الرياض، المملكة العربية السعودية: حصلت شركة الرائدة للتمويل على الجائزة الذهبية المرموقة كأفضل "ممول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2024" من منتدى التمويل العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو تكريم يؤكد التزام الرائدة بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال حلول تمويلية مصممة خصيصًا ودعم يركز على العملاء.

منتدى التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي منظمة عالمية رائدة تهدف لتحسين قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي. وبدعم هذه المؤسسة العالمية الهامة، أصبح المنتدى أحد أكثر المنظمات شهرة في قطاع التمويل، حيث يضم شبكة من أكثر من 240 عضوًا تشمل المؤسسات المالية الكبرى، ومقدمي التكنولوجيا، ومنظمات التمويل التنموي. ومن خلال جوائز التمويل العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يحتفل المنتدى سنويًا بالمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية التي تضع معايير جديدة في تقديم خدمات مالية مبتكرة ومؤثرة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تُعد هذه الجائزة تعزيزًا لمكانة الرائدة للتمويل كقائد في السوق وشريك رئيسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى النمو والنجاح. كما تؤكد الجائزة على ريادة الرائدة للتمويل في المملكة العربية السعودية، وتعكس التزامها المستمر بمساعدة المنشآت على الازدهار في بيئة تنافسية متزايدة.

تكريم شركة الرائدة من قِبل هذه المنظمة المؤثرة يعزز من مكانتها كقائد في السوق وشريك رئيسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى النمو والنجاح. وتؤكد هذه الجائزة مكانة الرائدة كممول رائد في المملكة العربية السعودية، وتظهر التزامها المستمر بمساعدة الشركات على الازدهار في بيئة تنافسية متزايدة.

خطوة استراتيجية: إدارة نجاح العملاء

في يوليو 2023، أطلقت شركة الرائدة للتمويل إدارة نجاح العملاء وهي الأولى من نوعها، وتهدف لتعزيز تجربة العملاء وتقديم الدعم المصمم خصيصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تعكس هذه المبادرة الاستراتيجية التزام الشركة بضمان نجاح عملائها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونموها المستمر. من خلال تقديم مساعدة شخصية وتفاعل استباقي، أصبحت إدارة نجاح العملاء ركيزة أساسية في مهمة الرائدة لتعزيز الشراكات طويلة الأمد مع عملائها.

صرح عبدالعزيز الداود، الرئيس التنفيذي لشركة الرائدة للتمويل: "تركيزنا الدائم كان دائمًا على تعزيز الشراكات طويلة الأمد مع عملائنا، وإطلاق إدارة نجاح العملاء هو تعبير واضح عن هذا الالتزام". وأضاف: "نحن ملتزمون بتوفير الأدوات والتوجيه والموارد التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة للنمو والنجاح."

نتائج ملموسة: انخفاض بنسبة 50% في حالات التعثرعن السداد

حققت إدارة نجاح العملاء في شركة الرائدة للتمويل تأثيراً ملحوظًا. ففي الربع الأول من عام 2023، كانت نسبة التعثرعن السداد لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 6.7%. بحلول الربع الأول من عام 2024، انخفضت النسبة إلى 3.3%، ما يشير إلى انخفاض كبير بنسبة 50% في حالات التعثر عن السداد. تبرز هذه الأرقام المثيرة للإعجاب نجاح الإدارة في توفير الدعم الضروري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على صحة مالية جيدة.

تحفيز النمو والابتكار

يعود نجاح شركة الرائدة إلى عدة عوامل رئيسية:

التركيز على العملاء: لطالما كانت الرائدة تولي الأولوية لعملائها، وإنشاء إدارة نجاح العملاء هو شهادة على هذا الالتزام

لطالما كانت الرائدة تولي الأولوية لعملائها، وإنشاء إدارة نجاح العملاء هو شهادة على هذا الالتزام الميزة التنافسية: تقديم دعم مخصص مكّن الرائدة من التميزعن منافسيها، وجذب عملاء جدد وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين

تقديم دعم مخصص مكّن الرائدة من التميزعن منافسيها، وجذب عملاء جدد وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين النمو المستدام: أدى التركيز على رضا العملاء إلى تمهيد الطريق للنمو طويل الأمد، مما عزز من ولاء العملاء وزاد من نسبة الاحتفاظ بهم .

أدى التركيز على رضا العملاء إلى تمهيد الطريق للنمو طويل الأمد، مما عزز من ولاء العملاء وزاد من نسبة الاحتفاظ بهم المسؤولية الأخلاقية: تلتزم الرائدة بالعمل بما يخدم مصلحة عملائها، وتعمل وفق أعلى معايير النزاهة في ممارساتها التجارية .

لتحسين نجاح العملاء بشكل أكبر، تقوم الرائدة بإجراء استطلاعات منتظمة لتحسين تجربة العملاء وجودة العلاقات، مما يضمن أن تظل دائمًا متقدمة على اتجاهات السوق وتواصل تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها.

تنافست الرائدة للتمويل مع بعض من أبرز شركات التمويل على مستوى العالم للحصول على هذه الجائزة المميزة. ويؤكد هذا التكريم على مكانة الرائدة كممول موثوق به للمنشآت التي تسعى للنمو في سوق شديد التنافسية.

حول منتدى التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجوائز التمويل العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تم إنشاء منتدى التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، ويعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. من خلال شبكة عالمية من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية ومنظمات التمويل التنموي، يعزز المنتدى تبادل المعرفة والابتكار والشراكات التي تعزز الإدماج المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تم إطلاق جوائز التمويل العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2018 لتكريم المؤسسات التي تتفوق في تقديم منتجات وخدمات مالية متميزة مصممة خصيصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي دفع النمو والتأثير الاقتصادي في مناطقها.

حول شركة الرائدة للتمويل

تأسست شركة الرائدة للتمويل بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه المنشآت. من خلال منتجات مبتكرة ونهج يركز على العميل، والتزام طويل الأمد بالنمو، تمكنت الرائدة من ترسيخ مكانتها كداعم رئيسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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