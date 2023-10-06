



اختتام فعّاليات "أديبك 2023"، أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، اليوم بمشاركة قياسية بلغت أكثر 184٫000 مشارك من 160 دولة.

استجابةً لدعوة الدكتور سلطان الجابر لقطاع الطاقة للتأكيد للعالم أن "مفتاح الحل" يكمن في القطاع، أكثر من 40 وزير و120 من كبار المسؤولين التنفيذيين من حول العالم اجتمعوا لتمهيد الطريق أمام توافق شامل في القطاع لضمان العمل على "خفض الانبعاثات أسرع معاً".

أكثر من 2٫200 شركة طاقة تبرهن خلال المعرض قدرتها على التوافق، فاتحةً الطريق أمام جهود خفض الانبعاثات من خلال الشراكات العملية والحوارات الاستراتيجية

أبوظبي - أُسدل الستار اليوم على فعّاليات "أديبك 2023"، والذي شهد تقديم رسالة واضحة من كافة الأطراف المعنية للتأكيد على توافقها حول الالتزام بخفض الانبعاثات وتسريع وتيرة الانتقال في الطاقة، مع الالتزام بمواصلة تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة. وحقق "أديبك 2023" رقماً قياسياً في أعداد المشاركين، حيث كانت نسخة هذا العام من المؤتمر الأكبر في تاريخه بحضور 184٫000 مشارك.

وتمثل نسخة هذا العام من "أديبك" امتداداً لإرث يقارب الـ 40 عاماً، ونجح المؤتمر في التوسّع ليس فقط من حيث الحجم، بل أيضاً في نطاق الوصول، حيث جمع "أديبك 2023" أقطاب الطاقة من حول العالم وساهم في إيصال أصوات القطاعات المرتبطة - بما في ذلك القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا - لتسريع وتيرة العمل الجماعي العاجل والحلول الجذرية اللازمة لخفض الانبعاثات بشكل أسرع وتهيئة نظام الطاقة لمواكبة المستقبل.

استهل الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، فعّاليات "أديبك 2023" بدعوة قادة قطاع الطاقة لاستغلال هذا الحدث للاستفادة من "الفرصة للتأكيد للعالم بأسره أنكم أنتم مفتاح الحل" الذي سيساهم تسريع عملية الانتقال في الطاقة، وضمان أمن الطاقة مع التخلص التدريجي من الانبعاثات بشكل عاجل.، وقد لقيت هذه الدعوة آذاناً صاغيةً في القطاع، حيث قام 1٫600 وزير وقيادي من قطاع الطاقة على مدى أربعة أيام بمشاركة الرؤى وتطوير استراتيجيات خفض الانبعاثات وأنظمة الطاقة المستقبلية خلال 350 جلسة تم تحديدها لهذا الغرض.

وباعتباره آخر حدث رئيسي في قطاع الطاقة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل، ركز "أديبك" على مجموعة من الأولويات، مثل تحقيق صافي انبعاثات صفري لغاز الميثان بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المناخية لمعالجة التحديات الأساسية لبناء نظام الطاقة للمستقبل - التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار، وأمن الطاقة وغيرها - لتمكين القطاع من إظهار التزامه بخفض الانبعاثات دون التضحية بالنمو الاقتصادي حيث تشتد الحاجة إليه.

وقالت طيبة الهاشمي، رئيسة "أديبك 2023" المدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: "لقد كان عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لـ أديبك. وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل على تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة والاستجابة بشكل عاجل للتحديات التي يفرضها التغير المناخي، ظهر أديبك بصيغة جديدة أكبر وأكثر جرأة من السابق. يعمل هذا الحدث على توحيد الصفوف بين الدول والقطاعات والشركات والأفراد عبر منظومة الطاقة لاتخاذ خطوات ملموسة لتسريع وتيرة التحول في الطاقة وبناء مستقبل يشهد مستويات منخفضة من الكربون ومستويات أعلى من النمو. ومع إقبالنا على سنوات حاسمة في المسيرة نحو صافي الانبعاثات الصفري، أثبت أديبك أن قطاع الطاقة اليوم تتمتع بالمعرفة ورأس المال والتكنولوجيا والكوادر المؤهلة اللازمة لكي يكون القطاع جزءاً من الحل لخفض الانبعاثات وتحويل أنظمة الطاقة الحالية نحو الأفضل."

وعكست أجندة "أديبك 2023" أولويات القطاع، حيث تمحورت حول جهود خفض الانبعاثات، فاتحةً المجال أمام نقاشات جادة حول إمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفري في القطاعات الثقيلة، مثل الطيران وإنتاج الأسمنت، وكيفية تطوير الاقتصادات الدائرية.

