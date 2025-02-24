أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية (كود التداول EKHO.CA و EKHOA.CA في البورصة المصرية | EKHK.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمار رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وخلال عام 2024، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 642 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40%، و39% على التوالي، فيما سجل صافي الربح 185 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية ليصل إلى 29%، بينما بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وقد بلغت إيرادات الشركة 167 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 9% مدفوعة بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع السوقية. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41% و42% على التوالي خلال الفترة. وسجل صافي الربح 46 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل إلى 28%. وارتفع صافي الربح بنسبة 20% على أساس ربع سنوي، ، في حين بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 39 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2024، أعرب لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن سعادته بالأداء القوي الذي أحرزته المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث تمكنت من المحافظة على معدلات ربحية قوية بمختلف القطاعات التشغيلية.

وأضاف الخرافي أن المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة.

وأكد الخرافي إلى أن المجموعة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتنمية الصادرات، وتعزيز مركزها المالي، مع الاستمرار في الإسهام في دفع عجلة التنمية على الساحة الإقليمية. وأشار الخرافي أنه من المتوقع بدء تشغيل باكورة استثمارات المجموعة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تمضي قدمًا نحو تنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة والتي تتضمن أول استثمار استراتيجي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري للتوسع ببصمتها التشغيلية حول العالم، وهو ما يعكس التزامها بإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في الأسواق التي تتميز بمقومات نمو عالية، وتنويع محفظة استثماراتها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وأضاف الخرافي أن المجموعة تركز على تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها، حيث أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على المساهمين، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها المجموعة للموازنة بين توزيع أرباح للمساهمين ومواصلة ضخ الاستثمارات لتحقيق النمو في المستقبل.

واختتم الخرافي حديثه بالتأكيد على أن عام 2025 سيشهد استمرار الشركة في تحسين استراتيجيات توظيف رأس المال، والتركيز على المشروعات التي تحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

ومن جانبه أعرب جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024، على الرغم من التحديات الكبيرة التي سيطرت على المشهد الاقتصادي خلال هذه الفترة، وقد نجحت الشركة في تجاوز هذه التحديات وتحقيق معدلات نمو قوية بفضل مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التأقلم مع مختلف التطورات المحيطة بها. وتعد هذه الإنجازات بمثابة شهادة على التفاني والجهود المبذولة من جانب جميع أفراد فريق العمل، حيث ساهم التزام كل فرد منهم في تعزيز قدرة الشركة على تجاوز هذه التحديات واقتناص الفرص، فضلًا عن مواصلة تحقيق النمو.

وأضاف روك أن الشركة نجحت في مواصلة تحقيق أداء متميز خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات وصافي الربح بمعدل ربع سنوي 9% و20% على التوالي. وارتفعت إيرادات شركة "الإسكندرية للأسمدة" بمعدل ربع سنوي 26% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اليوريا عالميًا ونمو حجم التصدير، بالإضافة إلى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية أعلى بفضل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي. كما حققت شركة "نات إينرجي"، نموًا في إيراداتها بنسبة 15% على أساس ربع سنوي، وذلك بفضل النمو الذي حققته شركة "كهربا" المتخصصة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء حيث شهدت أحجام توزيع الكهرباء نموًا سنويًا بنسبة 62%، مدفوع بامتياز توزيع الكهرباء بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. علاوة على ذلك، تعمل شركة "كهربا" على إنشاء محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الصناعية. ومن ناحية أخرى، ساهم "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" في الأداء القوي للشركة، حيث ارتفعت إيرادات الامتياز بمعدل سنوي 32% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك بفضل بدء الإنتاج في موقعي Aton-1 ، وKSE2.

وأوضح روك أن الشركة سوف تواصل البناء على هذه الإنجازات، وهو ما سينعكس في مشروعاتها المستقبلية والتي ستكون بمثابة الركيزة الأساسية للتوسعات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز النمو وجهود تنويع الاستثمارات.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الشركة لمواصلة تحقيق النمو، سوف تقوم الشركة بتغيير علامتها التجارية خلال عام 2025، ولن يكون هذا مجرد تغيير شكلي، بل سيكون انعكاسًا للتحولات الجذرية التي ستشهدها الشركة في المستقبل. وأكد روك أن الشركة مقبلة على حقبة جديدة من التطور تعكس طموحاتها وخطط النمو المستقبلي، وكذلك سعيها الدؤوب لبناء مؤسسة أكثر تفاعلًا وتركيزًا على المستقبل.

قطاع الأسمدة | شركة "الإسكندرية للأسمدة"

بلغت إيرادات شركة "الإسكندرية للأسمدة" 59 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو بنسبة 26% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بالتحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالميا، فضلًا عن الجهود المبذولة من الحكومة لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لعمليات الإنتاج، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الشركة على تشغيل المصانع بكامل طاقتها اعتبارًا من ديسمبر 2024. ومن ناحية أخرى، سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمو سنوي بمقدار 1 و2 نقطة مئوية على التوالي خلال الربع الأخير من العام، وهو ما يعكس الجهود المبذولة على صعيد تقليل النفقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وبلغ صافي الربح 29 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 5 نقطة مئوية ليصل إلى 49% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024.

