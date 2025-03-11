ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16.0% في السنة المالية 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق

ارتفاع صافي الأرباح المعدلة بنسبة 12.3% في السنة المالية 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق

استمرار النمو القياسي لمستويات إقبال الزوار ليصل إلى 131.9 مليون زائر خلال السنة المالية 2024

ارتفاع معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل ليصل إلى 94.4%، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي

"جوهرة جدة" على المسار الصحيح لدخول حيز الخدمة في ديسمبر 2025 و"جوهرة الرياض" في أبريل 2026

الرياض، المملكة العربية السعودية: نشرت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، نتائجها المالية للأشهر الثلاث الأخيرة والسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (السنة المالية 2024).

حققت "سينومي سنترز" أداءً قوياً خلال السنة المالية 2024 مقارنة بالسنة السابقة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 2,344.0 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 4.0% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بالزيادة في جميع مصادر إيراداتها. ووصل صافي الربح للسنة المالية 2024 إلى 1,224.2 مليون ريال سعودي، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 18.4% ناجماً بشكل أساسي عن بعض البنود غير المتكررة، بما في ذلك شطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق، والصكوك المستحقة في عام 2024 بواقع 50.6 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل زيادة لمرة واحدة في خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بمقدار 87.5 مليون ريال سعودي، وتسجيل زيادة لمرة واحدة في التكاليف التمويلية بمقدار 36.5 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب تقييم القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد المتفق عليها مع بعض المستأجرين لتسريع تحصيل الإيجارات. وفي المقابل، ارتفع صافي الربح للسنة المالية 2023 بسبب مكاسب بيع الأراضي بمقدار 238.7 مليون ريال سعودي. وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح للسنة المالية 2024 بنسبة 12.3% ليصل إلى 1,398.8 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 1,245.6 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ معدل إقبال الزوار خلال السنة المالية 2024 مستوى قياسياً وصل إلى 131.9 مليون زائر بزيادة قدرها 6.3% على أساس سنوي، وهو من بين أعلى المستويات المسجلة من قبل الشركة. ويؤكد ذلك من جديد قوة أصول الشركة باعتبارها واحدة من وجهات التسوق الرائدة والبوابة الرئيسية لكل من تجار التجزئة المحليين والدوليين الذين يستهدفون المستهلكين السعوديين.

أدى التزام "سينومي سنترز" بتحسين مزيج البيع بالتجزئة من خلال برنامجها الفاعل لتبديل المستأجرين إلى تحقيق معدل إشغال قياسي على أساس المثل بالمثل بلغ 94.4% في نهاية العام، وهو الأعلى في تاريخ الشركة؛ ويعكس ذلك زيادة كبيرة على أساس سنوي بلغت نسبتها 1.5 نقطة مئوية بما يتجاوز التوقعات البالغة 94%.

ويستمر توسع محفظة "سينومي سنترز" مع قطعها أشواطاً كبيرة في إنجاز مشروعيها الرئيسيين "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة". وحتى ديسمبر 2024، بلغت مستويات الإنجاز الإنشائية الإجمالية 94.0% لمشروع "جوهرة جدة" و92.0% لمشروع "جوهرة الرياض"، وسيكونان أول مركزي تسوق حاصلين على شهادة LEED الذهبية في المملكة. ومن المتوقع أن تصل مساهمة المشروعين في أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أكثر من 650 مليون ريال سعودي (40% من الأرباح الحالية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) عند استقرار أدائهما.

ومن المتوقع كذلك أن يستقطب مشروعا "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" أكثر من 15 مليون و20 مليون زائر سنوياً على التوالي، ليصبحا بذلك الأعلى أداءً من حيث إقبال الزوار والإنفاق في مدينتيهما. وسيعيد هذان المركزان بلورة مشهد تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث سيغدوان الأفضل أداءً ضمن محفظة "سينومي سنترز" من ناحية إقبال الزوار والإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. ومن خلال خطتها الحالية التي تتضمن ثلاثة مراكز تسوق رئيسية وثلاث وجهات لنمط الحياة، تسعى الشركة إلى زيادة المساحات القابلة للتأجير بنسبة تصل إلى 44%، ليصل إجمالي هذه المساحات إلى 2 مليون متر مربع بحلول عام 2027.

