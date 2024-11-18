يهيمن المصريون على القائمة بـ48 شخصًا، يليهم اللبنانيون بـ20 شخصًا.

يشكل رواد الأعمال أكثر من 68 % من إجمالي القائمة.

% من إجمالي القائمة. تستضيف فوربس الشرق الأوسط قمتها الرائدة (Under30) في أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

دبي: يتألق المبدعون الشباب في النسخة السنوية السابعة من قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under 30) لعام 2024، التي تسلط الضوء على الجيل القادم من القادة والمبدعين ورواد التغيير في المنطقة.

تضم قائمة هذا العام 120 مشاركة موزعة على 4 فئات رئيسية: التمويل والتجارة، والرياضة والترفيه، والعلوم والتكنولوجيا، والتأثير الاجتماعي، بواقع 30 مشاركة لكل فئة. وللتأهل، كان على المرشحين أن تقل أعمارهم عن 30 عامًا بحلول 31 ديسمبر 2023، أي من مواليد عام 1994 أو بعده. كما أتيحت المشاركة للجنسيات جميعها، شرط أن تركز الشركات أو المبادرات التي يقودها المرشحون على خدمة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في حال كان لدى الشركة أكثر من مؤسس دون سن 30 عامًا، واختيروا ضمن القائمة، يُحسبون مرشحًا واحدًا. كذلك تضم قائمتنا لعام 2024 نحو 153 شابًا وشابة من 24 جنسية. ويهيمن المصريون على القائمة بـ48 شخصًا، يليهم اللبنانيون بـ20، ثم التونسيون بـ12، والسعوديون بـ10، والأردنيون بـ9، والسوريون بـ7 أشخاص. في حين يقيم هؤلاء الشباب في 19 دولة، مما يدل على التنوع الكبير في المواهب الطموحة والمبدعة في المنطقة. بينما تحتضن الإمارات 40 شخصًا منهم، ويقيم 35 في مصر، و12 في السعودية، و10 في تونس، و8 في لبنان.

تضم القائمة 3 مرشحين دون سن 20 عامًا، جميعهم ضمن فئة الرياضة والترفيه. أما أصغرهم فهي لاعبة الجمباز الفني الجزائرية الفرنسية كايليا نمور، البالغة من العمر 17 عامًا، التي حققت إنجازًا استثنائيًا بفوزها بالميدالية الذهبية عن فئة متوازي مختلف الارتفاع في أولمبياد باريس 2024. وهي الميدالية الأولى في هذه الرياضة للجزائر وأفريقيا في تاريخ الألعاب الأولمبية، مما أسهم في تصدرها التصنيف العالمي للعبة عن فئتها لعام 2024. كما حققت نجلة عماد لاعبة تنس الطاولة البارالمبية إنجازًا رياضيًا تاريخيًا، بعد حـصـدها الميدالية الذهبية في رياضة تنس الطاولة فئة فــردي السيدات من الدرجة 6 (WS6) فـي بارالمبياد بـاريـس 2024، لتصبح أول رياضية عراقية تفوز بميدالية ذهبية بـارلـمـبـيـة. في حين يستضيف ريان حايك، صانع المحتوى اللبناني البالغ من العمر 19 عامًا، المشاهير العرب في برنامجه "بيناتنا" على يوتيوب. ويبلغ متوسط ​​أعمار الشباب في القائمة 26 عامًا.

تتوزع القائمة على 4 فئات رئيسية، تضم كل منها 30 مشاركة. وتُعد فئة التمويل والتجارة الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع 45 شخصًا، تليها فئة التأثير الاجتماعي بـ42 شخصًا، ثم فئة الرياضة والترفيه التي تضم 34 شخصًا، وأخيرًا فئة العلوم والتكنولوجيا بـ32 شخصًا.

يهيمن رواد الأعمال على القائمة، حيث يمثل مؤسسو الشركات أكثر من 68% من الأشخاص. ويتصدر قطاع التجارة والتمويل بـ42 رائد أعمال، يليه قطاع التأثير الاجتماعي بـ34. ومن بين الشباب البارزين الكابتن الطيار مايا غزال، والصحافية والناشطة وصانعة الأفلام بيسان عودة، ومروة خوست، مديرة التواصل والعلاقات العامة في غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحمد بن غاطي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي، وأحمد الجندي، لاعب الخماسي الحديث، والملاكمة الجزائرية إيمان خليف.

ومن بين مئات الترشيحات، عمل فريق فوربس على تقييم المرشحين ضمن جولات عديدة. تم تقييم المرشحين بناء على تأثيرهم في القطاعات والأسواق والمجتمع، إلى جانب إمكاناتهم المستقبلية. كذلك شملت معايير التقييم مقاييس مثل: حجم التمويلات، والإيرادات، والجوائز التي حصلوا عليها، وعدد الأشخاص المتأثرين بهم، وعدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما دعم عملية التقييم مٌحكمون خارجيون يتمتعون بخبرة واسعة في مجالاتهم.

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