنفيذي

وعلى مستوى قيادة المجموعة، حصل نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، السيد/ خالد سعود الحسن، على جائزة الإنجاز مدى الحياة في التأمين 2024 من قبل جوائز المستثمر الدولي لمساهماته العديدة في تقدّم صناعة التأمين.

تقديرات عالمية وتصنيف ائتماني قوي

تأكيداً على مكانة مجموعة الخليج للتأمين الرائدة في صناعة التأمين، تم تصنيفها من بين مئة علامة تجارية في صناعة التأمين العالمية على قائمة "Next 100 Global 2024" والتي تصدرها مؤسسة "جلوبل بانكينج أند فايننشال ريفيو"، بالإضافة إلى حصولها على لقب "الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من قبل "وورلد بزنس أوتلوك".

كما أن المجموعة هي أول شركة تأمين في الكويت مصنفة في ثلاث وكالات تصنيف عالمية، وحافظت على تصنيفها على مستوى A لدى أبرز وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك تصنيف A (مع نظرة إيجابية) من قبل "ستاندرد أند بورز"، وتصنيف A للقوة المالية (مع نظرة ممتازة) وتصنيف ائتماني للجهة المصدرة لدى مستوى a+ (مع نظرة ممتازة) ونظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "أي أن بست"، إلى جانب تصنيف A2 (مع نظرة مستقرة) من "موديز".

الممارسات الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية

على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، حصلت مجموعة الخليج للتأمين على جائزة "الشركة الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة "براند أند بزنس"، وجائزة "أفضل شركة تأمين للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي" من "The European Spring"، حيث تؤكد هذه الجوائز على جهود المجموعة المستمرة لتكون الاستدامة والتأثير الاجتماعي الإيجابي ركيزة عملياتها اليومية.

كما حصلت المجموعة على جائزة "الشركة الأكثر استدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لاستراتيجيتها التي تعتمد نهج الاستدامة وذلك من مجلة "إنترناشيونال بزنس"، علاوة عن جائزة "أفضل شركة تأمين مستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من قبل جوائز المستثمر الدولي، هذا وحصل تقرير المجموعة السنوي عن النتائج المالية لعام 2023 على الجائزة الفضية من جوائز ARC العالمية المختصة بالتقارير السنوية ومستوى الإفصاح فيها.

جوائز العلامة التجارية

وعن مبادرات المجموعة فيما يخص الصورة التي تظهرها عبر علامتها التجارية، كسبت جائزة "أفضل علامة تجارية متميزة في الكويت" من مجلة "براند أند بزنس"، وجائزة "العلامة التجارية الأكثر تقديراً في مجال التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي" من جوائز "بزنس بيناكل"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل علامة تجارية للتأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من "جلوبل بزنس أند براندز"، وجائزة "العلامة التجارية للعام في قطاع التأمين" من جوائز "وورلد براندينج أووردز"، علاوة عن جائزة "أفضل علامة تجارية للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة "جلوبل بزنس أند براندز ببلكيشن".

وفيما تمضي قدماً، تستمر مجموعة الخليج للتأمين الالتزام بدورها ومسؤولياتها كشركة رائدة إقليمياً وعالمياً في صناعة التأمين، حيث تركز في نهج أعمالها على تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل وتطبيق الاستراتيجيات التي تعطي الأولوية للتحوّل الرقمي، إذ يبقى هدف المجموعة الرئيسي هو إضافة القيمة وحماية مصالح جميع الفئات المعنية بأعمالها. وتصب جميع هذه الجهود نحو تعزيز قوة علامتها التجارية ومكانتها، وتدعم رؤيتها بتشكيل نظام بيئي لقطاع التأمين يكون ذات قيمة ويمتد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مجموعة الخليج للتأمين هي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في

قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات

التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص ُملكية في شركات في الكويت والبحرين والأردن ومصر

وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان. وبلغ حجم

أصولها المجمعة 3.94 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر .2024

تعتبر مجموعة الخليج للتأمين الأولى من بين شركات التأمين في حصولها على التصنيف الائتماني الثلاثي في الكويت، اذ

تتمتع بتصنيف بدرجة A( ممتاز( وكذلك تصنيف a+( ممتاز( للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من

وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني

بدرجة A مع نظرة مستقبلية ايجابية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني،. بالإضافة الى تصنيفها المالي ب 2A

من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مجموعة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز بالحصة الكبرى، وهي شركة قابضة كندية،

مدرجة في بورصة تورونتو، حيث تقوم عملياتها من خلال شركاتها التابعة ترتكز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد

الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات صلة.

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