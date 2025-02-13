حقق الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 294 مليون درهم.

انخفضت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 122 مليون درهم مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% بسبب زيادة التكاليف.

سجلت الأرباح قبل استقطاع الضرائب 107 مليون درهم متوازية مع الأرباح التي سجلت في الربع الرابع من العام 2023.

انخفض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 9% على أساس سنوي ليبلغ 97 مليون درهم بسبب ضريبة الشركات.

السنة المالية 2024 مقارنة مع السنة المالية 2023

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,149 مليون درهم.

انخفضت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% على أساس سنوي لتبلغ 510 مليون درهم.

انخفض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 406 مليون درهم.

ارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 50 مليون معاملة.

شهدت مبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي في عدد المعاملات لتصل إلى 9.8 مليون معاملة.

شهدت خدمات صرف الرواتب لنظام حماية الأجور نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون درهم .

شهدت القنوات الرقمية زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي في عدد المعاملات التي تتم عبر المنصات الرقمية للمجموعة لتمثل ما نسبته 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة.

اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 157.5 مليون درهم للنصف الثاني من عام 2024، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

التوسع تماشياً مع استراتيجية المجموعة وطموحها لتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية

بلغ عدد فروع الأنصاري للصرافة 267 فرعاً مع نهاية العام 2024.

تم الإعلان عن نية الأنصاري للخدمات المالية الاستحواذ على مجموعة بي أف سي القابضة، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2025.

تم الانتهاء من عملية التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عُمان للصرافة، وسيتم الاستحواذ على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت بحلول الربع الأول من العام 2025، والانتهاء من كافة أوجه التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت والأنصاري للخدمات المالية في الربع الثاني من عام 2025.

من المقرر إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية في الربع الأول من العام 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الجوائز التي تم الحصول عليها خلال العام 2024

الأنصاري للخدمات المالية

أفضل طرح عام أولي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023 – جوائز"EMEA Finance"

جائزة التميُّز في خدمة العملاء – جائزة "فاينانس ميدل إيست - Finance Middle East"

جائزة أفضل فريق داخلي (الإمارات العربية المتحدة – الخدمات المالية) " THE LAW "

أفضل مدير تنفيذي في تكنولوجيا المدفوعات للعام في الخدمات المالية – "ميا فاينانس - MEA Finance"

محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية

الأنصاري للصرافة

التصنيف الماسي والمركز الثاني في فئة الأنشطة المالية والتأمينية –جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

أفضل مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية – "ميا فاينانس - MEA Finance"

أفضل شركة صرافة للعام – "فاينانس ميدل إيست - Finance Middle East "

" الفئة الماسية لمعدلات التوطين المتميزة - نافس

الفئة الذهبية في قطاع الصرافة – المنشآت الكبيرة الحجم - نافس

أفضل متجر للبيع بالتجزئة – حفل الجوائز السنوية للموسم 28 من القرية العالمية

جائزة التميز لقطاع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية –" Westford Awards "

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI) (المجموعة)، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الأم للأنصاري للصرافة، اليوم عن نتائجها المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والربع الرابع من العام 2024. شهد الدخل التشغيلي للمجموعة زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,149 مليون درهم.

في شهر أكتوبر من عام 2024، تم توزيع أرباح مرحلية بقيمة 157.5 مليون درهم إماراتي على المساهمين، وقد اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نهائية بقيمة 157.5 مليون درهم إماراتي عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2024 إلى 315 مليون درهم إماراتي (4.2 فلس لكل سهم)، مما يمثل حوالي 78% من صافي الربح بعد خصم الضريبة للعام المذكور.

وانخفض صافي الربح بعد الضريبة للسنة المالية 2024 بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 406 مليون درهم. ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف القوى العاملة (بما في ذلك تكلفة التوطين) والتكاليف التشغيلية، فضلاً عن احتساب الضريبة على الشركات. ورغم تحديات البيئة التشغيلية التي تتسم بزيادة التكاليف والتحديات الجيوسياسية، حققت المجموعة هامشاً للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44.4% للسنة المالية 2024.

وفي ضوء تركيز المجموعة على التحول الرقمي وتعزيز كفاءة شبكة الفروع، انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 29% للسنة المالية 2024، حيث بلغ التدفق النقدي من العمليات بعد تعديل النفقات الرأسمالية 478 مليون درهم، مع معدل تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النقد بنسبة 94%.

تعليق على الأداء المالي للسنة المالية 2024

ارتفع إجمالي عدد المعاملات خلال السنة المالية بنسبة 2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 50.0 مليون معاملة. ويعزز هذا النمو الملحوظ مكانتنا كشركة رائدة في السوق.

