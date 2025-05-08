مدينة الكويت– عقدت مجموعة الخليج للتأمين اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، حيث وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23% (23 فلساً للسهم الواحد) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.5 مليون دينار كويتي. وكانت نسبة الحضور قد بلغت 97.185%.

وترأس الاجتماع بالنيابة عن مجلس إدارة المجموعة، عضو مجلس الإدارة، الدكتور/ يوسف حمد الإبراهيم، حيث استعرض الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة قائلاً:"أثبتت مجموعة الخليج للتأمين من جديد مرونتها وقدرتها على التكيف أمام التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تواصلت خلال عام 2024، واختتمت العام بتحقيق صافي ربح بلغ 25.9 مليون دينار كويتي (أي 84 مليون دولار أمريكي)، لتعزز مكانتها كواحدة من أكبر وأقوى مجموعات التأمين وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف الإبراهيم: "دفع هذا الأداء الإيجابي نهج المجموعة المحافظ على مستوى الاكتتاب، إلى جانب السياسة المنضبطة التي تعتمدها لإدارة المخاطر، والحوكمة الرشيدة التي تمتثل لها، ونموذج أعمالها المتنوع. وعلى الرغم من التحديات، واصلت المجموعة التركيز على خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لتتمكن من اقتناص الفرص المستقبلية عالمياً."

في عام 2024، واصلت مجموعة الخليج للتأمين تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، كما عملت على تسريع مبادرات التحول الرقمي في شركاتها التابعة، من خلال الاستثمار في تحليلات البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين دقة الاكتتاب، وتعزيز تجربة العملاء، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وانعكست هذه المبادرات إيجابياً على صعيد تصنيف المجموعة الائتماني، حيث أكدت وكالات التصنيف العالمية على متانة المجموعة بالتصنيفات التالية:

أكدت وكالة موديز تصنيف القوة المالية التأمينية للمجموعة عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مع نظرة مستقبلية مستقرة. ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المجموعة عند مستوى A مع نظرة مستقبلية إيجابية، مشيدة باستمرارية الربحية والريادة الإقليمية للمجموعة.

مع نظرة مستقبلية إيجابية، مشيدة باستمرارية الربحية والريادة الإقليمية للمجموعة. قامت وكالة AM Best بترقية التصنيف الائتماني للمُصدر إلى مستوى a + (ممتاز) مع تأكيد تصنيف القوة المالية عند A (ممتاز) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما تستمر مجموعة الخليج للتأمين التركيز على تعزيز معايير الحوكمة الرشيدة والاستدامة عبر كافة عملياتها، وتبقى ملتزمةً بالركائز الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجيتها للاستدامة والمتمثلة بالتنوع والشمول، والمبادرات البيئية والمجتمعية.

وبدعم من مساهمها الرئيسي، شركة فيرفاكس فايننشال هولدينغز، تعمل مجموعة الخليج للتأمين اليوم ضمن واحدة من أكبر شبكات التأمين وأكثرها موثوقية على مستوى العالم، إذ تتيح لها الاستفادة من الخبرات العالمية، ودخول أسواق أوسع، وتسريع نموها إلى ما بعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع الإبراهيم: "بالنظر إلى المستقبل، نحن على ثقة من قدرتنا على اغتنام فرص جديدة في قطاعي التأمين التقليدي والرقمي، وذلك عن طريق استثمارنا في تقنيات الاكتتاب التأميني والمنصات التي يكون محورها العملاء، حيث سيمكننا ذلك معاً مع نماذج أعمالنا المرنة من تمكين مجموعة الخليج للتأمين للريادة في رحلة الابتكار."

واختتم الإبراهيم قائلاً: "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى عملائنا الأوفياء وشركائنا ومساهمينا الكرام وعلى وجه الخصوص "فيرفاكس"، والشكر موصول لموظفينا الذين كان لجهودهم دور أساسي في تحقيق هذا النجاح."

على مدار أكثر من 60 عاماً، تواصل مجموعة الخليج للتأمين تقديم حلول تأمينية متكاملة تشمل التأمين على الحياة وغير الحياة والتكافل عبر الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات والسعودية وعُمان وقطر والعراق ولبنان، حيث تخدم ملايين العملاء عبر هذه الأسواق.

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