دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع، «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس2024" في نسخته السادسة والعشرين حيث تنطلق فعالياته بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة ما بين 1 إلى 3 أكتوبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، وسيشهد الحدث مشاركة «إمباور» لإثراء فعالياته بوصفه أكبر معرض للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة في المنطقة ومن بين الاشهر على مستوى العالم.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن "ويتيكس" الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي"ديوا" سنوياً بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، رسخ مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة مشيراً الى ما ينتظر المشاركين والزوار للمعرض من تميز وتفرد لاسيما وأنه يرسخ المعرض مكانته الدولية كونه منصة فريدة تستهدف تحقيق التكامل بين جميع شرائح قطاع الطاقة، موضحاً أن المعرض يعد فرصة مهمة لتعريف العالم بجهود دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والإنجازات المتواصلة التي تجعل من دبي نموذجاً عالمياً في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

وأكد بن شعفار على أن رعاية المؤسسة الاستراتيجية المتواصلة للحدث قائمة على التزامها بالمساهمة الفاعلة لفعاليات وأنشطة المعرض الذي ذاع صيته عالمياً لتفرده وتميزه في نشر التقنيات العصرية وتوسيع رقعة ثقافة حماية البيئة وزيادة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن استعراضه للحلول المبتكرة في صناعة التبريد وتعزيز الوعي بضرورة تبني خدمات أنظمة تبريد المناطق الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، ومكاسب توسيع نطاق المباني الخضراء، والتعريف بعناصر التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، واستخدام الطاقة الشمسية، الى جانب النقاشات المعمقة ووضع الحلول اللازمة لمواجة تحديات القطاع واستثمار الفرص الواعدة.

وأكد بن شعفار على أن "ويتيكس2024" يمثل منصة لفرص تعاون وشراكة جديدة بين القطاعات التجارية والفنية، ويتيح للمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات المحلية والعالمية لعقد الصفقات المثمرة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، و تبادل الخبرات والوقوف على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية ، وتحديد احتياجات السوق، مشيراً إلى تزايد الطلب على أنظمة وخدمات تبريد المناطق على خلفية ازدياد الطلب على المنتج المستدام والأقل تكلفة من جانب الشركات التي تبحث عن حلول جديدة لخفض التكاليف، الى جانب رغبتها في أن يكون لها بصمة واضحة في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون على المستوى المحلي والعالمي.

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