ولتلخيص التحديات الفريدة التي تواجه قطاعات محددة في مسيرتها نحو خفض الانبعاثات، قال بافان تشيلوكوري، نائب الرئيس لاستراتيجيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في شركة Holcim: "لن نصل إلى صافي انبعاثات صفري إن لم نقم بخفض الانبعاثات من المباني. مع النمو المتواصل في تعداد السكان العالمي، سيواصل الطلب على تشييد المباني في الارتفاع. نحن نعمل على تشييد مباني تعادل مدينة نيويورك كل شهر، وسنفعل ذلك كل عام حتى عام 2040. التحدي هو: كيف يمكننا تحقيق ذلك بكثافة أقل من الكربون؟"

وخلال جلسة حول نماذج محفظة الأصول، قال أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB: "لقد أدرك هذا القطاع، في الفترة التي تسبق انطلاق مؤتمر الأطراف (COP28)، أن قدرتها على مواصلة العمل ستعتمد على قدرتها على الابتكار: الابتكار من أجل الأداء، والابتكار لخفض الانبعاثات. منح قيمة أعلى ومستويات كربون أقل لمستقبل النفط والغاز. لقد أدرك القطاع ذلك، وعليه الآن أن يتحرك".

ونجحت نسخة 2023 من "أديبك" في ترسيخ مكانته باعتباره المنصة الدولية الأهم لقطاع الطاقة لتوحيد الصفوف والتعاون. وشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات، ومنها إعلان شركة "بيكر هيوز" فوزها بعقد لتوريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لـ "أدنوك" في الرويس، كما فازت شركة "بتروفاك" بعقد بقيمة 600 مليون دولار مع "أدنوك". وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أن أبوظبي ستوفر 100 فرصة استثمارية بحجم سوق إجمالي يبلغ 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار) بحلول عام 2027، ووقعت شركة 1PointFive التابعة لشركة OXY اتفاقية مع "أدنوك" لبدء دراسة هندسية أولية ممولة بشكل مشترك لمشروع لمنشأة للالتقاط المباشر لمن الهواء بحجم يبلغ مليون طن سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن 33 فرصة استثمارية جديدة تستهدف الصناعات الكيميائية بحجم يبلغ 6 مليار دولار.

بمشاركة أكثر من 2٫200 شركة و30 جناحاً دولياً وأكثر من 350 جلسة، واصل "أديبك 2023" التأكيد على مكانته باعتباره المنصة الدولية الأهم لقطاع الطاقة.

من جانبه قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس": "بينما نختتم هذه النسخة الاستثنائية من أديبك، والتي أثلجت صدورنا بالزخم الكبير الذي أظهره المشاركون لتعزيز حلول خفض الانبعاثات وبناء نظام الطاقة للمستقبل. إن نتائج المناقشات المثمرة التي جرت سيكون لها صدى في جميع أنحاء القطاع وخارجها، وأنا أتطلع إلى رؤية ما يمكن تحقيقه من الآن وحتى أديبك 2024."

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نبذة عن "أديبك"

يقام "أديبك" تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتستضيفه شركة "أدنوك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023 تحت شعار "خفض الانبعاثات أسرع معاً".

يمثل "أديبك" امتداداً لإرث عريق من الابتكار والتقدّم يمتد لما يقرب من 40 عاماً، حيث يواصل المؤتمر العمل على جمع الأفكار والتطلعات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة إزالة الكربون وتأسيس نظام طاقة مستقبلي. يجمع المؤتمر الأطراف المعنية الرئيسية من مختلف مراحل سلسلة توريد الطاقة، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل الجماعي العاجل والمسؤول، وابتكار حلول موثوقة لإحداث التغيرات الجذرية المطلوبة، وتحقيق التقدم النوعي اللازم لإنشاء منظومة طاقة شاملة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

سيشهد "أديبك 2023" أجندة تتضمن 350 جلسة فريدة من نوعها تشمل مؤتمرات استراتيجية وتقنية، كما سيستقبل أكثر من 1600 متحدثاً - بما في ذلك وزراء حكوميين ورؤساء تنفيذيين وواضعي السياسات وخبراء الطاقة والمبتكرين - لجمع مختلف القطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، وتشجيع التعاون والعمل المطلوب لتسريع تحقيق أهداف إزالة الكربون في العالم.

وبينما تستعد دولة الإمارات لاستقبال نخبة من الشخصيات القيادية العالمية خلال مؤتمر الأطراف (COP28) في نوفمبر 2023، سيعمل "أديبك" على وضع إطار للنقاشات التي تدعم مساعي دولة الإمارات الهادفة إلى تنظيم قمة للعمل وتكاتف الجهود، وفي نفس الوقت، تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة من أجل المستقبل.

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نبذة عن أدنوك

أدنوك هي مجموعة متكاملة رائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وهي مملوكة بالكامل من قِبل حكومة إمارة أبوظبي. تسعى أدنوك إلى تحقيق أقصى استفادة من قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة، وذلك من خلال عمليات التنقيب والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.adnoc.ae

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