وتأكيداً على استمرار تحقيق القيمة والعوائد للمساهمين، أعلن مجلس إدارة الشركة في مارس 2024 - ووافق لاحقاً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في يونيو 2024- على سياسة توزيع الأرباح. وابتداءً من الربع الثاني من عام 2024، دفعت الشركة 0.375 ريال سعودي للسهم كل ربع سنة ولمدة عام واحد. وبلغ متوسط العائد السنوي لتوزيعات الأرباح 6.9٪ في 31 ديسمبر 2024 بناءً على سعر السهم البالغ 21.70 ريال سعودي.

في هذا السياق، علّقت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لشركة "سينومي سنترز"، بقولها: "تواصل ’سينومي سنترز‘ تحقيق نمو قوي على الصعيدين المالي والتشغيلي، فسجلت نتائج قياسية للسنة المالية 2024 مع ارتفاع معدل الإشغال إلى 94.4%، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، وكذلك ارتفاع معدل إقبال الزوار إلى 131.9 مليون زائر – ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على عرض القيمة القوي الذي توفره مراكزنا التجارية عبر جميع أنحاء المملكة، والتي تلبي أو حتى تتجاوز المعايير العالمية".

وأضافت ريهيل-إرغوفين: "على الصعيد المالي، ارتفعت إيراداتنا الإجمالية بنسبة 4.0% على أساس سنوي مدفوعةً بالزيادة في جميع مصادر الإيرادات. كما ارتفعت أرباحنا المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16.0% وكذلك صافي الربح بنسبة 12.3%. ونمضي قدماً لاستكمال مشروعانا الرئيسيان ’جوهرة جدة‘ و’جوهرة الرياض‘ في ديسمبر 2025 وأبريل 2026 على التوالي، وقد حققا تقدماً جيداً في أعمال الإنشاء والتأجير".

واختتمت ريهيل-إرغوفين: "مع نهاية السنة المالية 2024، نفخر بالتقدم الكبير الذي أحرزناه والأساس القوي الذي بنيناه للمستقبل؛ فالإنجازات التي حققناها هذا العام تدعم التزامنا بتوفير قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة، وتحفزنا لمواصلة نجاحنا في السنوات المقبلة. وسنواصل تركيزنا على تحقيق التميز التشغيلي، وتوسيع نطاق حضورنا، وتعزيز التجربة التي نقدمها لعملائنا في جميع أنحاء المملكة".

أبرز الإنجازات التشغيلية ونتائج الأعمال

بلغ عدد زوار مراكز "سينومي سنترز" مستوى قياسياً، حيث وصل إلى 131.9 مليون زائر خلال العام بزيادة قدرها 6.3% على أساس سنوي (فيما وصل خلال الربع الرابع 2024 إلى 32.0 مليون زائر بزيادة قدرها 10.7% على أساس فصلي). ويؤكد هذا النمو المستمر على جاذبية عروض "سينومي سنترز" الشاملة في قطاع التجزئة وأنماط الحياة العصرية، مما يعكس الطلب القوي من جانب المستهلكين.

وحتى ديسمبر 2024، بلغت نسبة الإنجاز الإنشائي لمشروعي "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" 94.0% و92.0% على التوالي، ومن المقرر أن يكتمل المشروعان ويدخلا حيز الخدمة بحلول ديسمبر 2025 وأبريل 2026 على التوالي.

وسيضم مشروع جوهرة الرياض ما يزيد على 400 علامة تجارية مشهورة عالمياً عبر أكثر من 100 متجراً رئيسياً، بما في ذلك 15 علامة تجارية تتواجد لأول مرة في الرياض. وقد اكتملت أعمال التأجير المسبق بنسبة تزيد عن 70% (بناءً على بنود العقود المتفق عليها أو خطابات النوايا الموقعة أو العقود الموقعة). بما في ذلك علامات جديدة في المملكة وسيضم المشروع أول جناح عالمي للمنتجات الفاخرة، وأربع مساحات مميزة لمتاجر الاغذية والمشروبات، وعروض الترفيه عالمية المستوى، ومركزاً متطوراً من الجيل الجديد لتوفير تجربة رقمية غامرة، وسيضم المشروع كذلك 65,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة.

