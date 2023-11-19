دبي: أعلنت مجموعة كرافيا، الشركة الأم لعلامات "سينابون" و"سياتلز بيست كوفي" وزعتر وزيت" و"فايف غايز"، و"وكد تشيكن"، عن التبرع بـ 20% من مبيعات سينابون ووكد تشيكن إلى مركز دبي للتوحد خلال حدث "معاً نمشي 2023" الذي نظمته مجموعة تيكوم مؤخراً.

وتؤكد مجموعة كرافيا عن دورها في تعزيز المسؤولية الإجتماعية منذ تأسيسها في الإمارات منذ 22 عاماً. حيث ساهمت في دعم العديد من المبادرات مثل حملة "المليار وجبة" الذي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان، ومبادرة “القافلة الوردية” من تنظيم جميعة أصدقاء مرضى السرطان للكشف المبكر عن سرطان الثدي، و"ساعة الأرض" من قبل هيئة الكهرباء والمياه. كما قدمت العديد من المساعدات المباشرة إلى مؤسسة دبي للعطاء ودار المسنين في عجمان.

وخلال موسم الأعياد، ستشارك سينابون ووكد تشيكن في العديد من المناسبات مثل فعالية بلاك كوفي في دبي. وكعادتها، ستطرح سينابون أربعة أصناف جديددة من المشروبات الحصرية لإضافة نكهتها الخاصة في موسم الأعياد.

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