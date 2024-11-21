الدرعية: كشفت شركة الدرعية خلال النسخة الثانية من الحدث السنوي "بشاير الدرعية" عن وضع حجر الأساس لسبعة فنادق عالمية فاخرة ضمن مشروع الدرعية، في قلب المنطقة التاريخية العريقة التي يجري تحويلرواإرثها العريق وتُمثّل ثقافتها الغنية".

يُذكر أن مشروع الدرعية سيوفّر عند اكتماله أكثر من 178 ألف فرصة عمل، وسيضم أكثر من 100 ألف نسمة، كما يطمح لاستضافة 50 مليون زيارة سنويًا، والمساهمة بـ 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة لتعزيز قدرة القطاع السياحي على المساهمة بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر. على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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