أما مشروع جوهرة جدة، فقد تجاوزت نسبة التأجير المسبق فيه 70% (بناءً على بنود العقد المتفق عليها أو خطاب النوايا الموقع أو العقود الموقعة)، وسيستقطب أكثر من 300 علامة تجارية عالمية رائدة عبر أكثر من 50 متجرٍ رئيسيٍّ بما في ذلك 10 علامات تجارية تتواجد لأول مرة في جدة. وسيضم المشروع أول جناح عالمي للمنتجات الفاخرة في جدة، ومركزاً متطوراً للترفيه والفعاليات، وثلاثة مساحات مميزة لمتاجر الأغذية والمشروبات، ومركزاً متطوراً من الجيل الجديد لتوفير تجربة رقمية غامرة محاطاً بمساحات لتناول الطعام. وسيضم المشروع، إلى جانب جوهرة الرياض، واحدة من أكبر النوافذ السماوية في المملكة العربية السعودية بارتفاع 27 متراً، والتي تضفي إضاءة طبيعية على المكان وتوفر تجربة سلسة داخلية وخارجية.

أدى تركيز "سينومي سنترز" على تحسين مزيج البيع بالتجزئة من خلال برنامجها الفاعل لتبديل المستأجرين إلى تحقيق معدلات إشغال قياسية على أساس المثل بالمثل بلغت 94.4% في نهاية العام، ويعكس ذلك زيادة كبيرة على أساس سنوي بلغت نسبتها 1.5 نقطة مئوية بما يتجاوز التوقعات البالغة 94%.

وشكل نشاط التأجير دليلاً إضافياً لقوة الطلب على مساحات التجزئة الرئيسية؛ حيث قامت "سينومي سنترز" حتى نهاية السنة المالية 2024 بتجديد 2422 عقداً للإيجار، واستقبلت 583 علامة تجارية. وتغطي العلامات التجارية الجديدة مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الموضة والترفيه والأغذية والمشروبات مع انضمام أسماء بارزة مثل "شارلوت تيلبوري"، و"لولوليمون"، و"شاومي"، و"فايف جايز"، و"سفوري لاند"، و"فنتورا"، و"سبينس"، و"صلاح"، و"نادي الاتحاد"، و"نادي الرائد"، و"النادي الأهلي السعودي لكرة القدم". وقامت العديد من العلامات التجارية الرائدة بخطوات مهمة هذا العام، بما فيها "زارا" و"نايكي" اللتان وسعتا حضورهما في النخيل مول، وشركة ديفيد كلولو التي افتتحت أول متجر لها في الرياض في نفس الموقع، وكذلك "فناك" التي افتتحت متجرها الأول في العاصمة. ويتنوع مزيج المساحات القابلة للتأجير بنسبة 62% لقطاع التجزئة و38% للقطاعات الأخرى (بما في ذلك مرافق الترفيه، ومنافذ الأغذية والمشروبات)، مع التحضير لصفقات جديدة وشراكات مع العديد من العلامات التجارية.

أبرز النتائج المالية

فيما يخص نتائج السنة المالية بالكامل، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 4.0% ليصل إلى 2,344.0 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 2,253.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، كانت الاسباب الرئيسية لنمو الايردات نمو الايرادات من مبيعات الاعلانات, التي سجلت زيادة بنسية 22.2%مقارنه بعام 2023 وزيادة إيرادات المرافق والإيرادات الأخرى بنسبة 51.7%، وذلك بسبب زيادة معدلات الإشغال والغرامات والرسوم الإضافية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا والمتعلقة بخدمات الأعمال الهندسية.

انخفض صافي ربح الشركة للسنة المالية 2024 بنسبة 18.4% ليصل إلى 1,224.2 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 1,501.0 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى بعض البنود غير المتكررة؛ ويشمل ذلك شطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق، والصكوك المستحقة لعام 2024 بإجمالي مبلغ 50.6 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل زيادة لمرة واحدة في خسائر انخفاض القيمة والتكاليف التمويلية بمقدار 87.5 مليون ريال سعودي و36.5 مليون ريال سعودي على التوالي، وذلك بسبب تقييم القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد المتفق عليها مع بعض المستأجرين لتسريع تحصيل الإيجارات. وفي المقابل، ارتفع صافي الربح للسنة المالية 2023 بسبب مكاسب بيع الأراضي بمقدار 238.7 مليون ريال سعودي. وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح في السنة المالية 2024 إلى 1,398.8 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 12.3% مقارنة مع 1,245.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023.

