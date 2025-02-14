شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 5%

حقق صافي الربح زيادة قدرها 32%

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلس لكل سهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أفصحت شركة "تبريد"، الرائدة عالميًا في قطاع تبريد المناطق، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2024، معلنة عن ارتفاع الإيرادات إلى 2.434 مليار درهم،كما أعلنت عن ارتفاع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المكررة للشركة وقبل خصم الضرائب بنسبة 4% مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 624 مليون درهم. ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.252 مليار درهم، مع تحسّن الهامش إلى 51٪، في حين بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 570 مليون درهم، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بـ 431 مليون درهم في عام 2023.

ويُعزى ارتفاع الإيرادات إلى زيادة أحجام الاستهلاك بنسبة 5% لتصل إلى 2.66 مليار طن تبريد في الساعة، فضلًا عن زيادة حجم توصيلات العملاء بمقدار 23,756 طن تبريد، ليصل إجمالي القدرة المتصلة إلى 1.325 مليون طن تبريد. يرتبط هذا النمو بشكل وثيق بالتوسّع في المشاريع القائمة، بالإضافة إلى تشغيل محطتين جديدتين في دولة الإمارات وسلطنة عُمان خلال عام 2024، مع زيادة الطاقة الإنتاجية في محطاتها الحالية، بما في ذلك الأسواق الدولية في الهند ومصر، لتلبية الطلب المتزايد من المتعاملين.​

ومن ناحية أخرى، حقّقت الشركة تدفقات نقدية قوية بلغت 1.2 مليار درهم من العمليات بعد تعديل رأس المال العامل و970 مليون درهم من التدفقات النقدية الحرّة. تم توظيف الفائض النقدي لتعزيز كفاءة الميزانية العمومية وخفض الديون من خلال إعادة شراء قيمة 207 مليون دولار أمريكي (759 مليون درهم إماراتي) من صكوكها التي ستستحق في عام 2025، ومع إضافة الصكوك التي أعادت “تبريد” شراءها عام 2023 بقيمة 33 مليون دولار أمريكي (121 مليون درهم إماراتي)، تكون الشركة قد أعادت شراء قيمة 240 مليون دولار أمريكي (880 مليون درهم إماراتي) من الصكوك المستحقة. وبفضل استراتيجيتها الفعالة في إدارة الديون، نجحت "تبريد" في خفض تكاليفها المالية الصافية بنسبة 15% خلال عام 2024، وعزّزت من كفاءة ميزانيتها العمومية بشكل قياسي، حيث تراجع معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بمعدل 3.7 ضعفًا مقارنةً بمعدل 4.1 ضعفًا في نهاية عام 2023. ​

ونظراً للأداء القوي للشركة ومرونتها المالية وتوقعاتها الإيجابية، أوصى مجلس إدارة "تبريد" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلسًا للسهم، مما يؤكد التزامه المستمر بتوفير قيمة أعلى من العوائد للمساهمين، علماً أنه خلال السنوات الخمس الماضية، سجّلت توزيعات الأرباح السنوية للسهم معدل نمو سنوي مركب بلغ 8%.

على صعيد التوسع التشغيلي، أضافت "تبريد" 23,576 طن تبريد جديد إلى محفظتها خلال عام 2024، ووصل إجمالي عدد محطاتها إلى 92 محطة في عدة أسواق رئيسية تتضمن الإمارات والسعودية وعُمان ومصر والهند. وخلال العام نفسه، ركّزت الشركة بشكل مكثف على تعزيز حضورها الدولي من خلال رعاية مؤتمرات وفعاليات استراتيجية في مصر وجنوب شرق آسيا والمشاركة فيها.

واصلت "تبريد" تعزيز ريادتها لقطاع تبريد المناطق خلال عام 2024، حيث قامت برعاية المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي خلال شهر سبتمبر بصفتها “الشريك الحصري للتبريد” للمرة الثالثة على التوالي، واستطاعت الشركة عرض أحدث إنجازاتها وابتكاراتها في مجال تبريد المناطق على كبار الشخصيات والقياديين والموظفين والمهندسين، بينما حظي الجناح المبتكر للشركة بإشادة وإعجاب جميع الزوار. وفي نهاية العام، عزّزت "تبريد" دورها الفاعل في دعم جهود الاستدامة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب 29) في باكو وأذربيجان، وذلك عبر رعايتها لجناح "تحالف التبريد" الذي يتبع لبرنامج البيئة للأمم المتحدة، مساهمةً في رفع الوعي بأهمية أنظمة التبريد المركزي في خفض الانبعاثات الكربونية ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على حلول التبريد الفعالة والمستدامة.

