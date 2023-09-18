نظرًا للإزدهار الذي تشهده سلطنة عُمان في صناعة الغذاء و الضيافة، فإن حكومة سلطنة عُمان الرشيدة تولي إهتمامًا عاليًا في بناء أرضية صلبة من أجل تعزيز فرص التواصل و التعاون القيمة في هذا القطاع، حيث بدأت النسخة السادسة عشرة من معرض عمان للغذاء و الضيافة 2023 اليوم و سيمتد لثلاثة أيام؛ ممهدًا الطريق لثلاثة أيام من الابتكار و التعاون و تبادل المعرفة.

تم افتتاح الحدث برعاية معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه، و بحضور وفود موقرة من مختلف الوزارات و خبراء و رواد القطاع من الشركات الكبرى البارزة. ويأتي تنظيم هذا الحدث تحت رعاية وزارة الثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه و بإستضافة الطيران العُماني (التموين) و بدعم من شركة الصفاء للأغذية الراعي الرئيسي، وبتنظيم من قبل شركة أعمال المعارض العُمانية (كونكت).

يعتبر معرض و مؤتمر عمان للغذاء و الضيافة 2023 واحدًا من أبرز المعارض التجارية المرتقبة في سلطنة عمان و يقام المعرض في القاعة رقم 4 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. من المقرر أن يستمر المعرض حتى 20 سبتمبر 2023، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً يوميًا، ويتضمن مشاركة عارضين محليين و إقليميين ودوليين من 13 دولة مشاركة.

و في تعليقها على هذا الحدث الهام، صرحت وزارة الثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه في بيان لها : نحن سُعداء بأن نرحب بكم في معرض و مؤتمر عُمان للغذاء و الضيافة 2023، الحدث يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص و تنمية الاقتصاد المحلي. الحدث يُمكّن الشركات الصغيرة و المتوسطة للاطلاع عن كثب على أحدث التقنيات التكنولوجية و العلامات التجارية العالمية و إكتساب المزيد من الخبرات و الرؤى حول مستجدات صناعة الغذاء و الضيافة. تدعو الوزارة و منظمين الحدث الجميع إلى الإستفادة من هذه الفرصة و التعرف على العلامات التجارية الجديدة في مكان واحد و بسهولة و إقامة علاقات و صفقات تجارية.

بعد حفل الافتتاح، تم تنظيم جولة للوفود الموقرة في المعرض من أجل تقديم رؤى مباشرة حول صناعة الغذاء و الضيافة في سلطنة عُمان و جميع معارض الدول المشاركة. معرض و مؤتمر عمان للغذاء و الضيافة 2023 يجمع بين شركات متعددة من مختلف أنحاء العالم، و مندوبين من بنغلاديش و بلجيكا و الصين و الهند و إيران و سلطنة عُمان و باكستان و قطر و المملكة العربية السعودية و سريلانكا و تايلند و تركيا و الإمارات العربية المتحدة.

معرض و مؤتمر عمان للغذاء و الضيافة 2023 مصمم بعناية للترويج لأحدث العروض في مختلف القطاعات مثل الأغذية و المشروبات و الزراعة و صيد الأسماك و تقنيات معالجة الأغذية و معدات الطبخ و الضيافة و تموين الطعام و حلول المقاهي و المطاعم. و يوّفر لخبراء الصناعات منصة فريدة من نوعها لتوسيع شبكة علاقاتهم و تعاوناتهم الاستراتيجية و استكشاف المنتجات و الحصول على رؤى حول أحدث اتجاهات الصناعة. يتماشى الحدث مع رؤية 2040 لتعزيز و تحفيز نمو الاقتصاد الوطني و يقدم فرص للتبادل الثقافي و فرص التعاون في قطاعات الأغذية و الضيافة و السياحة.

الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى المجموعة المتنوعة من العروض في معرض و مؤتمر عمان للغذاء و الضيافة 2023 ، يمكن للحضور أيضًا الاستفادة من مركز المعرفة في المعرض حيث يمكنهم الدخول مجانًا. يضم مركز المعرفة سلسلة من الندوات و البرامج الاجتماعية المصممة لاستكشاف فرص و تحديات صناعة الضيافة في سلطنة عُمان. بدأت المؤتمرات بتركيز على المشهد الديناميكي لصناعة الغذاء في سلطنة عُمان مع عروض رئيسية تتناول إستدامة الزراعة و إنتاج الغذاء، و الدور التحولي لتحليل البيانات في تشكيل كفاءة خدمة االعملاء، و طرق تحقيق الأمن الغذائي و التغذية الصحية و خلق بيئة مستدامة. سيشهد اليوم الثاني مناقشة مسائل النمو و الابتكار المستدام في الشركات الصغيرة و المتوسطة و أفضل الممارسات لتعزيز تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك سيقدم خبراء الطهي خلطاتهم السرية التي تكمن خلف إبداعات الطهاة العالميين مع التركيز على الابتكار في فن الطهي.

يُشار إلى أن اليوم الأخير من معرض و مؤتمر عمان للغذاء و الضيافة سيشهد نقاشات ذات تركيز مُمنهج و موّجه نحو المستقبل، حيث ستكشف المناقشات كيف تعيد أحدث التقنيات التكنولوجية تشكيل قطاع الغذاء و مزايا و عقبات دمج حلول مدعومة بالتقنية داخل محلات البقالة و أهمية إعتماد ممارسات تعزز إستدامة الغذاء كثير من المواضيع ذات الصلة.

الدخول إلى معرض و مؤتمر عمان للغذاء و الضيافة 2023 مجاني و متاح للجميع، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي : https://bit.ly/44AoRi9

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