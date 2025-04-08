صافي أرباح الفترة 10.23 مليار جنيه ( 104.35 % مقابل السنة المالية 2023) .

صافي الربح قبل الضرائب: 13.94 مليار جنيه ( 88.36+ % مقابل السنة المالية 2023)

صافي الدخل: 21.51 مليار جنيه (+ 62.30 + % مقابل السنة المالية 2023)

إجمالي الأصول 214.57 مليار جنيه (+32.48% مقابل ديسمبر2023)

إجمالي ودائع العملاء:168.04 مليار جنيه (+ 26.02% مقابل ديسمبر 2023)

إجمالي قروض وتسهيلات للعملاء: 68.20 مليار جنيه (+ 16.79 % مقابل ديسمبر 2023)

نسبة معيار كفاية راس المال 26.27% (مقابل ديسمبر 2023 %31.45)

نشر بنك الإسكندرية نتائجه للسنه المالية 2024، لتؤكد قوة أدائه.

علي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 18.96 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.75 مليار جنيه، مما أدى الى تحقيق 26.27٪ نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.

هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 214.57 مليار جنيه (+32.48٪ مقابل ديسمبر)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 14.36٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 73.11مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 168.04 مليار جنيه (+26.02٪ مقابل 2023).

وقد ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالي 3.7مليار جنيه خلال السنة المالية 2024.

على جانب أخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل الي 3.43٪ ( - 3.09 % مقابل ديسمبر 2023)، كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.349 مليار جنيه مصري (منخفضا بنحو 618 مليون جنيه مقابل ديسمبر 2023) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.

تحقق النمو الدائم لبنك الإسكندرية من خلال بناء قاعده قوية من عملاء التجزئة نتيجة أدت الى زيادة محفظة الودائع والتي تمثل 168.03 مليار جنيه (+26.02% مقابل ديسمبر 2023) وبلغت نسبة صافي القروض مقابل الودائع 40.59% مقابل 43.80% في ديسمبر 2023.

ارتفع اجمالي صافي الدخل من العائد والاتعاب والعمولات بشكل ملحوظ إلى 21.51 مليار جنيه (+62.30 ٪ مقابل ديسمبر 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد 19.39 مليار جنيه (+61.48٪)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2.11 مليار جنيه (+70.29٪)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 5.04 مليار جنيه (30.16% مقارنة بالسنة المالية عام 2023).

وعليه، حقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 13.94 مليار جنيه (+88.36% مقارنة بالسنة المالية عام 2023)، وصافي ربح بلغ نحو 10.23 مليار جنيه (+104.35 % مقارنة بالسنة المالية عام 2023).

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