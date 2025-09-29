المهندس يوسف حافظ: نفخر بإستمرار شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير... والدورة الحالية تركز على إدارة المحتوى و برامج التجارة الإلكترونية وبناء مواقع الويب .

المهندسة أمل مبدى: يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة الشباب الواعدة نحو الإبتكار وإحداث التغيير الإيجابي.

القاهرة– في إطار إلتزامها المستمر في دعم الشباب وريادة الأعمال، تحتفل شركة إكسون موبيل مصر مع مؤسسة مصر الخير بتكريم فرق الدورة الرابعة من « تحدي الإبتكار وريادة الأعمال » بالتعاون مع حاضنة الأعمال « جسر » التابعة لقطاع البحث العلمي والإبتكار بمؤسسة مصر الخير، حيث تولي دورة هذا العام إهتماماً بالغاً بقطاع التطبيقات الإلكترونية (SaaS) ، وذلك إنطلاقاً من أهميته في دفع عجلة التنمية المستدامة ، وانطلاقاً من دوره الحيوي في تقديم حلول مبتكرة لتلبية إحتياجات المجتمع المتنامية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في إثراء القطاعات الحيوية وتطوير الكوادر البشرية الشابة.

وتأتي هذه الدورة لتجسد الأهداف المشتركة بين شركة « إكسون موبيل مصر ومؤسسة مصر الخير» في دعم الحلول التكنولوجية المبتكرة وتوظيفها لخدمة المجتمع، وتمكين الشباب المصري، وإتاحة الفرصة لهم لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشروعات ذات أثر مجتمعي ملموس.

وتركز الدورة الحالية على خمسة مسارات رئيسية هي : « إدارة المحتوى ، وبرامج التجارة الإلكترونية، وبرامج إدارة الأصول الرقمية وبناء مواقع الويب وبوابات الدفع الإلكتروني» وذلك بهدف تزويد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بحلول مبتكرة تعزز نموها واستدامتها.

وفي كلمته خلال الحفل، قال المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر: « نفخر اليوم بإستمرار شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير من خلال برنامج « جسر » مشيراً إلى أن دعم الشباب وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم الإبداعية وريادة الأعمال يمثل جزءاً محورياً من إستراتيجيتنا للمسئولية المجتمعية.

وأضاف: "ومع كل دورة من تحدي « جسر » يزداد إيماننا بشغف الشباب المصري وقدرته على الإبهار من خلال أفكار إستثنائية مبتكرة، تترجم إصرارهم على إحداث تغيير إيجابي .يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلتهم الواعدة، وأن نواصل تقديم الدعم الذي يساعدهم على تحويل هذه الأفكار إلى قصص نجاح حقيقية تسهم في بناء مستقبل أفضل، بداية من الإرشاد والتوجيه الفني، ووصولاً إلى دعم مالي لـكل فريق."

من جانبها، قالت المهندسة أمل مبدى، الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن برنامج « جسر » يؤكد قيم مؤسسة مصر الخير في دعم الإبتكار وتعزيز البحث العلمي وريادة الأعمال، كما يهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال المبتكرين في قطاع التطبيقات الإلكترونية، لمساعدتهم على تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق، وتجسد شراكتنا مع شركة إكسون موبيل مصر نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية في بناء قدرات الشباب وتحقيق تأثير اجتماعي حقيقي ومستدام يعزز مسيرة التنمية المجتمعية في مصر.

وتابعت، من خلال حاضنة « جسر » نعمل على إحتضان المواهب الشابة ونعمل على تمكينها، ونسعى إلى أن تكون هذه الشراكة هي السبيل الأمثل لتوفير حلول مبتكرة، لنساهم معاً في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تمثل جزءاً محورياً من إستراتيجيتنا للمسئولية المجتمعية.

قدمت الفرق الخمسة الفائزة مشروعات مبتكرة في قطاع التطبيقات الإلكترونية (SaaS)

بهدف تسهيل العمليات التجارية وزيادة الإنتاجية وتقديم خدمات متكاملة تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ففي مجال دعم التعليم والتمكين المجتمعي، أطلق فريق Albootcampمنصة عربية تهدف إلى تعزيز التعلم التشاركي والتعاون الجامعي عبر البنية التحتية للتمويل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تستهدف المنصة مختلف الفئات، من الطلاب المبتدئين إلى المحترفين، وتوفر خدمات متعددة تشمل حجز الدورات الجامعية بأسعار مناسبة، تقييم جودة التعليم، وخدمات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام مكافآت وتحفيز.

