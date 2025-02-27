علي مدار مسيرتها المُمتدة منذ عام 2007، استطاعت ريفي منح تمويلات بقيمة تخطت 20 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة في عام 2024 مبلغ 4 مليار جنيه والذي يُمثل نسبة 20% من إجمالي التمويلات الممنوحة منذ نشأة الشركة. وإذ تفخر ريفي بكونها أول شركة تحصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، الأمر الذي يُعزز من ريادة الشركة فى توفير حلول تمويلية مُيسرة تتناسب وإحتياجات عملاءها لتؤكد علي إسهام الشركة المستمر فى تعزيز ريادة الأعمال لتحفيز النشاط الإقتصادي وتحقيق الشمول المالي والإستقرار المجتمعي.

وعلى مدار العام، نجحت "ريفي" في الحفاظ على زخم نشاطها وتعزيز مكانتها في صناعة التمويل، حيث بلغ إجمالي محفظة عملاء الشركة مبلغ 3.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. هذا وقد بلغ متوسط قيمة القرض 36.4 ألف جنيه في عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 23%. وإذ تقوم الشركة بالتركيز على التواجد في المناطق الأكثر إحتياجاً للخدمات التمويلية، حيث إستطاعت ريفي إفتتاح عدد 23 فرع جديد ليصل عدد فروع الشركة بنهاية العام إلى 185 فرع متواجدة في 21 محافظة بجمهورية مصر العربية.

وعلي صعيد النتائج المالية، بلغ إجمالي إيرادات النشاط قيمة 1.84 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 27%. هذا وقد تمكنت ريفي من تحقيق صافي أرباح قدره 374 مليون جنيه في عام 2024 بأعلي معدل عائد علي حقوق الملكية بلغ 78.1%، وذلك رغم التحديات الإقتصادية التي واجهتها الشركة خلال العام وعلي رأسها زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس مطلع عام 2024، بالإضافة إلى كونها من أوائل الشركات التي بادرت بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مايو الماضي، مما يعكس نهجها الإستباقي في الإمتثال للقرارات الحكومية والتكيف مع المتغيرات الإقتصادية، مع الحفاظ على إلتزام الشركة تجاه عملائها وكنزها البشري.

وفي ذات السياق، أكد أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ريفي"، على نجاح الشركة في مواصلة أدائها المتميز رغم التحديات الإقتصادية، قائلًا: " ريفي تُثبت عامًا بعد الآخر أن الإستقرار والنمو المستدام مُمكنان حتى في ظل التحديات الإقتصادية. واجهنا في مطلع العام الماضي زيادة حادة في أسعار الفائدة، ومع ذلك تمكنا من الحفاظ على أداء قوي واستمرارية في النمو". وأضاف "نواصل رحلتنا نحو تعزيز ريادتنا، مدفوعين برؤية طموحة وكوادر بشرية إستثنائية، ونتطلع دائماً إلى مواصلة التوسع وإبتكار حلول تمويلية مُيسرة لنحافظ على ثقة عملاءنا."

جدير بالذكر، أنه فى مطلع نوفمبر 2024 نجحت ريفي في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإحالة محفظة توريق بقيمة 1,066 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للتوريق وذلك من خلال إتمام الإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق. هذا وقد حصلت تلك السندات علي تصنيف " Prime 1 " من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، والذي يعتبر أعلى تصنيف إئتماني. هذا وتمكنت الشركة من خلال إتمام هذا الإصدار من توفير السيولة النقدية التي مكنتها من دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال توفير التمويل المناسب لكافة الشرائح بأسعار تنافسية جداً وغير مسبوقة في القطاع مؤكدةً على الدور الريادي الذي يقع على عاتق الشركة تجاه عملاءها.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت ريفي تعزيز مكانتها الريادية بعد أن تم تصنيفها في مايو 2024 ضمن قائمة فاينانشيال تايمز لأسرع الشركات نموًا في إفريقيا. ويأتي هذا التكريم العالمي للعام الثاني على التوالي، ليؤكد على نجاح الشركة في تحقيق نمو مستدام وترسيخ ريادتها في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر.

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