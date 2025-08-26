دول مجلس التعاون الخليجي: كشفت مجموعة فنادق بارسيلو عن نتائجها المالية للعام 2024، والذي شكّل عامًا استثنائيًا للسياحة العالمية، شهد فيه النشاط السياحي تعافيًا شبه كامل في مختلف الأسواق.

أنهت الشركة العام السابق بإيرادات بلغت 8.68 مليار دولار أمريكي، وصافي أرباح بلغ 349.4 مليون دولار أمريكي (وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) مسجلة نموًا بنسبة 13٪ في الإيرادات و56٪ في صافي الأرباح مقارنة بالعام السابق. وعلاوة على ذلك، تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) 764 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بعام 2023.

كما أعلنت المجموعة عن بدء عملية الانتقال الجيلي في الإدارة، بانضمام مارتا د. بارسيلو فونتيرويغ وأنتونيو توفار بارسيلو إلى لجنة الإدارة. حيث تم تعيين فونتيرويغ رئيسة لشركة بارسيلو كريستلاين التابعة للمجموعة في أمريكا الشمالية، فيما تولى توفار بارسيلو منصب الرئيس التنفيذي لفنادق المجموعة في أمريكا الوسطى والكاريبي، مشرفًا على عمليات الفنادق في جمهورية الدومينيكان وكوبا وأروبا، والسلفادور، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وغواتيمالا.

افتتحت مجموعة فنادق بارسيلو 15 فندقًا جديدًا حول العالم في 2024، بما في ذلك وجهات جديدة مثل الرأس الأخضر وتايلاند. كما شهدت الأسواق التي تتواجد فيها المجموعة مسبقًا، مثل المغرب وتركيا وماديرا، إطلاق فنادق جديدة، بالإضافة إلى افتتاح فنادق جديدة في إسبانيا، وتحديدًا في لاس بالماس دي غران كناريا وخيريز دي لا فرونتيرا، ما يعكس التزام المجموعة بالتوسع الدولي والنمو المستدام.

وفي 2025، تخطط المجموعة لاستثمار نحو 500 مليون يورو، بزيادة قدرها 100 مليون يورو عن العام السابق، لدعم تحسين وإعادة تموضع الفنادق الحالية، وفتح فنادق جديدة في أسواق حالية وجديدة، وفقًا للفرص الناشئة. وتستمر استراتيجية فنادق بارسيلو في التركيز على الأصول التي توفر عوائد قوية وتتوافق مع رؤيتها في التوسع واستهداف الشرائح ذات العائد المرتفع.

ويظل أبرز أصول المجموعة فريق عملها المكون من أكثر من 40,800 موظف، الذين يشكل التزامهم وروح العمل الجماعي لديهم ومحرك التحسين المستمر حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشركة.

كما يستعرض التقرير السنوي لعام 2024 أيضًا التقدم في استراتيجية بارسيلو ريجين للاستدامة "Barceló ReGen"، مما يعزز التزام المجموعة بالسياحة المتجددة، مع التركيز على جعل فنادقها أكثر مسؤولية بيئيًا، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوجهات بطريقة مستدامة وأخلاقية.

في 2023، حصلت معايير بارسيلو ريجين على اعتراف رسمي من المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC) الجهة الرائدة في التحقق من صحة معايير الاستدامة الدولية في مجال السياحة. وفي 2024، بدأت الشركة بتطبيق المعايير في أربعة فنادق تجريبية، ما يمثل خطوة محورية نحو تعميم هذا الإطار على كامل محفظتها الفندقية، لتصبح بذلك أول سلسلة فنادق إسبانية تحصل على هذا الاعتماد التنظيمي، وواحدة من القلائل عالميًا التي تحمل هذا الاعتماد.

