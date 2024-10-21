رائد الأعمال الشهير والمؤلف الأكثر مبيعًا جوردان بيلفورت يلقي كلمةً حصرية خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2024

تتناول الكلمة أحدث التوجهات في صناعة المعادن الثمينة والأصول الرقمية ومهارات القيادة والمبيعات وريادة الأعمال ووضع استراتيجيات استثمار ناجحة

يناقش جدول أعمال المؤتمر أثر سياسات مجموعة البريكس والعوامل الجيوسياسية على واقع تجارة الذهب المادي، وحلول التتبع والتوريد المسؤول ودور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

مركز دبي للسلع المتعددة يكشف النقاب عن تقريره "مستقبل التجارة: المعادن الثمينة" الذي يتناول واقع أسواق الذهب والفضة

تعقد النسخة الـ 12 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يومي 18 و19 نوفمبر 2024 في مركز مؤتمرات جافزا ون. ويمكن حجز التذاكر عبر زيارة الموقع https://www.dpmc.ae

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استضافة رائد الأعمال الشهير ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً ووسيط الأسهم السابق جوردان بيلفورت، الملقب بـ "ذئب وول ستريت"، لإلقاء كلمة حصرية في نسخة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة.

وانطلاقاً من خبرته الطويلة في الأسواق المالية ومبيعات الشركات، سيطرح بيلفورت آراءه وأفكاره حول صناعة المعادن الثمينة وما تشهده من تحديات متنامية، كما سيتطرق إلى العديد من المواضيع الحيوية تتضمن المنهجيات العملية في قيادة الأعمال، وتعقيدات المبيعات، وريادة الأعمال، ووضع استراتيجيات استثمار ناجحة. كما سيتحدث عن النمو الذي يشهده قطاع العملات الرقمية ودور التقنيات الناشئة في إحداث تحوّلٍ في الأنظمة المالية التقليدية.

وإلى جانب مشاركة بيلفورت، يتضمن جدول أعمال المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية المهمة حول دور دول مجموعة البريكس وديناميكيات التوريد والطلب في إعادة تشكيل واقع تجارة الذهب المادي، وآليات تعزيز إمكانية التتبع ودعم التوريد المسؤول، إلى جانب تسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير صناعة المعادن الثمينة ضمن المجالات المذكورة.

وسيكشف مركز دبي للسلع المتعددة خلال المؤتمر عن تقريره المرتقب "مستقبل التجارة: المعادن الثمينة" الذي يتناول رؤى مهمة حول واقع أسواق الذهب والفضة وإعادة التوازن الجيوسياسي، وعودة الذهب إلى دوره كملاذ آمن لحفظ الثروات وإمكانية استخدامه بديلاً للدولار الأمريكي كوسيلة للدفع في أسواق السلع العالمية، كما يتطرق التقرير إلى موضوع نشوء ممر جديد لتجارة الذهب في آسيا مركزه إمارة دبي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وفي هذه المناسبة، قال جوردان بيلفورت: "يسرني أن أشارك في نسخة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، أحد أبرز الفعاليات العالمية المعنية بصناعة الذهب والمعادن الثمينة. وفي ظل التحديات المختلفة والمشهد المعقد الذي يواجهه المستثمرون اليوم في هذه الصناعة، يقدم مؤتمر المعادن الثمينة الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة رؤى مهمة وفرص تواصل قيّمة لتمكين الأطراف المعنية من اتخاذ قرارات مستنيرة. كما يشكل المؤتمر منصةً فريدةً للمستثمرين لمشاركة أفكارهم وتجاربهم والعمل معاً على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل ومعرفة أثرها على أعمالهم وشركاتهم، وبالطبع فإن دبي تتمتع بجميع المقومات التي تجعلها المكان الأمثل لاستضافة هذا الحدث المرموق".

وبدوره قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "المرونة تعد إحدى أهم عوامل النجاح في عالم الأعمال التجارية، ولا يوجد قطاع يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من قطاع المعادن الثمينة. من الاستكشاف والبحث عن أفضل الفرص إلى التداول والاستثمار، يتطلب هذا القطاع قدرًا كبيرًا من الشجاعة والإصرار. وباعتباره أحد أكثر الأشخاص الذين قابلتهم صلابةً ومرونةً، يسعدني أن أرحب بعودة جوردان بيلفورت إلى دبي هذا العام للمشاركة في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة حيث سيلقي خطابًا حصريًا. بخبرته الواسعة ونظرته الثاقبة في مجال الاستثمار وقدرته على اقتناص الفرص، سيضيف جوردان قيمة كبيرة للحدث وسيفتح آفاقًا جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا في هذا القطاع."

رسخ مؤتمر دبي للمعادن الثمينة مكانته باعتباره واحداً من أهم الأحداث المرتقبة ضمن أجندة الفعاليات الدولية المخصصة لصناعة الذهب والمعادن الثمينة، حيث يستقطب نخبة بارزة من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء ومختلف الأطراف الفاعلة للعمل على بناء مستقبل صناعة المعادن الثمينة في العالم.

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر وكيفية المشاركة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.dpmc.ae/

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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