• سجلت الإيرادات 1.05 مليار دولار أمريكي، وبلغت الأرباح المُعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 232.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى اهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22.1%.

• بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم 80.0 مليون دولار أمريكي.

• تم افتتاح 81 متجراً جديداً خلال النصف الأول من عام 2024، مما أدى إلى زيادة إجمالي عدد المطاعم إلى 2477، بالإضافة إلى 36 مطعماً جديداً قيد الإنشاء.

أبوظبي والرياض: أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، وشركاتها التابعة ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222)، و(المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، اليوم، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.

سجلت الشركة إيرادات قدرها 1.05 مليار دولار، بتراجع قدره 15.2% على أساس سنوي. وقد تأثر نمو الإيرادات بانخفاض المبيعات على أساس المثل بالمثل، بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، وذلك رغم افتتاح مطاعم جديدة.

كما بلغ صافي الربح (العائد إلى مساهمي الشركة الأم) 80.0 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024. وقد تأثر صافي الربح بسبب تراجع المبيعات، وكذلك تزايد تكاليف الإهلاك الناجمة عن افتتاح مطاعم جديدة خلال تلك الفترة.

وخلال الربع الثاني من العام 2024، تراجعت الإيرادات بنسبة 14.2% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023. غير أن الشركة شهدت نموًا في الإيرادات بنسبة 13.3%، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وذلك بسبب التعافي الذي شهدته بعض أسواقها، وتزامناً مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان، بالإضافة إلى حلول أيام العيدين في الربع الثاني. وكذلك، فقد انخفض صافي الأرباح بنسبة 40.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. ومع ذلك، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 85.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

مرونة أعمال الشركة في ظل تحديات السوق

على الرغم من إطلاق العروض الترويجية القائمة على القيمة كجهد استراتيجي لتعزيز زخم المعاملات ، فقد تحسنت الهوامش الإجمالية خلال الربع الثاني من عام 2024 بفضل أسعار السلع الأساسية المواتية ومبادرات المشتريات وإدارة الإيرادات.

وعلاوة على ذلك، فقد واصلت الشركة توسيع شبكة المطاعم من خلال التوسع بشكل انتقائي في الأسواق الأقل تأثراً، وافتتحت 81 متجراً جديداً خلال النصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي عدد مطاعمها إلى 2477 اعتباراً من 30 يونيو 2024.

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية

تحافظ " أمريكانا للمطاعم" على ميزانية عمومية متينة ومركز مالي قوي. وإضافة للتدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام 2024، والتي بلغت 44.1 مليون دولار أمريكي مع معدل تحويل نقدي قدره 33.4٪، فإن هذه الميزانية القوية تساعد الشركة على تلبية خطط النمو المستقبلي مع دعم سياسة توزيع الأرباح المعلنة.

التوقعات المستقبلية للإدارة

تتميز "أمريكانا للمطاعم" بوضع استراتيجي جيد يؤهلها للتوسع تدريجيا عبر الأسواق التي تعمل فيها. ورغم التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فقد اختارت الشركة نهجاً مدروساً لخطط التوسع في افتتاح المتاجر الجديدة، وتتوقع اضافة ما بين 175 إلى 185 مطعماً جديداً خلال العام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركة التركيز على مبادرات تحسين الإيرادات مثل التسعير الذكي، والعروض الترويجية والسياسات التسويقية التي تستهدف العملاء، مع التركيز بشدة على تعزيز المعاملات مع زيادة الاستثمار في التسويق.

علاوة على ذلك، تواصل الشركة تعزيز كفاءة المتاجر، مع تحسين النفقات العامة والإدارية، بما في ذلك تعزيز كفاءة التوريد.

اجتماع إعلان النتائج المالية عبر الهاتف

من المقرر عقد اجتماع عبر الهاتف لمناقشة الأرباح، وتليه جلسة أسئلة وأجوبة، وذلك يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس 2024 وذلك في تمام الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 14:00 (بتوقيت المملكة المتحدة) / 9:00 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وسيقدم النتائج أماربال ساندو (الرئيس التنفيذي) وهارش بانسال (المدير المالي ومدير الشؤون العامة) وسونيكا ساهني (رئيس علاقات المستثمرين). ويمكن للمهتمين بحضور الاجتماع التسجيل هنا.

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد شركة أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.

وكان الإدراج التاريخي المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية في العام 2022 بمثابة أول إدراج من نوعه في المنطقة.

وتُعد أمريكانا للمطاعم اليوم صاحبة الامتياز الرئيسي وشركة رائدة في مجال الأطعمة والمشروبات وتتمتع بتاريخ عريق وانتشار جغرافي واسع وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز، وتمتلك محفظة متنوعة من العلامات التجارية ومطاعم الخدمات السريعة والخدمة المتكاملة.

وتتضمن محفظة الشركة العديد من العلامات التجارية العالمية، تشمل كي إف سي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم وبيتس كوفي وومبي وتي جي آي فرايديز وكوستا كوفي وباسكن روبنز. وتوفر أمريكانا للمطاعم منصة رقمية تركز على العملاء تتضمن 20 تطبيقاً فائقاً، حيث تتيح للعملاء تجربة العلامات التجارية والوجبات العالمية المفضلة في أي وقت وفي أي مكان وبالطريقة التي يفضلونها.

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