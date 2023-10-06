أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادرة الطاقة السيبرانية 2023، التي تم إطلاقها بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة وشركة "أدنوك"، بهدف بناء المرونة السيبرانية، عن أسماء الفائزين في مسابقتها الأولى من نوعها للتدريبات السيبرانية شديدة الواقعية.

وقد جمع هذا الحدث الخاص بالأمن السيبراني، الذي أقيم خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أكثر من 200 من المتخصصين في المجال السيبراني من قطاع الطاقة للتنافس في جولة افتراضية، تلتها جولة نهائية شهدت منافسة أفضل 10 مواهب في مجال الأمن السيبراني، لإيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً من قطاع الطاقة.

وفي تعليقه على هذه المسابقة، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن اليوم على أعتاب منعطف محوري في تاريخ البشرية، حيث يتطلب تقاطع التكنولوجيا والطاقة أعلى درجات اليقظة في مجال الأمن السيبراني. وتعد مسابقة الطاقة السيبرانية أكثر من مجرد منافسة عادية، إذ أنها تحدٍ مصمم لتزويد المشاركين بالمهارات الضرورية لاكتشاف الهجمات الإلكترونية وإحباطها، من خلال تدريبات مبتكرة. ويسرني أن أتقدم بالشكر من المواهب السيبرانية التي شاركت في مسابقة الطاقة السيبرانية 2023، على مساهمتهم القيّمة في رؤيتنا المشتركة لمستقبل رقمي آمن للجميع."

من جانبه، قال محمد الكعبي، نائب الرئيس التنفيذي للأمن الرقمي والسيبراني في مجموعة "أدنوك": "ينعكس التزام ’أدنوك‘ بتعزيز الابتكار وترسيخ الاستدامة على النهج الذي تتبعه الشركة في مجال الأمن السيبراني. وبالتزامن مع الجهود التي تبذلها لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة، تعطي الشركة أيضاً أهمية كبيرة للارتقاء بكفاءة الأمن السيبراني والاستفادة منه في حماية عملياتها ومشهد الطاقة العالمي. ويؤكد تعاون ’أدنوك‘ في مبادرة الطاقة السيبرانية حرصها على رفع مستوى الوعي ودعم أعلى معايير الأمن الرقمي، وحماية أصولها وضمان أعلى مستويات الموثوقية. وتأتي هذه المبادرة كذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا الجماعية للمساهمة بفعالية في بناء مستقبل رقمي آمن يستند إلى أسس راسخة".

هذا وتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة في حفل خاص قام خلاله الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة وياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك، وطيبة الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية، بتسليم الجوائز لمستحقيها، والتعبير عن تقديرهما الكبير لجهود الفريق الفائز في لعب دور مهم في سياق تعزيز مشهد الأمن السيبراني في صناعة الطاقة.

وشهد حفل توزيع الجوائز تكريم كلٍّ عبد المؤمن بن عمروش وبنهور تكستي وأسامة مصابيح لما أبدوه من يقظة استثنائية، وقدرتهم على ابتكار حلول أثبتت جدارتها في التصدي بفعالية لتحديات الأمن السيبراني المعقدة.

وتهدف مسابقة الطاقة السيبرانية 2023 إلى تسليط الضوء على تحديات الأمن السيبراني المتطورة، وتعزيز المرونة السيبرانية في مشهد الطاقة سريع التغير. وقد حظيت المسابقة بدعم شركاء التكنولوجيا، سيبكس القابضة وإميرسف لابس (Immersive Labs)، لضمان نجاحها.

وإلى جانب مبادرة الطاقة السيبرانية، أقام مجلس الأمن السيبراني وأدنوك في معرض أديبك تمريناً منفصلاً لمحاكاة الأزمات لكبار المسؤولين التنفيذيين. وتناول هذا التمرين أيضاً تهديدات الأمن السيبراني في العالم الحقيقي، والتي تؤثر على الصناعة، كما شجع على تبادل المعرفة بين قادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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عن مجلس الأمن السيبراني

تعزيزاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق تحول رقمي أكثر أماناً، أسس مجلس الوزراء في الدولة مجلس الأمن السيبراني عام 2020، ويتولى رئاسته سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، ويضم في عضويته عددا من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة. وكلف المجلس بوضع أطر العمل القانونية والتنظيمية التي تتناول مجالات مختلفة خاصة في الأمن السيبراني مثل الجرائم السيبرانية، وتأمين التقنيات الحالية والناشئة.

المزيد من المعلومات متوفرة عبر: www.csc.gov.ae

حول "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

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