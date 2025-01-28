الدمام، المملكة العربية السعودية: في إنجازٍ تقنيٍ لافت، حصدت شركة لاهنت لقب أفضل شركة ناشئة في المملكة العربية السعودية لعام 2024 بعد منافسةٍ قويةٍ مع أكثر من 6500 شركة محلية، وذلك خلال حفل توزيع جائزة فورتيونا للتميّز العالمي (Forttuna Global Excellence Awards) الذي أُقيم على متن يخت الملكة إليزابيث في دبي مؤخراً. وقد حضر الحفل نخبةٌ من الشخصيات البارزة، أبرزهم سعادة يعقوب آل علي مستشار سمو الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، إلى جانب عددٍ من قادة الأعمال والخبراء التقنيين من مختلف أنحاء العالم.

وتسلّم الجائزة كلٌّ من محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة لاهنت، وخالد السلمي، الرئيس الاستراتيجي، وذلك تكريمًا للدور المحوري الذي لعبته لاهنت في دعم التحوّل الرقمي بالمملكة العربية السعودية من خلال ابتكار حلولٍ تقنيةٍ غير مسبوقة في مجال الأتمتة وتقديم الاستشارات التقنية بالوقت الحقيقي، فضلاً عن رؤيتها الطموحة بربط جميع البوابات الحكومية ضمن منصّةٍ متكاملةٍ تُسهّل تقديم الخدمات للمؤسسات والأفراد.

وفي كلمته عقب استلام الجائزة، قال محمد إبراهيم: "نحن فخورون بهذا التقدير الذي جاء نتيجةً لجهود فريق لاهنت المتواصل في تقديم حلول تقنيةٍ تُواكب احتياجات السوق السعودي وتدعم تطلعات رؤية 2030، ويُعدّ فوزنا دليلًا على إصرارنا على الابتكار وتبنّي أحدث التقنيات لخدمة مجتمعنا."

من جهته، أكّد خالد السلمي أن هذا اللقب يمثل مسؤوليةً كبيرةً لاستمرار مسيرة التطوير والتميّز في حلول التحوّل الرقمي، مشيرًا إلى أنّ: "اختيار لاهنت كأفضل شركة ناشئة في السعودية لعام 2024 يعكس مدى ثقة السوق في رؤيتنا الاستراتيجية. نهدف إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص وتوسيع خدماتنا لتشمل مزيدًا من الحلول الذكية والأدوات الرقمية المتطورة."

ويُنظر إلى جائزة فورتيونا للتميّز العالمي بوصفها واحدةً من أبرز الجوائز الدولية التي تحتفي بالابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا. وقد أشاد خبراء وقادة القطاع بإنجاز لاهنت اللافت، معتبرين إياه مؤشّرًا على القفزة النوعية التي يشهدها مشهد ريادة الأعمال التقنية في المملكة، ومرآةً للجهود المبذولة في دفع عجلة التحوّل الرقمي وتمكين التقنيات السعودية من المنافسة عالميًا.

وتعتزم لاهنت مواصلة مسيرة التطوير عبر الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الشاملة، بهدف توفير حلولٍ رقميةٍ متكاملة للقطاعات المختلفة. ومع هذا الإنجاز، تعزّز الشركة موقعها كشريكٍ استراتيجيٍ يُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتفعيل دور التكنولوجيا في تطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة.

نبذة عن لاهنت

لاهنت هي منصة ثورية مصممة لتبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية والعامة في المملكة العربية السعودية. تعتمد المنصة على نهج يركز على المستخدم، مستفيدًا من أحدث التقنيات مثل المؤتمرات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وحلول الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة سلسة وآمنة. تهدف لاهنت إلى ربط المستخدمين بمقدمي خدمات موثوقين، مما يزيل التعقيدات المرتبطة بالتنقل في المواقع الحكومية. مع التركيز على الكفاءة وسهولة الوصول والشفافية، تسعى لاهنت إلى إحداث تحول في قطاع الخدمات وصياغة مستقبل أكثر فعالية.

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