مسقط: عقدت "صناعة الكابلات العمانية"، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات الصناعية في سلطنة عمان، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين لعام 2024. شهد الاجتماع استعراض النتائج المالية للشركة للعام 2024، والموافقة عليها من قبل المساهمين. تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية قوية عاماً بعد عام، حيث بلغت قيمة مبيعات المجموعة 268.7 مليون ريال عُماني، مسجلةً نموًا بنسبة 8.3% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الربح للمجموعة بنسبة 19.5% ليصل إلى 22.622 مليون ريال عُماني.

أداء قوي

انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في "التمكين، والابتكار، والتميّز"، تلتزم شركة صناعة الكابلات العمانية بتحقيق النمو المستدام، مدعومةً بأربعة ركائز رئيسية تتمثل: بالمناخ، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، والحوكمة، والتي يتم دمجها في نموذج أعمال الشركة.

يعود النمو المسجل في العام 2024 إلى زيادة الصادرات خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، بفضل مركز التميز في الطاقة المتجددة التابع للشركة، والدعم الكبير الذي يقدمه لتعزيز شبكات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وخارجه، مدفوعًا بالتحول المستمر في مجال الطاقة.

كما سجلت المجموعة صافي أرباح وصل إلى 22.6 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 18.9 مليون ريال عُماني في العام الفائت، بمعدل نمو وصل إلى 19.5% على أساس سنوي. وتمكنت الشركة من تحقيق هذا النمو بفضل اعتماد استراتيجية تجارية مدروسة ركزت على التنويع والتوسع في مختلف مجالات الأعمال، إلى جانب دفع قوي نحو الابتكار المستدام. كما شمل ذلك توسيع محفظة المنتجات، بما في ذلك الحلول والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

تعاون استراتيجي مع مجموعة بريسميان لدفع النمو المستدام

بفضل الشراكة مع مجموعة بريسميان، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع الكابلات وحلول الأنظمة الخاصة بالتحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، تواصل شركة صناعة الكابلات العُمانية توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وعدد من الأسواق الأخرى. ومن خلال هذا التعاون مع مجموعة بريسميان في العام 2024، تمكنت الشركة من الوصول إلى محفظة أوسع من الكابلات الخضراء والحلول الصديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز خدماتها، بما في ذلك أنظمة المراقبة والتتبع، لتلبية الاحتياجات الجديدة لمختلف الصناعات، وذلك من خلال الاستفادة من 27 مركزًا بحثيًا متطورًا تابعًا لمجموعة بريسميان حول العالم، مما سرّع تطوير المنتجات المبتكرة والحلول المتكاملة. كما استفادت الشركة من مرافق الاختبار العالمية لضمان أعلى معايير الجودة الدولية، واكتساب خبرات متقدمة وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية، مما أهلها للمنافسة وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية.

وتعليقاً على النتائج المالية، قالت سينزيا فاريسي، رئيسة مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية: "تمكنت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق زيادة في صافي الأرباح وصل إلى عشرة أضعاف، مما أدى إلى خلق قيمة كبيرة للمساهمين والموظفين، الذين أصبحوا مساهمين أيضًا في المجموعة من خلال نظام توزيع أرباح تحفيزي يدعم المجتمع العماني. وكجزء من التزامنا برؤية عمان 2040، ومسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نؤكد في شركة صناعة الكابلات العمانية على تسخير كافة إمكاناتنا وجهودنا لدفع النمو المستدام". وأضافت سينزيا فاريسي: "لقد قمنا بنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى سلطنة عمان، واليوم أصبحت الشركة قادرة على المنافسة خارج الشرق الأوسط. كما أنشأنا وعملنا على تنمية قاعدة من المواهب من خلال برامج القيادة المتقدمة، وأصبح موظفونا محل تقدير في كافة أنحاء العالم، حيث تتاح لهم فرصة العمل في جميع فروع مجموعة بريسميان. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بافتتاح أكاديمية للاستدامة في سلطنة عمان، التي تتعاون مع أفضل الجامعات في العالم، لجميع موظفي مجموعة بريسميان البالغ عددهم 33,000 موظفاً، ولكافة شركائنا. إن تحقيق النتائج هو مسؤوليتنا، ورد الجميل للمجتمع العماني هو التزامنا. أنا فخورة بإدارتنا وفريقنا، عائلة شركة صناعة الكابلات العمانية."

حول شركة صناعة الكابلات العمانية:

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الكابلات ومقرها سلطنة عمان. تتخصص الشركة في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، ​​وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر كابلات بمواصفات فريدة - لمجموعة متنوعة من التطبيقات والظروف البيئية، أو وفقًا لمتطلبات العملاء. تعتبر شركة "صناعات الكابلات العمانية" جزءاً من مجموعة "بريسميان" الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة الكابلات. تتوزع مكاتب الشركة التي تأسست سنة 1984، في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتركيا وروسيا والهند.

-انتهى-

#بياناتشركات