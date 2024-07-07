حصلت "دار وإعمار" الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، على شهادة "أفضل أماكن للعمل" في المملكة العربيَّة السعوديَّة لعام 2024م، والتي تمنحها منظمة "Great Place To Work" إحدى أهم الهيئات العالميَّة المتخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميِّزة.

من جانبه، أعرب أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لـ"دار وإعمار"، عن سعادته بحصول الشركة على هذه الشهادة التي تعكس جهودها، واهتمامها بالتطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل، وسعيها المستمر إلى تبني المبادرات التطويرية التي تهدف إلى خلق بيئة عمل محفِّزة وداعمة، وحاضنة لإبداعات ومواهب الموظفين، وتمكينهم، ورفع مستوى شعورهم بالفخر والاعتزاز لانتسابهم إلى "دار وإعمار".

وأضاف: "بيئة العمل المحفِّزة والداعمة هي الأساس لتحقيق النجاح والابتكار، ونحن نؤمن بأن موظفينا يرسِّخون مكانة "دار وإعمار"؛ لتكون الشركة الرائدة ضمن قطاع التطوير العقاري، والشريك الفاعل للنهضة التنمويَّة في المملكة.

وأكد "الخنيزي" أن الشركة ستواصل جهودها؛ لتعزيز روح الابتكار والمشاركة، وضمان راحة الموظفين الذين يُجسِّدون خبرة الشركة العريقة منذ عام 2007م، والاستثمار في تمكينهم؛ مما يكون له أثر إيجابي على جودة وكفاءة أعمالها لبلوغ آفاقٍ جديدةٍ من الازدهار، معربًا عن عظيم شكره وامتنانه لفريق الشركة المتميِّز، وجهوده في دفع عجلة الإنجازات والتطوُّر في الشركة.

يُشار إلى أن "دار وإعمار" ساهمت من خلال مشاريعها الخاصة، في ترجمة المبادرات الحكوميَّة الموجَّهة لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، ورفع نسبة تملُّكهم للسكن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطويرها للعديد من المشاريع السكنية المرموقة التي تنتشر في كافة أنحاء البلاد، أبرزها مشروع: "تالا السيف" في الخبر، وسلسلة "فلل سرايا" التي تتوزع بين المنطقة الشرقية، والوسطى، والغربية، لتوفر مجتمعات سكنية متكاملة تتألق بتصاميمها العصرية لتجسد مفهوم جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن منظمة Great Place To Work العالميَّة، تُعدُّ واحدةً من أكبر المنظمات تخصصًا في تطوير بيئات العمل، إضافة إلى تقديمها جملةً من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل أماكن للعمل سنويًّا لمختلف الدول حول العالم.

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