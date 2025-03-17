بعد النتائج المالية القوية التي حققتها "بروج" في عام 2024، الشركة تقترح إعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية والموافقات التنظيمية الأخرى ذات الصلة

إعادة شراء الأسهم يعزز التزام الشركة بخلق وتعزيز القيمة للمساهمين ويمثل فرصة استراتيجية في ضوء التقييم الحالي للمكانة المالية لـ "بروج"

العائد الحالي على توزيعات أرباح الشركة البالغ 6.8%1 يُعد من أعلى العوائد المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2024 ما يصل إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) (أي بمعدل 15.88 فلس للسهم)

من المخطط عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 7 إبريل 2025 في مركز أبوظبي للطاقة مع وجود خيار الحضور الشخصي أو عن بُعد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة عالمياً في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، أنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على إعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالحضور الشخصي أو عن بُعد المخطط إقامته يوم 7 إبريل القادم، مما يوفر للشركة خيار شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مالها المصدر. ويأتي هذا الاقتراح بعد أن حققت "بروج" نتائج مالية متميزة لعام 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي أرباحها لتصل إلى 4.55 مليار درهم (1.24 مليار دولار)، وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقدية قوية تصل إلى 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، مدفوعة بتحقيقها أحجاماً قياسية في الإنتاج والمبيعات.

يؤكد مقترح إعادة شراء الأسهم على ثقة الشركة في آفاق نموها على المدى الطويل والتزامها بتحقيق عوائد كبيرة لمساهميها عبر العديد من الطرق استناداً إلى أدائها الاستثنائي في الجوانب التشغيلية والمالية. وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، سيتم إعادة شراء الأسهم من خلال معاملات السوق المفتوحة بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستعتمد كمية الأسهم المعاد شراؤها على الظروف السائدة في السوق وعدد من العوامل الأخرى المؤثرة في العملية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تُجسّد عملية إعادة شراء أسهم ’بروج‘ بتقييم جذاب التزامنا وحرصنا المستمر على خلق وتعزيز القيمة للمساهمين. ومع توفيرنا لأحد أعلى عوائد توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسلط هذه العملية الضوء على قوة مركزنا المالي وقدرتنا على اغتنام فرص تعزيز القيمة المتزايدة. ومن خلال امتلاكنا لميزانية عمومية قوية وتوليد قوي للتدفقات النقدية، نقوم بترسيخ مكانة الشركة وقدرتها المتميزة على تحقيق أقصى قدر ممكن من العوائد للمساهمين كما نستمر بالتركيز على إحراز تقدم في مشروع التوسعة الاستراتيجي بروج 4 وفي المبادرات الاستراتيجية الأخرى."

جدير بالذكر أنه في حال وافقت الجمعية العمومية على عملية إعادة الشراء، ستتم إدارتها والإشراف عليها من قِبل مجلس الإدارة، ويمكن تعديل العملية أو إيقافها في أي وقت، حيث تشكل الأسهم البالغة 2.5% السقف المعتمد لإعادة الشراء.

وبالإضافة إلى مقترح إعادة شراء الأسهم، سيصوِّت المساهمون أيضاً للموافقة على توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 البالغة 7.94 فلس للسهم الواحد والتي من المخطط أن يتم توزيعها يوم 28 إبريل 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم الواحد مع توفير عائد توزيعات أرباح سنوي جذاب.

تتميز "بروج" بمكانة قوية مالياً وتشغيلياً وتركز على تعزيزها بشكل مستمر لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في قطاعها وتسريع تنفيذ طموحاتها في النمو.

ومن المخطط أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة بالحضور الشخصي أو عن بُعد يوم 7 إبريل 2025، وذلك في الساعة 3:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات في مركز أبوظبي للطاقة.

التواريخ الرئيسية لتوزيعات الأرباح النهائية لعام 2024

موافقة الجمعية العمومية 7 إبريل 2025 تاريخ الاستحقاق الأخير (آخر يوم للشراء) 15 إبريل 2025 تاريخ توزيع الأرباح السابق 16 إبريل 2025 تاريخ التسجيل 17 إبريل 2025 تاريخ توزيع الأرباح 28 إبريل 2025

1 اعتباراً من إغلاق سعر السهم في 14 مارس 2025

نُبذة عن بروج بي إل سي

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى بروج أكثر من 3,100 موظف، حيث تخدم قاعدة واسعة من العملاء في 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

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