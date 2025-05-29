دبي: كشفت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، اليوم رسمياً عن إصدار تقرير الاستدامة الخاص بها لعام 2024، الذي يسلط الضوء على أبرز التطورات البيئية والمجتمعية والحوكمة التي تم تحقيقها في مجالات الابتكار والتصنيع المستدام وشفافية سلسلة التوريد والمسؤولية المجتمعية وحوكمة الشركات.

وأظهرت الشركة إمكانات رائدة عالمياً في مجال الابتكار، إلى جانب تحقيق إنجازات استثنائية في مجالات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. وتؤكد ترينا سولار في تقرير الاستدامة لعام 2024 التزامها الراسخ باغتنام الفرص وإدارة المخاطر خلال مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حلول موجهة تركز على تلبية احتياجات العملاء

أطلقت ترينا سولار في عام 2024 حلولاً مصممة لتلبية متطلبات البيئات المتنوعة. وتسهم هذه الابتكارات في معالجة مجموعة من التحديات القائمة في الظروف القاسية، مثل البيئة الصحراوية والرطوبة المرتفعة والرياح القوية والأحوال الجوية الصعبة، مما يضمن موثوقية الأداء وحماية القيمة للعملاء. كما نجحت الشركة في الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق العوائد الاقتصادية من خلال دمج مشاريع الطاقة الشمسية ضمن المواقع الطبيعية، مثل الصحاري والأراضي الزراعية ومزارع الأسماك.

ومع نهاية عام 2024، تجاوز إجمالي الشحنات العالمية المجمعة للشركة 260 جيجاواط، مما ساهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية بحوالي 349.95 مليون طن حول العالم، وهو ما يعادل زراعة 19.1 مليار شجرة. وتدعم هذه الجهود عمليات تحول الطاقة في مختلف الاستخدامات، وتساعد على بناء مستقبل مستدام على الصعيد العالمي.

دور رائد في مجال الطاقة الشمسية المستدامة

أكدت ترينا سولار في عام 2024 التزامها بالتصنيع المستدام، لتنال العديد من التكريمات المقدمة من كيانات مختلفة، بما فيها الحصول على تصنيف BBB وفق مؤشر إم إس سي آي-MSCI ، وتصنيف الدرجة A وفق مقياس ويند إي إس جي للمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، بالإضافة إلى تصنيف 2 من ساستنبل فيتش.

وتجسد الشركة رؤيتها لمفهوم إدارة الاستدامة في قطاع الطاقة الشمسية في مختلف عملياتها، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ في جهود تخفيض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك المياه والممارسات الدائرية:

ارتفع معدل توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الموقع بنسبة 64%، لتصل إلى 223,794 ميجاواط ساعي في عام 2024.

حصول 12 منتجاً على شهادات البصمة الكربونية من يو إل وشركة سيرتيسوليس، بالإضافة إلى شهادة إعلان المنتج البيئي العالمية.

نالت منشأة الشركة الموجودة في يانشينج دافينج شهادات "المصنع الخالي من الكربون" و"المكب الخالي من الكربون" المقدمة من مؤسسة تي يو في راينلاند.

حصل مصنع الشركة في مدينة ييوو على شهادة "المصنع الخالي من الكربون".

تراجعت كثافة انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة بنسبة 36.44% (بالنسبة للخلايا) و65.55% (بالنسبة للوحدات) بالمقارنة مع عام 2020.

انخفضت كثافة استهلاك المياه بنسبة 86.85% (بالنسبة للخلايا) و67.68% (بالنسبة للوحدات) خلال الفترة ذاتها.

أطلقت ترينا سولار أول وحدات كهروضوئية في العالم معاد تصنيعها بالكامل، حيث أعادت تصنيع أكثر من 2,200 طن من مواد التعبئة والتغليف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ترينا سولار: "تمثل عمليات التطوير الصديقة للبيئة جزءاً هاماً من مبادئ الشركة الأساسية. ونؤكد التزامنا بتوفير منتجات طاقة صديقة للبيئة، والعمل على معالجة التغير المناخي على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بنا".

سلسلة توريد رقمية وقابلة للتتبع

طورت ترينا سولار في عام 2024 حوكمة سلسلة التوريد من خلال الاستفادة من منصة إدارة العلاقات مع الموردين الخاصة بها وأدوات البيانات الضخمة من أجل تحديد الموردين وإطلاق نظام أداء رقمي للمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة. وتتيح هذه المنصة الحصول على تصنيف متعدد المستويات وتصنيفات المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة القائمة على البيانات، مع تعزيز إمكانية تتبع البصمات الكربونية والمواد الأساسية.

ارتفع معدل توقيع الموردين على ميثاق قواعد سلوك المسؤولية المجتمعية للشركات من 95.67% إلى 98.41%.

وتشمل أبرز الشهادات التي تم الحصول عليها: شهادة SA8000 للمساءلة الاجتماعية تصنيف AA لتتبع سلسلة التوريد من مؤسسة تي يو في راينلاند الشهادة الفضية لمبادرة الإشراف على الطاقة الشمسية ومعايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، والتي مُنحت لاثنين من مواقع الإنتاج الرئيسية تهدف الشركة إلى الوصول إلى نسبة تتبع كاملة للمواد الخام الرئيسية خلال ثلاث سنوات.



تمكين المجتمعات وإرساء مستقبل مشرق

استثمرت ترينا سولار في عام 2024 حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي في تنمية المجتمع والمبادرات الخيرية، مما يؤكد التزامها بتعزيز رفاهية المجتمع وتمكين المجتمعات المحلية. وعلى الصعيد الداخلي، عملت الشركة على زيادة استثماراتها في مجال الصحة والسلامة المهنية بنسبة 34%.

كما عززت الشركة تعاونها مع مؤسسات أكاديمية عالمية تشمل جامعة فودان، جامعة مدريد التقنية، وكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث في سنغافورة، جامعة نانيانج التقنية، وكلية الهندسة في سوروكابا.

التطلعات المستقبلية

يعكس تقرير الاستدامة لعام 2024 التزام ترينا سولار الراسخ بالنمو المستدام، إلى جانب إرساء الركائز الأساسية للتميز المستمر في مجال المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة. وانطلاقاً من دورها الرائد عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، تواصل ترينا سولار منح الأولوية للابتكار والشفافية والتعاون بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية.

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