وفي خطوة لدعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة، ابتكر فريق Dameg أداة ذكية مخصصة لتمكين الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال وظائف مبتكرة تساعدهم على تحقيق

الاستقلالية في حياتهم اليومية. في مجال التجارة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدم

فريقBoard Pins منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية، حيث تربط التجار بمزودي الخدمات التجارية من خلال بيئة تفاعلية تدعم إدارة المشاريع تسمح لهذة الشركات بتقديم خدماتها

باحترافية والتوسع في الأسواق الأفريقية وخارجها.

أما فريق Merkato، فقد اهتم بمجال التجارة الإلكترونية، حيث قام بتطوير منصة صناعية تدعم تسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة محليًا وعالميًا، باستخدام تقنيات متقدمة مثل العروض التفاعلية بالواقع الافتراضي. وأخيرًا، في مجال الاستدامة، أطلق فريق Reffurn سوقًا إلكترونيًا متخصصًا في تجديد وبيع اللأثاث، يوفر خيارات متنوعة تشمل الأثاث الجديد والمستعمل والمُعاد تصميمه.

يذكر أن مشروع « تحدي الإبتكار وريادة الأعمال » نجح منذ إنطلاقه عام 2021 في دعم 20 فريقاً رياديأ مبتكراً من مختلف المحافظات، في عدة مجالات حيوية شملت الطاقة، والبيئة ،والزراعة، وتكنولوجيا التعليم، والتطبيقات الإلكترونية.

عن شركة إكسون موبيل مصر:

إكسون موبيل مصر هي احد اعرق شركات تسويق منتجات وخدمات الوقود ومواد التشحيم عالية الجودة .. تم تأسيسها تحت اسم شركة فاكيووم أويل (موبيل) في عام 1902 ولما يقارب 120 عاماً فى مصر وهى تدير شبكة واسعة من محطات خدمة وتموين السيارات ومحلات البيع بالتجزئة بالإضافة الى ان شركة اكسون موبيل مصر لديها أكثر من 350 مركز خدمة تحت اسم "موبيل"، وأكثر من 240 مركز خدمة لموبيل 1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلى 28 فرعًا من "On the Run"، وعدد متزايد من افرع "The Way to Go" التي وصلت إلى 18 فرعًا. كما تقدم إكسون موبيل مصر مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. ومنذ عام 2019، استأنفت إكسون موبيل اهتمامها بالاستكشاف والحفر في مصر. وقد مُنحت إكسون موبيل امتيازات في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يضمن حقوق استكشاف لعدة بلوكات بحرية قبالة سواحل مصر، تقع في دلتا النيل الخارجية. كما أجرت إكسون موبيل أكبر مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكجزء من التزام إكسون موبيل بالسلامة وامتثالها للمعايير العالمية الخاصة بحماية البيئة، نظّمت إكسون موبيل تدريبًا لفريق "الاستجابة الإقليمية" بالتعاون مع السلطات المصرية، مما يعكس أعلى مهاراتها العالمية في "الجاهزية للاستجابة" في حالات الطوارئ. كما حفرت إكسون موبيل أول بئر لها، نفرتاري 1، في منطقة امتياز شمال مراقيا بهدف تحديد فرص التطوير الرئيسية لإنشاء وجود طويل الأجل في مجال التنقيب في مصر.تهتم إكسون موبيل مصر بالمشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية المتعلقة بالتعليم والتنمية والمرأة، لخدمة مختلف القطاعات والمجموعات في المجتمع المصري.

نبذة عن جسر مصر الخير: جسر مصر الخير هي حاضنة أعمال تكنولوجية تابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير تهدف إلى حل مشكلات مصر المجتمعية في مجالات الطاقة، المياه، الصحة، الغذاء والحاصلات الزراعية، والتعليم، من خلال دعم رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة فى ٣ اتجاهات، مساعدة رواد الأعمال فى تحويل الأفكار المبدئية إلى نماذج أولية. مساعدة الشركات الناشئة لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية. ربط الشركات المحتضنة ﺑمستثمرين. نجحت حاضنة جسر مصر الخير في تقديم 13 دورات إحتضان تقدم من خلالها أكثر من 2000 متقدم من 13 محافظة، وتم احتضان 59 شركة ناشئة، من بينها 10 شركات حصلت على استثمارات وتوفير أكثر من 650 فرصة عمل. كما نجحت في تقديم 5 دورات ما قبل الاحتضان و12 تحديات مجتمعية شارك فيها أكثر من 1200 شاب وتم الوصول إلي أكثر من 65 نموذج أولي لمنتج مبتكر، بينما حصلت 5 شركات علي استثمارات بعد التخرج.

