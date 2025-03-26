الشركة نجحت في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28.6 مليار درهم (7.8 مليار دولار) منذ الاكتتاب العام الأوّلي على أسهمها في عام 2017، وذلك من خلال زيادة كل من القيمة السوقية للأسهم وعائد توزيعات الأرباح

أداء الشركة القوي في عام 2024 جاء مدفوعاً بأرباح قياسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، والزيادة في كميات الوقود المباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة غير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأسواق الدولية

"أدنوك للتوزيع" تستهدف التوسّع في عام 2025 تماشياً مع خططها للنمو، وذلك من خلال خطط لإضافة 40-50 محطة خدمة جديدة في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة، وتركيب نحو 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع إمارات الدولة، إلى جانب تسريع نموها في السعودية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رقم التعريف الدولي (AEA006101017) والرمز (ADNOCDIST)، عن اعتماد مساهمي الشركة لجميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية، والموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) عن النصف الثاني من عام 2024، سيتم دفعها في أبريل 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعام 2024 إلى 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، مما يمثل عائداً ربحياً بنسبة 6.1% استناداً إلى سعر السهم في 25 مارس 2025 والبالغ 3.39 درهم، وهو ما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح للفترة 2024-2028، التي تُخصص توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع": "حققت ’أدنوك للتوزيع‘ خلال عام 2024 نتائج مالية قياسية، ونجحت في تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية الخمسية، وقطعت خطوات مهمة ساهمت في تعزيز مكانتها في السوق، ورسّخت أُسس نجاحها المستقبلي. وللعام الثاني على التوالي، تجاوزت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مستوى المليار دولار، مدعومةً بزيادة استثنائية في كميات الوقود المباعة التي ارتفعت بنسبة 9%، كما حافظت على نمو أعمال تجارة التجزئة غير الوقود، مما ساهم في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين".

وكانت "أدنوك للتوزيع" قد كشفت في عام 2024 عن استراتيجية نمو خمسية جديدة، تٌركز على التوسع محلياً ودولياً، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. ومن خلال النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حققت الشركة أرباحاً قياسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.86 مليار درهم (1.05 مليار دولار) في 2024، بنمو بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بفضل الزيادة في كميات الوقود المُباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة غير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأعمال الدولية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأكدت توزيعات أرباح الشركة لعام 2024 قدرتها على توليد تدفق نقدي حر قوي بلغ 2.78 مليار درهم (756 مليون دولار) في عام 2024. ومنذ طرح حصة أقلية من أسهمها للاكتتاب العام في عام 2017، قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 17.4 مليار درهم (4.8 مليار دولار) على مُساهميها، وحقّقت لهم عائداً إجمالياً بنسبة 92%. ويشكل توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) زيادة بنسبة 3.5 مرة، مقارنة بالأرباح التي تم توزيعها في العام الأول بعد إدراج "أدنوك للتوزيع" في السوق والتي كانت قيمتها 735 مليون درهم (200 مليون دولار).

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تحرص ’أدنوك للتوزيع‘ على ترسيخ مكانتها الرائدة في مقدمة الشركات التي تُعيد تشكيل مستقبل التنقّل وتجارة التجزئة، وذلك من خلال التزامها بتوسيع عملياتها الدولية والتركيز على القطاعات عالية النمو. وسنستمر خلال عام 2025 في تحقيق أهداف استراتيجيتنا الخمسية، بما في ذلك توسعة شبكة محطات الخدمة ليصل عددها إلى 1,000 محطة، وزيادة معاملات قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 50%، وتركيب 500 نقطة شحن كهربائي في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2028، مع التأكيد على أهمية تنوّع الأعمال والابتكار لترسيخ مبادئ الاستدامة والنمو" .

رسم ملامح مستقبل قطاعي التنقل وتجارة التجزئة

تهدُف "أدنوك للتوزيع" إلى تركيب حوالي 100 نقطة شحن سريعة وفائقة السرعة للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء الدولة خلال عام 2025 كجزء من التزامها بضمان استدامة الأعمال في المستقبل. وخلال "عام المجتمع" في دولة الإمارات، تسعى "أدنوك للتوزيع" إلى استكشاف أساليب جديدة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها محطاتها لتتجاوز كونها محطات توقّف لتعبئة الوقود، وتصبح بيئة حيوية وترحيبية في قلب المجتمعات التي تخدمها. وتهدف الشركة إلى مضاعفة عدد الوحدات التي تشغلها أكبر العلامات التجارية الدولية والإقليمية للأطعمة والمشروبات بحلول نهاية 2025 مقارنة بعام 2023.

وبحلول عام 2028، تهدف "أدنوك للتوزيع" إلى زيادة عدد متاجر “واحة أدنوك” بنسبة 25% وزيادة المعاملات غير المتعلقة بالوقود بنسبة 50%. كما تسعى الشركة إلى توسيع متاجر الامتياز التي تُديرها بشكل مباشر لتصل إلى 50 متجراً أو أكثر، وهي استراتيجية يتوقع أن تتيح زيادة العائد العقاري بمقدار 2.5 مرة مقارنة باتفاقيات الإيجار التقليدية. وتستهدف أدنوك للتوزيع زيادة عدد محطات الخدمة إلى 1,000 محطة بحلول عام 20

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