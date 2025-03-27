أعلنت "بي إتش إم كابيتال"، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق أداء مالي متميّز خلال عام 2024، حيث واصلت الشركة تعزيز مكانتها في السوق عبر تسجيل معدلات نمو قوية في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية.

وشهدت الإيرادات الإجمالية ارتفاعًا بنسبة 18.95% لتصل إلى 162.63 مليون درهم، مقارنة بـ136.73 مليون درهم في عام 2023، مدعومة بالتوسع المستمر في الخدمات المالية وزيادة أنشطة التداول. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18.84% ليصل إلى 37.48 مليون درهم، مقابل 31.54 مليون درهم في العام السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف، إلى جانب الاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية.

وعلى صعيد النشاط الاستثماري، ارتفع حجم التداول بنسبة 7% ليصل إلى 33.03 مليار درهم خلال 2024، مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر على زيادة ثقة المستثمرين ونجاح الشركة في استقطاب المزيد من العملاء الأفراد والمؤسسات.

كما سجلت حقوق المساهمين نموًا بنسبة 16.35% لتبلغ 263.44 مليون درهم مقابل 226.42 مليون درهم في 2023، مما يعزز متانة المركز المالي للشركة ويدعم خططها الطموحة للتوسع والاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية الحديثة.

وفيما يتعلق بقاعدة العملاء، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الحسابات الجديدة المسجلة بنسبة 379.61% ليصل إلى 33,563 حسابًا مقارنة بـ6,998 حسابًا في عام 2023. كما توسعت قاعدة العملاء النشطين بنسبة 39.99%، لتصل إلى 26,472 عميلًا مقابل 18,910 عميلًا في العام السابق، مما يعكس نجاح استراتيجيات التوسع التي تنتهجها الشركة، إضافةً إلى فاعلية التحول الرقمي في استقطاب المزيد من العملاء وتعزيز تفاعلهم.

أكد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إتش إم كابيتال"، أن النتائج المالية المتميّزة التي حققتها الشركة خلال عام 2024 تعكس التزامها المستمر بتقديم خدمات مالية رائدة تدعم تطور الأسواق المالية في الإمارات والمنطقة. وقال السعدي: "نجحنا خلال العام الماضي في تعزيز موقعنا التنافسي عبر الاستثمار في الابتكار وتطوير حلول تداول متقدمة تلبي تطلّعات المستثمرين، كما ساهم النمو القوي في الإيرادات وصافي الأرباح التشغيلية في ترسيخ مكانتنا كأحد أبرز مزودي الخدمات المالية المتكاملة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية."

وأضاف: "كان 2024 عاماً استثنائياً على صعيد توسيع قاعدة العملاء، حيث شهدنا زيادة غير مسبوقة في عدد الحسابات الجديدة، مما يعكس نجاح استراتيجياتنا التسويقية، وارتفاع ثقة المستثمرين بخدماتنا، فضلاً عن جاذبية التداول في أسواق المال المحلية والإقليمية. كما أن النمو في حجم التداول يعكس تنوع المنتجات المالية التي نقدمها وقدرتنا على تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين."

وأشار السعدي إلى أن الشركة تتطلّع إلى مواصلة مسيرة النمو خلال عام 2025، عبر التركيز على الابتكار في الخدمات المالية، والتوسع في الحلول الرقمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تطلعات المستثمرين وتحقق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء والشركاء. وأضاف أن "بي إتش إم كابيتال" ستواصل الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير منصاتها الرقمية، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وأماناً، تعزز ريادتها في القطاع المالي.

ويعزز هذا الأداء القوي التقدير الذي حظيت به الشركة على مستوى القطاع المالي في الإمارات، حيث حصلت مؤخرًا على ثلاثة جوائز تقديرية من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عن تصدُّرها في عدة مجالات، بما في ذلك أفضل وسيط من حيث عدد الخدمات المسجلة، وكونها مزود للسيولة لأكبر عدد من الشركات المسجلة، بالإضافة إلى أدائها المتميز في عدد حسابات التداول الجديدة عبر القنوات الإلكترونية. وتؤكد هذه الإنجازات التزام الشركة المستمر بالابتكار والتوسع في تقديم حلول مالية متطورة، تسهم في تطوير القطاع المالي في المنطقة وتعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

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