وخلال عام 2024، بلغت إيرادات شركة "الإسكندرية للأسمدة" 213 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بتوافر إمدادات الغاز الطبيعي، بينما سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتائج قوية بنسبة 36%، و44% على التوالي. بالإضافة إلى نمو هامش صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ومن المتوقع مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية استقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالميًا، حيث ارتفعت بنسبة 8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024 لتصل إلى 364 دولار أمريكي للطن، بينما بلغ متوسط أسعار اليوريا العالمية ​​387 دولار أمريكي للطن خلال يناير 2025.

قطاع البتروكيماويات | شركة "سبريا مصر"

بلغت إيرادات شركة "سبريا مصر" 1.54 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو بمعدل سنوي 50%، وعلى أساس ربع سنوي بنسبة 16%، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات وارتفاع متوسط أسعار مختلف المنتجات الرئيسية، في حين استقر هامش الربح الإجمالي عند 32%، بينما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31%. كما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 92% ليصل إلى 546 مليون جنيه مصري خلال الربع الأخير من عام 2024، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 8 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 36%.

وخلال عام 2024، بلغت الإيرادات 5.84 مليار جنيه مصري، وهو نمو بمعدل سنوي 19%. كما بلغ صافي الربح 2.64 مليار جنيه مصري، مصحوبًا بنمو صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 45%، مدفوعًا بمكاسب فروق العملة ومعدل العائد على الفائدة.

وتتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من التحسن التدريجي في الأسعار ، إلى جانب نمو الطلب على منتجات الفورمالديهايد (SNF)، فضلًا عن التوقعات التي تشير إلى تسارع وتيرة العمل بمشروعات التشييد والبناء في مصر.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها | شركة "نات إينرجي"

حققت شركة "نات إينرجي" إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 46%، وذلك على خلفية نمو أنشطة شركة "كهربا" المتخصصة في مجال توزيع الكهرباء، فضلًا عن التطورات التي أحرزتها شركة "الفيوم للغاز" على صعيد احد المشروعات التي تفذها الشركة. وخلال الربع الأخير من العام، ارتفع هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس ربع سنوي بمقدار 6 نقاط مئوية لتصل إلى 30%، مصحوبًا بنمو صافي الربح بنسبة 49% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، ليسجل 505 مليون جنيه.

وخلال عام 2024، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 30% لتسجل 5.3 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بنسبة 21% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه.

كما تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، ومواصلة التركيز على استقطاب العملاء الأكثر ربحية لتعزيز مستويات الربحية. علاوة على ذلك، تعمل شركة "كهربا" على توسيع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال إنشاء محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الصناعية.

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات شركة "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" 19 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024 وهو نمو سنوي بمعدل 32% وارتفاع على أساس ربع سنوي بنسبة 25%، مدفوعًا بنجاح الشركة في تشغيل آبار جديدة والذي أثمر عن زيادة حجم الإنتاج. وبلغ صافي الربح 9 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 47%، وارتفاع بمقدار 6 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وخلال عام 2024، حقق "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" إيرادات بلغت 62 مليون دولار أمريكي، وهو نمو بمعدل سنوي 7%، بينما بلغ صافي الربح 31 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي ربح بنسبة 50%.

وتواصل الشركة في تحقيق نتائج إيجابية مدفوعة بالجهود التي تبذلها على صعيد التوسعات الجديدة، حيث بدأت الإنتاج في موقعي Aton-1 ، وKSE2، مما سيمكنها من الحفاظ على إنتاج ثابت للغاز بنحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2026. علاوة على ذلك، ستستفيد الشركة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات والتي وافقت عليها الهيئة العامة المصرية للبترول خلال العام، مما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية على المدى الطويل.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات المتنوعة الأخرى

بلغت إيرادات القطاعات المتنوعة الأخرى 25 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2024. وبلغ هامش الربح الإجمالي 59%، بارتفاع قدره 6 نقاط مئوية على أساس سنوي و10 نقاط مئوية على أساس ربع سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعًا بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، وتحسن العائد الاستثماري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وأحرزت كل من دلتا للتأمين والمهندس للتأمين نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 72% و27% على التوالي بالجنيه المصري خلال عام 2024.

واستشرافًا للمستقبل، تتوقع الإدارة أن يستمر قطاع التأمين في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها شركتها التابعة "نايل وود" نحو تشغيل خط إنتاج ألواح الخشب "MDF"، والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ir.ekholding.com

نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية

تأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية والمقيدة في البورصة المصرية وفى البورصة الكويتية في عام 1997. وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت الشركة من أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات تغطي خمس قطاعات رئيسية بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء وتوزيعها وأيضًا التأمين وخدمات التمويل غير المصرفي. وتسعي القابضة المصرية الكويتية إلى الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة للعائد على الاستثمار إلى مستثمريها بناء على محفظة استثمارات قوية وفريق إدارة كفء.

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