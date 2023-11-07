إقراراً للمنصة الإعلامية الرقمية الإنجليزية الأكبر والأسرع نموًا في البحرين لقيادة الابتكار في المجال الإعلامي

حققت منصة "لوكل بحرين" إنجازاً استثنائيًا بفوزها بجائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية خلال حفل توزيع جوائز التميز للحكومة الإلكترونية لعام ٢٠٢٣. حيث شكلت هذه الجائزة إنجازًا مميزًا بالنسبة لـ "لوكل بحرين"، حيث تعتبر الكيان الإعلامي الأسرع نموًا في مملكة البحرين. وقد تم تكريمها بشكل استثنائي كأول كيان خاص يحقق هذه الجائزة المرموقة. تُظهر هذه الجائزة بوضوح التزام "لوكل بحرين" بتعزيز المشاركة الرقمية داخل المجتمع ومواكبة طموحات التحول الرقمي الواسعة في البحرين. وإنها أيضًا شهادة على الدور المحوري الذي تلعبه الشركة الإعلامية في دفع حدود الابتكار في المشهد الإعلامي البحريني.

تُرعى جوائز البحرين للتميز الحكومي الإلكتروني من قِبَل معالي وزير الداخلية الجنرال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ورئيس اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتُعَد هذه الجوائز محفلًا للاحتفال بـ المبادرات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز تقدم البحرين نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية لعام ٢٠٢٠ وخطة الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الرقمي للفترة من ٢٠٣٣ إلى ٢٠٢٦.

من الناحية التاريخية، تم منح "جائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية" لعدد من الكيانات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية (المحافظة الجنوبية)، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار. ومن هنا، يكتسب فوز "لوكل بحرين" أهمية أكبر، حيث يؤكد هذا الإنجاز مكانتها الفريدة كأكبر شركة وسائط رقمية باللغة الإنجليزية في البحرين.

في لحظة تأملية، قام سعد أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لوكل بحرين"، بمشاركة بعض اللمحات حول الصعود النيزكي للشركة، حيث قال: "بالنظر إلى بداياتنا المتواضعة، من المذهل أن ندرك الرحلة التي شرعنا فيها. لقد بدأنا من العدم، كفكرة بسيطة وصفحة على إنستغرام، ولكنها تحوّلت إلى ظاهرة تجاوزت التوقعات، وأعادت تشكيل المشهد الإعلامي في مملكتنا". يسلط هذا الشعور الضوء على النمو التحويلي الذي حققته منصة "لوكل بحرين" منذ بدايتها كفكرة ناشئة وحتى وضعها الحالي كشركة رائدة في صناعة الإعلام في البحرين.

وأضاف السيد سعد أحمد قائلاً: "نود أن نعبر عن امتناننا العميق لحكومة مملكة البحرين، ولفريقنا ومجتمعنا الرائع، الذي كانت مشاركتهم النشطة وتعليقاتهم محورية في تحقيق هذا الإنجاز. إنهم يُلهموننا لمواصلة جهودنا في استخدام المنصات الرقمية لتعزيز المشاركة العامة وخلق تأثير إيجابي داخل المجتمع".

في الختام، أشار علي فاروق، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "لوكل بحرين"، قائلاً: "تقديرنا يسلط الضوء على النظام البيئي الرقمي الديناميكي والتعاوني في مملكة البحرين، ويشجع كيانات القطاع الخاص الأخرى على المشاركة الفعّالة في أجندة المملكة الرقمية. هذا الإنجاز ليس مجرد إنجاز لشركة "لوكل بحرين" بل يساهم أيضاً في السرد الشامل لتقدم المملكة الرقمي، مما يعزز ثقافة الابتكار والتعاون بين الجميع".

#بياناتشركات

- انتهى -

عن لوكل بحرين:

تلتزم لوكل بحرين بتقديم محتوى رقمي متطور له صدى لدى الجمهور الحديث، حيث تأسست الشركة برؤية لتعزيز مجتمع شامل رقميًا، وأصبحت مركزًا للمحتوى الحيوي والإيجابي ومصدرًا موثوقًا للمعلومات للسكان المحليين والمغتربين في المنطقة من خلال تبني المنصات الرقمية المبتكرة وجذب سرد القصص. وبدورها فإنها تعيد تعريف الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الأخبار والأحداث المحلية وبعضهم البعض، مما يخلق مشهدًا رقميًا نابضًا بالحياة يتماشى مع روح التفكير المستقبلي في البحرين، من خلال مزيج من الأخبار في الوقت الفعلي ومقاطع الفيديو التسويق المؤثر، تواصل لوكل بحرين إشراك مجموعة واسعة من المتابعين، و خطوات كبيرة في سد الفجوة الرقمية بين مواطني البحرين وخارجها.