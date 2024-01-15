المملكة تستحوذ على 45% من الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توقعات بأن يصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 20 مليون بحلول عام 2030

مبيعات فلكستوك ارتفعت بمعدل ثلاثة أضعاف في يوم الجمعة البيضاء وموسم الرياض لتتجاوز المعدل السائد في القطاع والذي يبلغ ضعفين فقط

الرياض، المملكة العربية السعودية: حققت فلكستوك، المنصة الرائدة في مجال توفير حلول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، مسيرة نجاحات مميزة خلال عام 2023، مستفيدةً من نمو قطاع التجارة الإلكترونية وازدهار سوقه في المملكة العربية السعودية، لتقدم إسهامات ملموسة في دعم مشهد التجارة الإلكترونية المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت الإحصائيات إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بلغت بقيمة قاربت 13.71 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن يصل النمو السنوي للقطاع إلى 14.37%، ليصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 23.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027[1].

وبرزت نجاحات فلكستوك بوضوح مؤخراً خلال عروض الجمعة البيضاء وموسم الرياض لعام 2023، حيث حققت المنصة زيادة لافتة في مبيعاتها الإلكترونية التي بلغت ثلاثة أضعاف، بالمقارنة مع المبيعات الإلكترونية للشركات التقليدية التي ارتفعت بمقدار الضعفين. ونجحت فلكستوك بضمان تسليم الطلبات بسرعة ودقة، وذلك بفضل خوارزميتها المعتمدة على تقنية تعلم الآلة، والتي تضمن توقع وحدات المخزون التي ستشهد طلباً مرتفعاً. وتسهم هذه المنهجية الاستراتيجية في تقليل الخسارة المحتملة للتجار في المملكة إلى ما دون 1%، بالمقارنة نسبة 3-5% السائدة في القطاع.

وتشهد منصات التجارة الإلكترونية نمواً سريعاً في المملكة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الثقة بالخدمات الإلكترونية بين المستهلكين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشباب من السكان، والانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت لدى 98% من سكان المملكة[2]. وفي ضوء رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، تبذل الحكومة السعودية جهوداً مستمرة في سبيل تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وهو ما ينعكس في زيادة استخدام الهواتف المتحركة للتسوق عبر الإنترنت بين المستهلكين، الأمر الذي يساعد في دعم النمو الإجمالي للقطاع.

وتسعى فلكستوك إلى مواكبة النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي السعودي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المستخدمين إلى أكثر من 20 مليون بحلول عام [3]2030. وتتمحور مساعي الشركة حول خوارزمية تعلم الآلة، القادرة على توقع الطلب المرتفع على المنتجات بمنتهى الدقة، وتقدير سرعة نفاذ وحدات المخزون بفعالية كبيرة، وهو ما يصب في مصلحة جميع شركائها من التجار ويزيد من معدل دوران المخزون، بالإضافة إلى تسريع زمن التسليم إلى أقل من ثلاثة أيام، مقارنةً مع المعدل السائد في القطاع الذي يزيد عن ثلاثة أيام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة فلكستوك: "تركّز استراتيجيتنا الرائدة على دعم نمو التجار في السعودية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في تعزيز حضور شركتنا، لذا فهي تضمن تحقيق النجاح المشترك لنا ولشركائنا من التجار. وفي ضوء الإقبال غير المسبوق على عروض الجمعة البيضاء وموسم الرياض، تبرز الحاجة إلى اعتماد عمليات تتسم بالمرونة والسرعة. واستجابةً لهذه النقلة النوعية في القطاع، فإن أولويتنا تركّز على سرعة تسليم المنتجات، بالإضافة إلى اعتماد منهجية متنوعة تضمن توافر المنتجات خلال مواسم الذروة، مما يسمح لنا بتبسيط العملية للتجار. وندرك أن التواصل مع المستهلكين يتخطى حدود منصات التواصل الاجتماعي، لذا فإننا نحرص على الاستفادة من القنوات المتنوعة لتوفير تجربة تسوق سهلة ومرنة على نطاق واسع، مما يتيح لنا مواكبة نمو وتفضيلات منصات التسوق في المنطقة."

ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً في السعودية، حيث يعتمد المستهلكون في شراء احتياجاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك وتيك توك وسناب شات وغيرها. واتخذت فلكستوك إجراءات استراتيجية لتنويع قنوات البيع الخاصة بها بهدف تفادي تكاليف الإعلانات المتنامية باستمرار، مما يتيح للمستهلكين الاعتماد على منافذ مختلفة تتجاوز المنصات التقليدية، الأمر الذي انعكس على شكل زيادة بنسبة 35% في طلبات التجار. وتتميز الشركة بقاعدة مستخدمين متنوعة، وتجمع تحت مظلتها العلامات التجارية الصغيرة وعلامات التجزئة الضخمة لضمان تزويد العملاء باحتياجاتهم خلال مواسم الذروة وعلى مدار العام.

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لمحة حول فلكستوك:

فلكستوك هي منصة رائدة تقدم حلولاً لمنافذ التجارة الإلكترونية، وتنفذ عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشهدت الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير عام 2021 نمواً متسارعاً، بما يشمل مضاعفة صافي إيراداتها السنوية بواقع عشرة مرات في العام الماضي بعد توسيع عملياتها لتشمل السوق في المملكة العربية السعودية. ونجحت الشركة في استقطاب مئات التجار وإرسال آلاف الطلبات يومياً من خلال توسيع نطاق عملياتها واعتماد التكنولوجيا الحديثة.

وتقدم الشركة حلولاً شاملة للتجار الإلكترونيين في مجالات اللوجستيات والمبيعات والتكنولوجيا المالية، وتتميز عن الشركات المنافسة بتوفيرها حلولاً شاملة لكافة هذه المجالات، ما يمكّن التجار من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة. وتولي فلكستوك أهمية خاصة لتقديم تجربة مريحة للتجار وتقليل التكاليف، وتضمن تنفيذ طلبات العملاء بكفاءة والتوصيل إلى الوجهة النهائية، إلى جانب توفيرها لقنوات المبيعات المتنوعة والحلول المالية.

ويعتزم مؤسسا الشركة، الرئيس التنفيذي محمد مسعد والرئيسة التنفيذية للعمليات إناس صيام، الالتزام بتوفير الشركة لعمليات سلسة في مجال التجارة الإلكترونية مع التركيز بشكل أساسي على التجار. وتلبي المنصة حاجات الشركات الصغيرة وكبرى شركات التجزئة على حدٍ سواء، وتقدم خدماتها في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتولي تركيزاً خاصاً على قطاعات مستحضرات التجميل والإكسسوارات المنزلية والأزياء والإلكترونيات. وتعزز فلكستوك حضورها البارز في المملكة العربية السعودية ومصر من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وترسخ مكانتها كمنصة رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.

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