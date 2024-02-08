الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة اليوم، عن نتائجها المالية للفترة الممتدّة من أبريل إلى ديسمبر من السنة المالية 2022.

أبرز النتائج المالية من أبريل وحتى ديسمبر

بلغ صافي الإيرادات الموحدة للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 9.171 تريليون ين، فيما سجلت الأرباح التشغيل الموحدة 478.4 مليار ين، وقدرت نسبة هامش الربح التشغيلي بنحو 5.2%. كما بلغ صافي الدخل1 للأشهر التسعة 325.4 مليار ين.

ومن الملاحظ، تحسن الأداء خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولا تزال الشركة في طريقها لتحقيق نمو متزايد للأعوام القادمة، مما يعكس التقدم المطرد الذي تم تحقيقه بفضل خطة التحول نيسان NEXT. حيث يظهر هذا التقدّم واضحًا من خلال ارتفاع صافي الإيرادات لكلّ وحدة من الطرازات الرئيسية، ويعود ذلك للجهود المستمرة نحو تعزيز جودة المبيعات وتحسين الأسعار في مناطقنا الرئيسية.

يلخص الجدول التالي النتائج المالية لنيسان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تم احتسابها وفقًا لطريقة حساب الأسهم للمشروع المشترك للمجموعة في الصين.

(على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين) 2

الفارق مقارنة بالسنة المالية لعام2022 الربع الثالث من السنة المالية 2023 حتى تاريخه الربع الثالث من السنة المالية 2022 حتى تاريخه مليار ين +1,671.7 9,171.4 7,499.7 صافي الإيرادات +188.7 478.4 289.7 الأرباح التشغيلية 1.3 percentage points 5.2% 3.9% نسبة هامش الربح التشغيلي +159.7 540.1 380.4 الأرباح العادية +210.3 325.4 115.0 صافي الدخل 1

1* بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية للين الياباني البالغة 143 دولار أمريكي و 155 يورو في الربع الثالث من العام المالي 2023

وعلى أساس معادلة الإدارة التي تتضمن المجموع النسبي للنتائج من مشروع نيسان المشترك في الصين، بلغت الأرباح التشغيلية 487.1 مليار ين، أي ما يعادل هامش تشغيل بنسبة 5.0%. صافي الدخل1 بلغ XX مليار ين.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث

بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ صافي الإيرادات الموحدة 3.108 تريليون ين، وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة 141.6 مليار ين، وهو ما يمثل هامش ربح تشغيلي قدره 4.6%.

ويلخّص الجدول التالي النتائج المالية لشركة نيسان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وهي محسوبة وفقًا لطريقة حساب الأسهم للمشروع المشترك للمجموعة في الصين:

(على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين) 2

الفارق مقارنة بالسنة المالية لعام2022 الربع الثالث من السنة المالية 2023 الربع الثالث من السنة المالية 2022 مليار ين +270.6 3,108.1 2,837.4 صافي الإيرادات +8.5 141.6 133.1 الأرباح التشغيلية -21.4 29.1 50.6 صافي الدخل 1

1* بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية للين الياباني البالغة 148 دولار أمريكي و 159 يورو في الربع الثالث من العام المالي 2023

توقعات السنة المالية 2023

قامت نيسان بتعديل توقعاتها لحجم مبيعات العام بأكمله من 3.7 مليون إلى 3.55 مليون وحدة بسبب التحديات اللوجستية المؤقتة وازدياد التنافسية ومع ذلك، تحتفظ الشركة بنظرة مستقبلية إيجابية دون تغيير لأدائها المالي، مما يعكس التأثير على الإيرادات والأرباح بالرغم من التقلّبات الكبيرة في أسعار العملات.

(على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين) 2

الفارق مقارنةً بالتوقعات السابقة التوقعات المنقحة للسنة المالية 2023 التوقعات السابقة للسنة المالية 2023 مليار ين - 13,000 13,000 صافي الإيرادات - 620.0 620.0 الأرباح التشغيلية - 390.0 390.0 صافي الدخل 1

1* بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية للين الياباني البالغة 144 دولار أمريكي و 156 يورو لتوقعات السنة المالية المنقحة 2023

1 صافي الدخل المنسوب إلى مالكي الشركة الأم

2.منذ بداية السنة المالية 2013، أعلنت "نيسان" عن أرقام تم حسابها وفق الأسلوب المحاسبي لقياس العائد على حصة المجموعة في مشروعها المشترك مع دونغ فينغ في الصين. ورغم أن أرقام الدخل الصافي لم تتغير وفق هذه المنهجية في المحاسبة، لم تعد بيانات دخل حساب الحصص تتضمن نتائج دونغ-فينغ-نيسان في العائدات والأرباح التشغيلية.

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