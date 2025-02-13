نمو الإيرادات والأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك يتجاوز التوجيهات المالية

ارتفاع صافي الربح بنسبة 64% ليصل إلى 346 مليون دولار أمريكي في عام 2024

تأكيد التوجيهات المالية لعام 2025 مع توقع نمو القيمة الإجمالية للبضائع المباعة بنسبة 17 - 18%، ونمو هامش صافي الربح ليصل إلى نطاق 5.0 - 5.5%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طلبات القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر والاثنا عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ما يمثل أول نتائج مالية تعلنها "طلبات" بعد الطرح العام الأولي الناجح الذي اكتمل في ديسمبر 2024، والذي كان أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجية على مستوى العالم خلال العام، وأول إدراج على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

وسجلت الشركة نمواً ملحوظاً في إجمالي قيمة البضائع المباعة للعام الكامل بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 مليار دولار أمريكي، ما يتماشى مع التوجيهات المالية للشركة. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 32%، متجاوزة الحد الأعلى للتوجيهات، لتصل إلى 3.0 مليارات دولار أمريكي[3]. وحققت الشركة نمواً قوياً في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 55%، لتقترب من نصف مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، متفوقة بذلك على التوجيهات المالية. كما سجل صافي الربح زيادة بنسبة 64% ليصل إلى 346 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، تماشياً مع التوجيهات. وارتفع صافي الربح على أساس معدل، بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل، بنسبة 53% ليصل إلى 393 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 5.3% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة.

وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على نمو القيمة الإجمالية للبضائع المباعة وارتفاع هوامش الأرباح التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق). وجاء نمو القيمة الإجمالية للبضائع المباعة مدفوعاً بارتفاع الطلب الاستهلاكي، وذلك من خلال اكتساب عملاء جدد وزيادة وتيرة الطلبات. وارتفع العدد الشهري للعملاء النشطين الذين قدمت لهم "طلبات" خدماتها بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع متوسط عدد الطلبات لكل عميل نشط بنسبة 8% على أساس سنوي. وارتفعت هوامش "طلبات" بفضل نجاح الشركة في تعزيز استراتيجيات توليد الدخل عبر الإيرادات غير القائمة على العمولات، ورسوم التوصيل والخدمات، ونشاط متاجر "تي-مارت"، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية.

أبرز النتائج المالية:

بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة 7.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 23% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو قوي في كل من قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق غير الخليجية، بالإضافة إلى قطاعي الطعام والبقالة والتجزئة . ارتفعت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 85% من القيمة الإجمالية الكلية للبضائع المباعة. نمت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة في الأسواق غير الخليجية بوتيرة أسرع، حيث ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة 42% على أساس سنوي، ما يمثل 15% من القيمة الإجمالية الكلية للبضائع المباعة. ارتفعت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة في قطاع الطعام إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 16% على أساس سنوي، ما يمثل 75% من القيمة الإجمالية الكلية للبضائع المباعة. شهد قطاع البقالة والتجزئة نمواً أسرع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة إلى 1.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 47% على أساس سنوي، ما يمثل 25% من القيمة الإجمالية الكلية للبضائع المباعة.

بلغت إيرادات الإدارة 3.0 مليارات دولار أمريكي، بارتفاع 32% على أساس سنوي، متجاوزة الحد الأعلى من التوجيهات، مما يعكس نسبة تحويل القيمة الإجمالية للبضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40% مقارنة بـ 37% في العام السابق.

بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك 497 مليون دولار أمريكي، بارتفاع 55% على أساس سنوي، متجاوزة التوجيهات، وهو ما يعادل 6.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، مقارنة بـ 5.3% في العام السابق.

بلغ صافي الربح 346 مليون دولار أمريكي، بزيادة 64% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوجيهات، وهو ما يعادل 4.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، مقارنة بـ 3.5% في العام السابق.

بلغ صافي الدخل المعدل 393 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي وبما يعادل 5.3% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، مقارنة بـ 4.2% في العام السابق.

سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 462 مليون دولار أمريكي، بزيادة 54% على أساس سنوي، ما يعادل 6.2% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، مقارنة بـ 5.0% في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 93%، مقارنة بـ 94% في العام السابق.

اختتمت الشركة السنة المالية بميزانية تعتبر هي الأقوى منذ بداية أعمال المجموعة مع تحسّن في المركز النقدي ليصل إلى 419 مليون دولار أمريكي، وصافي المركز النقدي بقيمة 322 مليون دولار أمريكي، مما يضع الشركة في وضع مالي قوي يمكنها من تمويل النمو المستقبلي، والوفاء بتوزيعات الأرباح، والمضي في اي فرص استحواذ .

جددت الشركة تأكيدها على التوجيهات المالية لعام 2025، حيث يُتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية للبضائع المباعة بنسبة 17-18% على أساس سنوي، وأن ترتفع الإيرادات بنسبة 18 - 20% على أساس سنوي، مع بقاء هامش الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك ضمن نطاق 6.5-7.0%. كما تتوقع الشركة زيادة في هامش صافي الربح ليصل إلى نطاق 5.0 - 5.5%، واستقرار هامش التدفقات النقدية الحرة المعدّلة عند نطاق 6.0 - 6.5%.

تستعد الشركة لدفع توزيعات أرباح بقيمة 110 ملايين دولار أميركي، ما يعكس تعديلاً تصاعدياً عن الحد الأدنى لتوزيع الأرباح المعلن عنه سابقاً والبالغ 100 مليون دولار أميركي، وذلك بعد الأداء القوي للشركة في الربع الرابع من عام 2024 وبما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح. ويظل مبلغ الأرباح النهائي خاضعاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي المقبل، المقرر عقده في أبريل 2025.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "كانت 2024 عاماً استثنائياً ومحورياً بالنسبة لشركة "طلبات"، حيث حققنا نتائج مالية متميزة، مسجلين مستوى قياسياً في القيمة الإجمالية للبضائع المباعة بلغ 7.4 مليار دولار أمريكي، ومتجاوزين توجيهاتنا للإيرادات والأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك. وقد ساعدنا أداؤنا القوي في الربع الأخير من العام على زيادة توزيعات الأرباح المقبلة لتصل إلى 110 ملايين دولار أمريكي، تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، رهناً بالتوصية النهائية لمجلس الإدارة وموافقة المساهمين. وتُعدّ هذه الإنجازات ثمرة استراتيجيتنا المدروسة للنمو والتزام فرق العمل في الدول الثمانية التي نعمل بها".

وأضاف: "نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه طرحنا العام الأولي، الذي يُعد أول إدراج لشركة تكنولوجيا في سوق دبي المالي، وأكبر طرح عام أولي لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم في عام 2024. ومع دخولنا عام 2025، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توجيهاتنا المالية ومواصلة النمو المستدام وتعزيز ربحيتنا. وسنواصل التركيز على تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق، وتطوير منصتنا التكنولوجية، وتوسيع شراكاتنا عبر مختلف القطاعات".

نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

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