خلال السنة المالية بنسبة 2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 50.0 مليون معاملة. ويعزز هذا النمو الملحوظ مكانتنا كشركة رائدة في السوق. تشهد الشركة تحسناً ملحوظاً في التحويلات المالية إلى الممرات الرئيسية مع انخفاض تأثير الاسواق الموازية ووجود بيئة تشغيلية أكثر مرونة، إلا أن السوق لا يزال يواجه بعض التحديات في ظل ممارسات بعض شركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والتي فرضت الضغوط على دخل التحويلات المالية. وعلى الرغم من هذه العوامل، ارتفع الدخل التشغيلي من التحويلات المالية بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم إماراتي.

على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الأداء القوي لقطاع البطاقات مسبقة الدفع حد من التأثير العام لهذه التحديات، وأدى إلى انخفاض طفيف بنسبة 2% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية ليصل إلى 358 مليون درهم.

إلى 358 مليون درهم. حققت خدمات نظام حماية الأجور أداءً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليون درهم. ويواكب هذا النمو الزيادة في عدد الشركات المسجلة وأرقام القوى العاملة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين. علاوة على ذلك، تعزز سمعة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمهنيين آفاق هذا النجاح، حيث باتت دولة الإمارات تُعرف بتقديم فرص عمل ممتازة .

أداءً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليون درهم. ويواكب هذا النمو الزيادة في عدد الشركات المسجلة وأرقام القوى العاملة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين. علاوة على ذلك، تعزز سمعة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمهنيين آفاق هذا النجاح، حيث باتت دولة الإمارات تُعرف بتقديم فرص عمل ممتازة أثمر تركيزنا الاستراتيجي على قطاع الشركات عن نتائج مشجعة، حيث ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليون معاملة. ويعكس هذا الأداء توسعنا المدروس في عروض المنتجات وتركيزنا على الخدمات الأساسية مثل نظام حماية الأجور، مما يلبي بشكل فعال الاحتياجات المتطورة لعملائنا من الشركات.

عن نتائج مشجعة، حيث ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليون معاملة. ويعكس هذا الأداء توسعنا المدروس في عروض المنتجات وتركيزنا على الخدمات الأساسية مثل نظام حماية الأجور، مما يلبي بشكل فعال الاحتياجات المتطورة لعملائنا من الشركات. أجرى العملاء قرابة 5 مليون معاملة رقمية، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة. ويبرز النمو المستدام في المعاملات الرقمية التزامنا بالتحول الرقمي. ومن خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة، نعمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المالية تماشياً مع رؤيتنا في أن نصبح مزوداً رائداً للخدمات المالية، ونقدم حلولاً رقمية سلسة وفعالة تلبيةً للاحتياجات المتطورة لعملائنا.

الأداء المالي لحلول وخدمات أخرى خلال السنة المالية 2024

حققت " وورلد وايد كاش إكسبرس"، نمواً كبيراً، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 259% على أساس سنوي إلى حوالي 415,000 معاملة، ونمت قيمة المعاملات لتبلغ 1.07 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نمواً بنسبة 123% على أساس سنوي. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي القيمة التي نقدمها لعملائنا من الشركات.

نمواً كبيراً، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 259% على أساس سنوي إلى حوالي 415,000 معاملة، ونمت قيمة المعاملات لتبلغ 1.07 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نمواً بنسبة 123% على أساس سنوي. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي القيمة التي نقدمها لعملائنا من الشركات. سجلت "كاش ترانس"، مركز خدمات إدارة النقد المتكاملة التابع للمجموعة، أرباحاً قوية، محققةً زيادة بنسبة 85% على أساس سنوي في عدد العملاء الخارجيين ليصل إلى 61 عميل، مصحوبةً بزيادة قدرها 28% في عدد الخدمات المقدمة لتبلغ 261,000 رحلة. وتؤكد هذه النتائج على التزامنا المستمر بالتميز التشغيلي وجعل "كاش ترانس" عنصراً أساسياً في محفظتنا لإدارة النقد.

تعليق على الأداء التشغيلي والمالي للربع الرابع من العام 2024

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 294 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي. وساهم تعافي قطاع التحويلات المالية والأداء القوي لخدمات نظام حماية الأجور وخدمات أخرى في تحقيق هذا النمو.

294 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي. وساهم تعافي قطاع التحويلات المالية والأداء القوي لخدمات نظام حماية الأجور وخدمات أخرى في تحقيق هذا النمو. سجل الدخل التشغيلي للتحويلات المالية 174 مليون درهم، بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي، مما يعكس انتعاشاً في أعمال التحويلات المالية.

174 مليون درهم، بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي، مما يعكس انتعاشاً في أعمال التحويلات المالية. ارتفع الدخل التشغيلي ل مبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 91 مليون درهم، ما يعكس ازدهار قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 91 مليون درهم، ما يعكس ازدهار قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ارتفع الدخل التشغيلي لخدمات نظام حماية الأجور بنسبة 24% على أساس سنوي مسجلاً 21 مليون درهم خلال الربع الرابع، وذلك بفضل الزيادة في عدد العملاء وعمليات صرف الرواتب.

