أعلنت دار جلوبال، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وحققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 360.6 مليون دولار مع تسجيل زيادة كبيرة في إجمالي الربح الذي وصل إلى 146.4 مليون دولار بهامش ربح كبير قدره 41%.

ارتفعت إيرادات دار جلوبال بنسبة 351% مقارنةً بعام 2022، وبلغت أرباحها قبل حسم الضرائب 81.2 مليون دولار مقارنةً بخسارة قدرها 5.2 مليون دولار في عام 2022.

وأثمرت استراتيجية النمو الطموحة للشركة في أسواق ومناطق جغرافية جديدة بعد إدراجها في بورصة لندن عن ارتفاع القيمة المحلية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 5.9 مليار دولار عبر 12 مشروعاً نشطاً.

ومع استمرار الطلب القوي للعملاء على المشاريع الراهنة وتلك التي تم إطلاقها مؤخراً، ارتفعت مبيعات الوحدات المتعاقد عليها إلى 1,498 وحدة بقيمة مبيعات إجمالية قدرها 1,025 مليون دولار. كما ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 465.4 مليون دولار مقارنةً بـ 281.4 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022.

تعليقاً على هذه النتائج، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "كان عام 2023 استثنائياً بالنسبة لـ ’دار جلوبال‘ بعد إدراجها في بورصة لندن في فبراير 2023؛ حيث حققنا نمواً قوياً في الإيرادات وزيادة كبيرة في الأرباح، ونواصل المضي قدماً لتحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة".

وأضاف الشعار: "نركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة حول العالم لتلبية متطلبات عملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية. وهذه الاستراتيجية هي ما يميزنا عن باقي المطورين الآخرين، ذلك أن الطلب القوي والمستدام من قاعدة العملاء تلك تجعلنا أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية".

واختتم الشعار: "مع محفظة مشاريعنا المرتقبة ووضعنا الرأسمالي القوي، تتمتع ’دار جلوبال‘ بوضع جيد يؤهلها لدخول أسواق حافلة بالفرص الواعدة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، ويمنحنا ذلك ثقة أكبر بقدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة".

كشفت النتائج المالية للشركة لعام 2023 عن ميزانية عمومية قوية تُقدر قيمتها النقدية بمبلغ 238.5 مليون دولار؛ ويشمل ذلك أرصدة نقد حر بقيمة 80.2 مليون دولار، وأرصدة نقدية مُقيّدة (أرصدة الضمان وحفظ الضمان) بقيمة 158.3 مليون دولار. وبلغ إجمالي سيولة الشركة 216.3 مليون دولار (بما في ذلك تسهيلات الديون غير المسحوبة)، مما يوفر لها مرونة كبيرة لاغتنام فرص المشاريع المتاحة في العام المقبل.

وبالرغم من ظروف الاقتصاد الكلي السائدة، حافظت "دار جلوبال" على مسار نموها وزخم مبيعاتها عبر محفظة المشاريع النشطة؛ ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الشركة في استهداف العملاء ذوي الملاءة المالية العالية مع التركيز على منازل العطلات في المواقع الرئيسية. وتمضي الشركة حالياً في تنفيذ أربعة مشاريع في دولة الإمارات، حيث من المتوقع تسليم مشروع Urban Oasis Tower في دبي خلال الربع الأول من هذا العام، ويليه تسليم DaVinci Tower by Pagani في وقت لاحق من العام. ويشمل المشروعان الآخران برج W ريزيدنسز المكون من 49 طابقاً في وسط مدينة دبي؛ وDG1، أول مشروع يحمل العلامة التجارية للشركة.

وتشمل محفظة مشاريع "دار جلوبال" المتنوعة مشروع AIDA في سلطنة عُمان، والذي يتم تطويره بالتعاون مع مجموعة عمران (الشركة العُمانية للتنمية السياحية)؛ وكذلك مشروع Les Vagues، وهو أول مشروع سكني للشركة في قطر بتصميمات داخلية من Elie Saab، ومن المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2027.

ويعتبر Tierra Viva - الذي يتم تطويره بالشراكة مع علامة السيارات الشهيرة "أوتوموبيلي لامبورغيني" - أول مشاريع "دار جلوبال" السكنية في أوروبا، ويقع في منطقة ماربيا الراقية على الساحل الجنوبي لإسبانيا. وتشمل المشاريع الأخرى للشركة في إسبانيا مشروع Marea بتصميمات داخلية من Missoni؛ وكذلك مشروع Tabano الذي لا يزال قيد الحصول على التراخيص اللازمة لإنشائه.

وفي لندن، تمضي "دار جلوبال" قدماً لاستكمال إنشاء مبنى 149 Old Park Lane خلال الربع الأول من هذا العام، بينما من المقرر الانتهاء من مشروعي 8mins-to-Central و Oh So Close في يونيو 2024.

تسعى "دار جلوبال" في العام المقبل إلى ترسيخ حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع اغتنام فرص التوسع خارجها. واستناداً إلى التقدم المتوقع عبر محفظة مشاريعها وظروف السوق الحالية، تهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات إجمالية لا تقل عن 700 مليون دولار خلال السنتين الماليتين المقبلتين (2024 و2025). كما تسعى إلى تحقيق معدل مبيعات وصافي ربح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدّين (EBITDA) مماثلين لما تم تحقيقه في السنة المالية 2023.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15300 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.3 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

أصداء بي سي دبليو

إيمان أحمد | أترايي روي شودري

atrayee.choudhury@bcw-global.com | iman.ahmed@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com | www.arabyouthsurvey.com