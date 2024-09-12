الامارات العربية المتحدة، دبي: تعلن سوبربراندز، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، عن حفلها السنوي العشرين الذي سيقام في 19 سبتمبر 2024 في دبل تري من هيلتون، فندق دبي إم سكوير. تحتفي الفعالية بإنجازات العلامات التجارية الأكثر تألقًا وتأثيرًا في دولة الإمارات، وتكرّم مساهماتها الاستثنائية في أسواق الدولة.

يذكر أن الفوز بلقب سوبربراندز المرموق هو شهادة بالغة الأهمية على المكانة الاستثنائية للعلامة التجارية، حيث يرسخ مكانتها ودورها في الأسواق. وفي هذا العام، تنضم مجموعة من العلامات التجارية الحاصلة على لقب سوبربراندز إلى نادٍ حصري من الرواد العالميين، حيث تعدّ من الرواد في مجالاتها.

ويجمع حفل سوبربراندز 2024 قادة القطاع والمؤثرين والرواد من جميع أنحاء العالم، ليقدم لهم منصة فريدة للتواصل وتبادل المعرفة والاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها تلك العلامات المتميزة.

وتتضمن عملية الاختيار الدقيقة للقب سوبربراندز تقييمًا شاملًا يجريه مجلس سوبربراندز في دولة الإمارات، إلى جانب تصويت أكثر من 2,000 شخص من كبار المدراء وخبراء التسويق. ويجري تقييم العلامات التجارية بناء على تواجدها في السوق، ومفهوم العملاء لها، ومستوى الابتكار والأثر الكلي الذي تحققه كل منها في قطاعها.

في تعليقه على الأمر قال السيد مايك إنجلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: "لا يقتصر حصول العلامة التجارية على لقب سوبربراندز على تأكيد مكانتها القوية في السوق، فهو شهادة على سعيها الدائم للتفوق والابتكار والالتزام الجاد تجاه كسب ثقة المستهلكين. وفي عصرنا الذي تعمل فيه العلامات التجارية جاهدة لكسب ولاء العملاء، يأتي لقب سوبربراندز ليصبح معيارًا فريدًا للتفوق وإلهام الآخرين."

ومن الجدير بالذكر أن سوبربراندز رسّخت مكانتها كجهة محايدة مرموقة في عالم الأعمال بالإمارات، ومنحت اللقب لعلامات تجارية في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والمنتجات الاستهلاكية، والتجزئة وغيرها.

وفيما يلي قائمة بالعلامات التجارية التي سيتم تكريمها هذا العام:

إيه اند إيه أسوشيتس ذ.م.م. شركة AJMS جلوبال مجموعة الرستماني ألدو مجموعة أباريل البن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة أستر دي إم للرعاية الصحية أكسيوم جلوبال بنزويل لزيوت السيارات صيدليات ابن سينا كالفن كلاين دكتور جوي منطقة دبي الحرة ديون جنرال – تكييف حياتنا فريش جوهرة للمجوهرات كريستون مينون لا ماركيز للمجوهرات الفاخرة ليفايس ناندوز نيكاي إن إم سي للرعاية الصحية نيوتريدور مجموعة رافمو آر آند بي مستشفى الريم ساكور براذرز السعودي الألماني للرعاية الصحية سكيتشرز ستيف مادن تيم هورتنز تومي هيلفيغر

أعضاء مجلس "سوبربراندز" الإمارات العربية المتحدة:

مايك إنغلش، مدير "سوبربراندز" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كولم ماكلولين، الرئيس التنفيذي والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة في سوق دبي الحرة

سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي

جون براش، المؤسس والمدير التنفيذي لدى براش براندز.

باراس شهدابوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نيكاي

نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي ومدير مجموعة أباريل

راجو مينون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى كريستون مينون

جون ديكن، خبير العلامات التجارية

أليشا موبين، نائب المدير التنفيذي لدى آستر للرعاية الصحية

نيرانجان جيدواني، المدير الاستشاري لدى Tie Dubai

د. رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة والرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الصحية العربية

وسيم الحلبي، عضو مجلس غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة

روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لدى ألبن كابيتال الشرق الأوسط

جورج كونابالي، المدير التنفيذي لدى ناندوز

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