بنسبة 24% على أساس سنوي مسجلاً 21 مليون درهم خلال الربع الرابع، وذلك بفضل الزيادة في عدد العملاء وعمليات صرف الرواتب. انخفضت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 122 مليون درهم.

بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 122 مليون درهم. بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 107 مليون درهم بما يتناسب مع الأرباح التي تم الإعلان عنها خلال الفترة عينها من العام الماضي.

107 مليون درهم بما يتناسب مع الأرباح التي تم الإعلان عنها خلال الفترة عينها من العام الماضي. انخفض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 97 مليون درهم إماراتي.

تعليقاً على هذه النتائج، قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "بصفتي رئيس مجلس الإدارة، يسعدني إبلاغكم بأن أداءنا خلال هذه الفترة يعكس قوة رؤيتنا الاستراتيجية ومرونتنا التشغيلية والتزامنا بالنمو المستدام. وعلى الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي، إلا أننا واصلنا التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا، وتحقيق نتائج مالية قوية، مستمرين في التزامنا تجاه جميع أصحاب المصلحة. ونمضي في تعزيز قدرتنا على تحقيق النجاح على المدى الطويل، مرتكزين على نهجنا الصارم، والابتكار والتميز التشغيلي وإدارة المخاطر بحكمة.

وأحرزنا تقدماً كبيراً على صعيد جميع ركائزنا الاستراتيجية، ما يضمن نمونا المستدام وكفاءتنا التشغيلية وريادتنا في السوق. وتشمل العوامل الأساسية لتعزيز نجاحنا قدرتنا على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتركيزنا المستمر على تجربة العملاء والابتكار التكنولوجي والامتثال التنظيمي.

في ظل التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5% في العام 2025، وبأن تتجاوز التحويلات المالية العالمية 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، نرى فرصاً كبيرة لتعزيز موقعنا في السوق وتحسين عروض خدماتنا. وسنواصل تركيزنا على الأمن والسلامة في كل معاملة كركيزةٍ أساسية ضمن عملياتنا، ما يعزز الثقة والموثوقية لعملائنا وشركائنا.

وفي ضوء هذا الأداء للمجموعة وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدني أن أقترح دفع توزيعات أرباح نهائية بقيمة 157.5 مليون درهم، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، في إطار التزامنا الراسخ بتقديم عوائد مستدامة. مستندين إلى توجِّهنا الاستراتيجي الواضح وفريق عملنا المتخصص، فإننا واثقون من قدرتنا على مواجهة التحديات، والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع مساهمينا".

من جانبه، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "حققنا أداءً استثنائياً في العام 2024، حيث وصل حجم المعاملات إلى 50 مليون معاملة. وعلى الرغم من بعض التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتنافسية الشديدة من شركات التكنولوجيا المالية، وزيادة الضرائب على الشركات، وارتفاع التكاليف التشغيلية، إلا أننا تمكنا من إنهاء العام بأرباح صافية بلغت 406 مليون درهم، وهامش قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44.4%. وتؤكد هذه النتائج على قوة استراتيجيتنا ورؤيتنا.

وعملنا بشكلٍ وثيق مع الجهات التنظيمية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعنا، لا سيما بعض الممارسات من قبل عدد من شركات التكنولوجيا المالية التي تقوض المنافسة العادلة وتخلق بيئة غير متكافئة لجميع العاملين في هذا المجال. ويبرز موقفنا الاستباقي التزامنا بتعزيز التوازن والإنصاف في بيئة السوق.

وتماشياً مع استراتيجية النمو طويلة الأمد التي تستند إلى ستة ركائز، أعلنّا عن استحواذنا على مجموعة "بي أف سي" القابضة ش.م.م، حيث يضعنا هذا الاستحواذ الاستراتيجي في موقع الريادة باعتبارنا المزود الرئيسي لخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في منطقة الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بطرح منتجات وخدمات مبتكرة مثل "أرسل الآن، وادفع لاحقاً"، التي من المقرر أن تُحدث تحولاً في القطاع، وتعزز الشمول المالي، وتقدم قيمة كبيرة لعملائنا.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بالمبادرات الكفيلة بتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي. ونهدف من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إلى زيادة الربحية على مستوى الفروع، في حين سيساعد تركيزنا على إدارة النفقات وتحقيق التكامل واقتصاديات الحجم، على التخفيف من ارتفاع التكاليف. وعلاوة على ذلك، سنواصل الالتزام بتحسين مشاركة الموظفين وتطوير مهارات كوادرنا لدعم استراتيجيتنا على صعيد تعزيز كفاءة التكاليف.

نتطلع إلى الاستفادة من الفرص المقبلة، ومواصلة التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا".

-انتهى-

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