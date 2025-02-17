المحرق، البحرين: أعلنت مجموعة طيران الخليج، مجموعة الطيران بمملكة البحرين، عن أداء الشركات التابعة لها لعام 2024 وهم طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين؛ وشركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي؛ وأكاديمية الخليج للطيران، الذراع التدريبي للمجموعة ، فقد حققت المجموعة نمواً في حركة المسافرين بشكل عام وتوسعاً في شبكة وجهات الناقلة الوطنية، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية، مؤكدة بذلك التزامها بتعزيز قطاع الطيران في البحرين ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي للمملكة.

طيران الخليج - عام استثنائي من التوسع في الشبكة والشراكات الاستراتيجية

- إضافة وجهات موسمية ودائمة جديدة

- زيادة بنسبة 5,4% في عدد المسافرين، ليصل إلى 6,2 مليون مسافر في 2024 مقارنة بـ 5,9 مليون في 2023

- اتفاقيات شراكة استراتيجية مع شركات طيران رائدة

في عام م 2024 أضافت طيران الخليج عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها، اشتملت هذه الإضافات على مدن العلا في المملكة العربية السعودية (موسمية)، شنغهاي وغوانجو في الصين، ميكونوس ورودس في اليونان (موسمية)، جنيف في سويسرا (موسمية)، وميونخ في ألمانيا. كما وقد استأنفت الناقلة الوطنية رحلاتها إلى مدينتي بغداد والنجف في العراق، بينما زادت عدد الرحلات إلى وجهات رئيسية بما في ذلك الدوحة في قطر، مسقط في عُمان، مانشستر في المملكة المتحدة، ميلانو وروما في إيطاليا والعاصمة السنغافورية، مما عزز توسعها العالمي، وأدى هذا النمو الاستراتيجي إلى زيادة بنسبة 5,4% في عدد المسافرين، ليصل إلى إجمالي 6,2 مليون مسافر في عام 2024 مقارنة بـ 5,9 مليون في عام 2023

وعلى مستوى اسطول الناقلة الوطنية فقد عززت الشركة أسطولها بإضافة طائرتين جديدتين من طراز Airbus 321neo ، ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى 42، وتماشياً مع التزامها بتعزيز الربط، أبرمت طيران الخليج 23 اتفاقية شراكة مع شركات الطيران من بينها اتفاقيات جديدة وأخرى تم تجديدها خلال عام 2024 ، بينما وسعت شبكة الرمز المشترك لتصل إلى 20 شريكاً، بما في ذلك اتفاقية جديدة مع الخطوط الجوية الأذربيجانية، وزيادة الوجهات الفريدة للرمز المشترك بمقدار 10 وجهات من خلال شراكة موسعة مع الخطوط الجوية التايلاندية.

شركة مطار البحرين تعلن عن نتائج حركة المسافرين

9,4 - مليون مسافر في 2024، بزيادة 7,3% مقارنة بـ 8,7 مليون مسافر في 2023

- زيادة بنسبة 11,2% في مناولة الشحن لأكثر من 390 ألف طن

- إجمالي حركة الطيران بلغ 98,000 رحلة

- حصول الشركة على عدد من جوائز قطاع الطيران

شهد مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين، ارتفاعاً في حركة المسافرين، حيث استقبل 9,4 مليون مسافر في 2024، بزيادة 7,3% مقارنة بـ 8,7 مليون مسافر في 2023، فيما بلغ إجمالي حركة الطيران 98,596 رحلة، موزعة بين 49,282 رحلة وصول و49,314 رحلة مغادرة. كما قامت الشركة في عام 2024 بتوسعة شبكة مطار البحرين الدولي عبر الترحيب بانضمام شركة فلاي جناح، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، والخطوط الجوية العراقية، وشركة طيران (Ajet) إلى شبكتها المتنامية، كما شهدت عمليات الشحن نمواً قوياً، حيث تمت مناولة أكثر من 390 ألف طن من البضائع، بزيادة 11,2% مقارنة بالعام السابق، كما تم البدء بالمرحلة الأولى من مشروع قرية الشحن الجوي السريع، والتي من المتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1.3 مليون طن سنويًا، من 360,000 طن حاليًا، مما يعزز القدرات اللوجستية لمطار البحرين الدولي ويرسخ مكانة المملكة كمركز رائد للشحن الجوي.

وقد حصلت الشركة على جوائز مرموقة في الصناعة، بما في ذلك بما في ذلك تصنيف 5 نجوم من سكاي تراكس للسنة الرابعة على التوالي، جائزة "أفضل مشغل لمطار من الحجم المتوسط " و"جائزة استدامة الطيران" في حفل جوائز إنجازات قطاع الطيران 2024، بالإضافة إلى جائزة " أفضل موظفي مطار في الشرق الأوسط 2024". من سكاي تراكس.

أكاديمية الخليج للطيران تعزز قدراتها التدريبية

- إبرام شراكة مع طيران الرياض لتدريب طاقم الضيافة

- الحصول على اعتماد وكالة الطيران المدني الوطنية البرازيلية (ANAC)

- إدخال أجهزة محاكاة طيران متطورة لطائرات B737 وB787

- شراكة استراتيجية مع جامعة إمبري-ريدل للملاحة الجوية

- الحصول على تصنيف "ممتاز" من هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين

- حصول الأكاديمية على شهادة الآيزو 9001:2015

وعلى صعيد أكاديمية الخليج للطيران فقد حققت إنجازات مهمة في 2024، مؤكدة مكانتها كمزود رائد للتدريب في مجال الطيرانـ وقد تضمنت الإنجازات الرئيسية إبرام شراكة مع طيران الرياض لتدريب طاقم الضيافة، والحصول على شهادة اعتماد من وكالة الطيران المدني الوطنية البرازيلية، وإدخال أجهزة محاكاة طيران متطورة لطائرات B737 وB787. كما عقدت الأكاديمية شراكة مع جامعة إمبري-ريدل للملاحة الجوية لتقديم برامج تدريبية متقدمة. وحصلت الأكاديمية على شهادة الآيزو 9001:2015 وتصنيف "ممتاز" من هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة. كما وسعت الأكاديمية نطاق وصولها الإقليمي من خلال اتفاقية تدريب جديدة مع شركة مطارات الدمام.

نبذة عن مجموعة طيران الخليج

تأسست مجموعة طيران الخليج في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران.

للتواصل الإعلامي:

إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة طيران الخليج

هاتف: 17353454 973+

البريد الإلكتروني: Corporate.Communications@gulfairgroup.bh

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