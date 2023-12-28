أقر مجلس إدارة شركة موطن العقارية توزيع أرباحاً نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بنسبة 5% عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023م بواقع نصف ريال للسهم بإجمالي مبلغ (55) مليون ريال. وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة، وذلك بعد الأداء المالي الجيد للشركة خلال العام 2023 والذي شهد تحسناً في الأرباح.

وقال الأستاذ عبد الحميد الزامل رئيس مجلس الإدارة: "بحمد الله تعالى وتوفيقه أقر مجلس إدارة شركة موطن العقارية توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة، والذي يؤكد على التزامها تجاه مساهميها وحرصها على تحقيق عوائد مالية مجزية لهم، موضحاً أن أداء الشركة خلال العام 2023م كان إيجابياً، وبأن الشركة تعتزم إطلاق مشاريع جديدة في مدينة الرياض ومكة المكرمة خلال العام 2024 إن شاء الله، وستواصل تعزيز أعمالها والسعي لتنمية إيراداتها والعمل على تحقيق نمو مستدام بحول الله".

من جانبه أوضح الأستاذ حمد الموسى نائب رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز نموها حيث تمكنت بفضل الله من تحقيق أداء تشغيلي أعلى لمشروع مجمع فنادق هيلتون المركز المالي بالعاصمة الرياض وفندق موطن لمار بمكة المكرمة، كما تمكنت من استكمال تأجير كامل مشروع المصانع النموذجية الجاهزة وعددها 72 مصنع في مدينة البوابة الصناعية بعقود لا تقل عن ثلاث سنوات ومن ثم إنجاز عملية بيعه في صفقة رابحة حققت عوائد مجزية للشركة، وهذا انعكس ايجاباً بفضل الله على الأداء المالي للشركة. مضيفاً بأنه من المتوقع أن تطلق شركة موطن عدة مشاريع عقارية بداية العام 2024 منها مشاريع لمجمعات مصانع جاهزة، وكذلك مشاريع أبراج متعددة الاستخدامات في مدينة الرياض ومكة المكرمة إضافة إلى مشروع وحدات سكنية في مكة المكرمة، كما تدرس الشركة إطلاق مشاريع أخرى في قطاع الضيافة والقطاع الصناعي واللوجستي.

يذكر أن موطن العقارية شركة سعودية - مساهمة مقفلة - مقرها الرياض، تعمل في مجال العقارات الصناعية والسكنية والتجارية والضيافة، وتستهدف توفير الحلول والمنتجات العقارية المتنوعة التي تنسجم مع برامج رؤية 2030 من خلال مشاريع نوعية تخدم القطاع الصناعي واللوجستي وإنشاء المصانع الجاهزة لاحتضان الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية النوعية التي تلبى احتياجات وتطلعات السوق العقارية السعودية، فضلاً عن تطوير الفنادق ذات الأسماء العالمية عبر عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية، وبما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة ويضمن مستقبل واعد لنمو أعمالها. www.mawten.com.sa

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