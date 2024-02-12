الرياض: أعلنت شركة فورتينت المتخصصة في مجال حلول الأمن السيبراني الواسعة والمتكاملة- مؤخرًا عن نتائجها المالية للربع الأخير والعام المالي 2023، حيث نمت الإيرادات بنسبة 10.3% خلال الربع الأخير و20% على مدار العام، مدعومةً بالطلب الكبير على حلولها الأمنية من قبل مختلف المؤسسات حول العالم.



فقد حقّقت فورتينت إجمالي إيرادات بلغت 5.30 مليار دولار، بنمو بارز قدره 20% على أساس سنوي خلال العام المالي 2023، ، وشهدت إيرادات المنتجات والخدمات نموًا ملحوظًا أيضًا، في حين حققت إيرادات الخدمات 3.38 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 28% مقارنة بعام 2022، وتُؤكد هذه النتائج القوية على مكانة فورتينت بصفتها شركةً رائدةً في مجال الأمن السيبراني، وعلى قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في ظل التهديدات الرقمية المتطورة.



نمو الدخل



وفيما يتعلق بالدخل، سجلت الشركة ارتفاعًا في إجمالي الفواتير خلال الربع الأخير من عام 2023، بلغ 1.86 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.5% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي الإيرادات المؤجلة 5.74 مليار دولار، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.



وسجّل الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 385 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يمّثل هامش تشغيل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 27.2%، بينما حقّق الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 454 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، بنسبة هامش تشغيل قدرها 32%.



أرباح 2023



تجاوزت فورتينت أرقام فواتير بقيمة 6.40 مليار دولار على مدار عام 2023، محقّقةً زيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2022، وسجّلت الإيرادات المؤجلة 5.74 مليار دولار، بنمو قدره 24% عن العام السابق، وبلغ الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 1.24 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة هامش تشغيل قدرها 23.4%، بينما حقّق الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 1.51 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة هامش تشغيل قدرها 28.4%.



وفيما يتعلق بالأرباح للسهم الواحد خلال عام 2023، خفضت مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا صافي دخل السهم فورتينت بمقدار 1.46 دولار، بارتفاع قدره 38% مقارنة بعام 2022، وبلغ صافي دخل السهم المخفّف غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 1.63 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي.



كما سُجّل تدفق نقدي من العمليات بقيمة 1.94 مليار دولار خلال عام 2023، وتدفق نق دي حر بقيمة 1.73 مليار دولار، وسجّل النقد المدفوع لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.50 مليار دولار.



أداء استثنائي



وتعليقًا على نتائج الربع الأخير لعام 2023، قال كين زي- المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فورتينت-: "شهدت فواتير العمليات الأمنية لدينا ارتفاعًا بنسبة 44% على أساس سنوي، في حين زادت فواتير SASE بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعًا بالتحول الناجح في استراتيجية المبيعات لدينا وتحسين عمليات التنفيذ لدى فريق مبيعاتنا".

وأضاف كين زي:" تحظى استراتيجية النظام الأساسي لدينا بتأييد واسع من الشركات عالميًا؛ نظرًا لأننا شركة رائدة في مجال الشبكات الآمنة وبصفتنا المزوّد الأول لجدران الحماية للوحدات التي تُشحن مع FortiGates والتي تمثّل أكثر من نصف عمليات النشر العالمية، كما أن فورتينت لها مكانة جيدة تُمكّنها من دمج القدرات الأمنية لأكثر من نصف مليون عميل في نظام التشغيل FortiOS المتكامل والخاص بنا، والذي يشمل على أكثر من 30 وظيفة للشبكات والأمن تمتد إلى البيئات المحلية والسحابية".



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عن شركة فورتينت:

فورتينت Fortinet شركة عالمية متخصصة في حلول الأمن السيبراني والتقارب بين الشبكات والأمن، مهمتها تأمين الأشخاص والأجهزة والبيانات في كل مكان من خلال مجموعة متكاملة تضم أكثر من 50 منتجًا أمنيًا على مستوى المؤسسات. وتحظى حلول فورتينت بثقة أكثر من نصف مليون عميل، وذلك لانتشارها الواسع حول العالم بالإضافة إلى حصولها على براءات اختراع، وضمان جودتها في الصناعة. وتتكون من مؤسستين معهد فورتينت للتدريب، أحد أكبر وأشمل برامج التدريب في الصناعة، وهو مخصص لجعل التدريب على الأمن السيبراني وفرص العمل متاحة للجميع، ومؤسسة FortiGuard Labs، وهي مؤسسة مخصصة للأبحاث والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية في فورتينت، وتقوم بتطوير واستخدام التعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء بمستوى عالي من الحماية ومعلومات التهديدات في الوقت المناسب.



ولمعرفة المزيد عن حلول فورتينت للأمن السيبراني، يرجى زيارة: https://www.fortinet.com ، ومدونة Fortinet، وFortiGuard Labs.



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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

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