وعلى المستوى المحلي، قامت "تبريد" في شهر نوفمبر برعاية القمة السنوية الثانية للطاقة في رأس الخيمة بصفتها "شريك التبريد"، مما يعكس التزام الشركة بدعم المطورين في الإمارات الشمالية. وقد شهدت الفعالية التي استمرت لمدة يومين مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة تبريد وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في حلقات نقاش تفاعلية رفيعة المستوى مع قيادات رأس الخيمة والمسؤولين التنفيذيين في القطاع العقاري، وذلك بهدف استكشاف فرص النمو والتعاون بصفتهم روادًا في مجال الاستدامة.

كما شهد العام 2024 تغييرات في هيكلة مجلس الإدارة، مع تعيين الدكتور بخيت الكثيري رئيسًا للمجلس، وانضمام السيد منصور محمد آل حامد عضوًا جديدًا.

أبرز المؤشرات المالية على مدار 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 2.434 مليار درهم (2023: 2.415 مليار درهم)

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 5% سنويًا إلى 1.252 مليار درهم (2023: 1.198 مليار درهم)

ارتفع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المكررة للشركة وقبل خصم الضرائب بنسبة 4% ليصل إلى 624 مليون درهم (2023: 603 مليون درهم)

ارتفع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 32% ليصل إلى 570 مليون درهم (2023: 431 مليون درهم)

أبرز المؤشرات التشغيلية على مدار 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

ارتفاع إجمالي حجم توصيلات العملاء إلى 1.325 مليون طن تبريد

إضافة 23,756 طن تبريد عبر توصيلات جديدة للعملاء

نمو حجم الاستهلاك بنسبة 5% سنويًا

أبرز المؤشرات البيئية على مدار 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

توفير 2.64 مليار كيلوواط/ ساعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي - ما يكفي لتزويد نحو 150 ألف منزل بالطاقة كل عام

الحدّ من انبعاث 1.58 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، بما يعادل إزالة نحو 343,000 مركبة من الطرق سنويًا

تحقيق "معيار الكربون المُعتمد" في أحد المحطات، ما يرسّخ أهلية الشركة لتداول الائتمانات الكربونية في السوق الطوعية بصفتها شركة تساهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية بشكل فعّال

وتعليقًا على النتائج، قال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد": "تتمتع "تبريد" بالمرونة والريادة العالمية في مجال تبريد المناطق، كما تواصل تحقيق أداء مالي قوي يتجلّى في توزيع أرباح بقيمة 15.5 فلسًا للسهم، وهو امتداد للرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي."

وأضاف: "أنا على ثقة تامّة أن المساهمين في شركة "تبريد" فخورون باستثمارهم في الشركة، فهي تقدم باستمرار قيمة عالية للمساهمين والاقتصاد على حد سواء، لا سيما مع الطلب المتزايد على التبريد. ولا شك أن الخبرة المتفوقة التي تتميز بها "تبريد" في مجال تبريد المناطق تؤكد جاهزيتها لتلبية متطلبات السوق بالسرعة والمرونة المطلوبة، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة التي تسهم بشكل فعّال في تحقيق مستهدفات مبادرة دولة الإمارات للوصول إلى "صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050".

ومن جانبه قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "تواصل الشركة تعزيز مكانتها عامًا بعد عام، مقدمةً حلول تبريد آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها، إلى جانب تحقيق عوائد مستقرة للمستثمرين والمساهمين. ومع تزايد الطلب على التبريد المستدام، أصبح دورنا محوريًا في دعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني، كون تبريد المناطق أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية المستدامة التي تخدم تطوّر الأفراد والأعمال والمجتمعات.

وأضاف: " أثبتت "تبريد" ريادتها العالمية لقطاع تبريد المناطق على مدار الثلاثة عقود الماضية، وهي تسير بخطى واثقة نحو مستقبل واعد وأكثر نجاحًا. وتؤكد النتائج المالية لنهاية عام 2024 متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، ولا شك أن التحسّن الكبير الذي شهدته "تبريد" على الصعيد المالي خلال السنوات الماضية يعزز من قدرتها على التوسع المستقبلي في كل من الإمارات والأسواق الدولية، وأنا أتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2025."

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد"

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة ، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري ، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 92 محطة، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، وخمس محطات في المملكة العربية السعودية، وثمان محطات في عُمان، وواحدة في كل من مملكة البحرين والهند ومصر، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والعمليات الدولية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

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