بلغ صافي تكاليف التمويل 690.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024 مقارنة بـ 357.1 مليون ريال سعودي في عام 2023، ويرجع ذلك إلى شطب تكلفة التمويل غير المطفأة وتقييم القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية كما أُشير أعلاه، وكذلك ارتفاع متوسط ​​تكلفة الديون وزيادة إجمالي الدين مع اقتراب مرحلة الاستثمار من ذروتها في مشروعي "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة".

وارتفعت خسائر انخفاض القيمة على الذمم المدينة إلى 321.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ 189.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، ويُعزى ذلك إلى اعتماد نهج أكثر تحفظاً في تقديرات الخسائر الائتمانية المرتبطة بحسابات الذمم المدينة من المستأجرين، وأسفر هذا التقييم عن زيادة لمرة واحدة في خسائر انخفاض القيمة قدرها 87.5 مليون ريال سعودي.

وتم تعويض الانخفاض في صافي الربح للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنة المالية 2023 جزئياً من خلال نمو الإيرادات، وارتفاع صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية إلى 565.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024 مقارنة بـ 369.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، وكذلك انخفاض المصاريف بما في ذلك مصاريف الإعلان والترويج بنسبة 65.0% لتصل إلى 22.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024 مقارنة بـ 65.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، وأيضاً انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 26.5% لتصل إلى 256.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024 مقارنة بـ 348.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023 نتيجة الانخفاض الكبير في النفقات الحكومية والرسوم المهنية.

وصل صافي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في السنة المالية 2024 إلى 1,409.1 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 8.8% مقارنة بـ 1,545.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023. وبعد تعديل الربح المسجل عن بيع الأراضي البالغ 238.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023 والزيادة المسجلة لمرة واحدة بواقع 87.5 مليون ريال سعودي في خسائر انخفاض القيمة جرّاء اعتماد نهج أكثر تحفظاً في تقديرات الخسائر الائتمانية المرتبطة بحسابات الذمم المدينة من المستأجرين خلال السنة المالية 2024، ارتفع صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16.0% على أساس سنوي في السنة المالية 2024.

تمر "سينومي سنترز" حالياً في مرحلة ذروة استثمارية، ويرجع هذا في المقام الأول إلى مرحلة البناء المكثفة لمشروعي "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة" مما ادى الى ارتفاع صافي الدين بنهاية السنة المالية 2024 إلى 11.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 8.9 مليار ريال سعودي في السنة المالية 2023.

وأعلن مجلس الإدارة في مارس 2024 أن "سينومي سنترز" ستبدأ بتنفيذ سياسة توزيع الأرباح، ووافق المساهمون على ذلك لاحقاً خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 30 يونيو 2024. وابتداءً من الربع الثاني 2024، ستقوم الشركة بدفع 0.375 ريال سعودي للسهم الواحد في كل ربع سنة ولمدة عام واحد. وبذلك يصل متوسط العائد السنوي على الأرباح في 31 ديسمبر 2024 إلى 6.9% بناءً على سعر السهم البالغ 21.70 ريال سعودي.

لمحة عن شركة "سينومي سنترز":

تُعد "سينومي سنترز" المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها. وتوقّر الشركة لعملائها منذ أكثر من عقدين باقة متنوعة من مراكز التسوّق عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العصرية. وذلك في أكثر الوجهات جاذبيةً في المملكة حيث تهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات العملاء ومتطلّبات السوق.

تضم محفظة الشركة حالياً 22 مركز تسوّق وتحتضن متاجر يقارب عددها الـ 5 آلاف وتتخذ جميعها مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية في المملكة. تضم أصول الشركة عدداً من أبرز مراكز التسوّق في السوق المحلي بما فيها مول العرب في جدة: والظهران مول، والنخيل مول في الرياض الذي يعد وجهة التسوق المفضّلة في العاصمة السعودية، الرياض. ويبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير في محفظة مراكز التسوّق التابعة للشركة قرابة 1.4 ملايين متر مربع. حيث تقدّم باقة فريدة من أرقى العلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية في قطاع التجزئة وأحدثها على مستوى المملكة. لمزيد من المعلومات حول "سينومي سنترز:،

للاتصال، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cenomicenters.com

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