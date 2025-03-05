كشف المجلس الاستشاري لمعرض أوتوميكانيكا دبي، خلال اجتماعه السنوي، عن أحدث التحليلات عن النجاح الذي حققته دورة 2024 من المعرض الرائد في قطاع خدمات المركبات.

كشفت التحليلات عن أن المركبات الكهربائية، وسوق السيارات الصينية، وقوة الدولار الأمريكي، وتحديات الخدمات اللوجستية، والتعليم من المتوقع أن تتصدر جدول الأعمال خلال دورة 2025 من المعرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات، رسمياً عن نتائج دورة 2024 من المعرض خلال اجتماع المجلس الاستشاري الأول للمعرض لهذا العام، حيث تم تحديد التوجهات المتوقع مناقشتها خلال دورة 2025 من المعرض، عند عودته للانعقاد مجدداً في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد استقبل المعرض عدداً قياسياً من العارضين بلغ 2,229 عارضاً في دورة 2024، بزيادة قدرها 15% عن دورة 2023، يمثلون 62 دولة مع 21 جناحاً دولياً. وتلبية للطلب المتزايد، تمت زيادة مساحة المعرض بنسبة 18%، مما ضمن أن تكون دورة أوتوميكانيكا دبي 2024 الأكبر حتى الآن، مع إضافة المزيد من القاعات خلال دورة عام 2025، مما يحطم الأرقام القياسية السابقة مرة أخرى.

شهد المعرض حضور 48,421 زائراً من 149 دولة، حيث شاركوا في عدد من الفعاليات الرئيسية، بما في ذلك: أكاديمية أوتوميكانيكا، وإنوفيشن فور موبيليتي، والورشة الحديثة، وأفريكونكشنز، وتحدي بت ستوب، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: "استعرض معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 الابتكار والانتشار العالمي لقطاع خدمات المركبات، ومع مشاركة أكثر من 2229 عارضاً من 62 دولة وحضور48,421 زائراً، كان المعرض بمثابة شهادة على التزام القطاع بالتميز والتقدم، حيث تعكس هذه الفعاليات قدرة القطاع على التكيف ونهجه الاستشرافي من خلال إطلاق المنتجات الرائدة والمناقشات الثاقبة في أكاديمية أوتوميكانيكا".

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "ستستفيد دورة 2025 من هذا الزخم الإيجابي، مما سيعزز المناقشات والحوارات بشأن التحول الرقمي والاستدامة والتقنيات الناشئة. هدفنا هو توفير المزيد من الفرص لتبادل المعرفة ونمو الأعمال والتعاون الدولي، حيث نسعى جاهدين لضمان استمرار أوتوميكانيكا دبي كمنصة مثالية تجمع أبرز قادة القطاع تحت سقف واحد لرسم ملامح مستقبل التنقل".

وخلال اجتماع المجلس الاستشاري الأخير، قدمت مجموعة من خبراء القطاع أحدث الأفكار مع التركيز على التوجهات المستقبلية التي من شأنها دفع عجلة القطاع إلى الأمام وتشكيل مستقبل معرض أوتوميكانيكا دبي في السنوات القادمة.

وخلال الاجتماع، ركزت المناقشات على التوجهات داخل القطاع، بما في ذلك المركبات الكهربائية والحاجة إلى خدمات متخصصة ومهارات جديدة وشراكات لخدمة القطاع المتطور. كما تمت مناقشة سوق صناعة المركبات الصينية سريعة التوسع، وكذلك قوة الدولار الأمريكي، والتي من غير المرجح أن تؤثر على سوق دول مجلس التعاون الخليجي في الأمد القريب، ولكنها تقلل من القوة الشرائية من أفريقيا.

كما تم مناقشة التحديات اللوجستية والانقطاعات في سلاسل التوريد أثناء التسليم وتطوير التعليم والمهارات مع تحول صناعة المركبات نحو الرقمنة والاستدامة.

هذا وسيشهد معرض أوتوميكانيكا 2025 عودة فعاليات أخرى شهيرة، بما في ذلك أكاديمية أوتوميكانيكا، وحفل جوائز أوتوميكانيكا، وفعالية أفريكونكشنز، والورشة الحديثة، والتي ستضم سلسلة من الندوات الفنية والتدريب والعروض التوضيحية الحية للمنتجات، وتحدي بت ستوب الشهير، و إنوفيشن فور موبيليتي ومؤتمر زيوت التشحيم والزيوت الأساسية والمواد المضافة، حيث سيظل التدريب والتعليم جزءاً بالغ الأهمية من المعرض، مع تركيز العديد من الفعاليات على توسيع نطاق معرفة المشاركين.

واختتم بيليكوزن حديثه قائلاً: "إن التعامل مع مستقبل قطاع خدمات المركبات يتطلب تعاوناً قوياً مع قادة القطاع والمبتكرين وصناع التغيير مما يؤكد أهمية أعضاء مجلسنا الاستشاري. من خلال العمل معاً، نحدد ونواكب التوجهات الناشئة مثل التحول الرقمي والاستدامة وتبني المركبات الكهربائية، مما يمكننا من الاستجابة بفعالية للمشهد المتطور مع وضع معايير جديدة للتميز والشمول في جميع أنحاء القطاع، حيث يعد هذا الجهد الجماعي ضروري لتطوير القطاع وضمان بقائه مرن وتنافسي وجاهز للمستقبل".

تضم قائمة أسماء مجلس استشاري أوتوميكانيكا دبي كلاً من:

• أمجد كالان، المدير العام لمجموعة بيلستين

• أندرو مارش، مهندس سيارات

• ديرك فوكس، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة إليكتريك موبيليتي كونسلتينج ذ.م.م.

• الدكتور حمد الجسمي، مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل، جامعة الإمارات العربية المتحدة

• الدكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو إيه جي إم سي

• حسنين علوان، المدير الإداري لشركة مينيرال سيركلز بيرينجس

• هايكو سيتز، قائد التنقل الإلكتروني، بي دبليو سي

• كيفانج كارايول، المدير الإقليمي وقائد الاستدامة، مجموعة فولفو

• الدكتورة مايا بن درور، خبيرة التنقل

• مازن شمس الدين، المدير العام لشركة بي بي كاسترول للزيوت

• محمد قاسم، مدير الامتياز، شركة الفطيم للتنقل الكهربائي

• محمد عقل، خبير الصناعة

• مسعود أورغانسيلار، المدير الإداري لشركة جروب أوتو الشرق الأوسط وأفريقيا

• مارك فيليبس، مقدم ومحرر فيديو للسيارات، خدمات المركبات من شركة إنتل

• الدكتورة نيما مهردادي، نائب رئيس خدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا الوسطى والمديرة الإدارية لشركة هيلا ميدل إيست

• شريهان جيا الدين، المديرة الإدارية لشركة زد إف ميدل إيست

• سوبهاش جوشي، نائب الرئيس ورئيس منطقة الممارسة في شركة فروست آند سوليفان.

هذا ويعود معرض أوتوميكانيكا دبي للانعقاد مجدداً في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في ركز دبي التجاري العالمي من 9 الى 11 ديسمبر 2025 يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

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