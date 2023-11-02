الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر"، "المجموعة" أو "الشركة")، الرائدة في مجال استيراد وتصنيع وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر والربع الثالث المنتهيين بتاريخ 30 سبتمبر 2023. وعلى الرغم من الاتجاهات الموسمية التقليدية، أظهر الربع الثالث أداءً قويًا ومتميزًا، مما يؤكد على التأثير والنجاح الكبير للمبادرات الاستراتيجية للشركة.

أهم ملامح أداء التسعة شهور الأولى للسنة المالية 2023

ارتفعت الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023 إلى 976.68 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 18.07% على أساس سنوي، نتيجة النمو في قطاعي حلول التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية بنسبة 20.03% و14.77% على التوالي.

بلغ إجمالي الربح 242.70 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 31.64% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن الهوامش الربحية من خلال تنوع محفظة الشركة، مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 22.29% إلى 24.85%.

سجلت الأرباح التشغيلية زيادة كبيرة بنسبة 76.64% على أساس سنوي لتصل إلى 67.52 مليون ريال سعودي. وكان هذا مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع الإيرادات وإجمالي الأرباح، وتوسيع هامش التشغيل من 4.62% إلى 6.91%.

بلغ صافي الربح 61.43 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 75.83% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلى جانب زيادة بنسبة 87.28% في حصة الأرباح من مصنع إل جي شاكر لحلول التدفئة والتهوية والتكييف،الذي بدوره عوض ارتفاع تكاليف التمويل.

مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 75.83% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلى جانب زيادة بنسبة 87.28% في حصة الأرباح من مصنع إل جي شاكر لحلول التدفئة والتهوية والتكييف،الذي بدوره عوض ارتفاع تكاليف التمويل. بلغت ربحية السهم 1.27 ريال سعودي، بزيادة قدرها %75.83 على أساس سنوي.

شهد الربع الثالث من السنة المالية 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات شاكر بنسبة 36.99% على أساس سنوي لتصل إلى 322.72 مليون ريال سعودي. وجاءت الإيردات نتيجة النمو في قطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 56.33% على أساس سنوي في الربع الثالث، كما نما قطاع التدفئة والتهوية والتكييف بنسبة 30.28% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، انعكس نمو مبيعات حلول التدفئة والتهوية والتكييف بشكل جيد على أداء مصنع إل جي شاكر . ووسط هذه المكاسب، تمكنت الشركة من إدارة شؤونها المالية بشكل استراتيجي استجابة لارتفاع معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)، من خلال تحسين استخدام القروض قصيرة الأجل و خطابات الاعتماد.

و قد ساهمت الجهود التسويقية الاستراتيجية التي بذلتها شاكر خلال الربع الثالث في تعزيز المبيعات لجميع فئات المنتجات. وإشارة إلى الجهود المستمرة لتوسيع نطاق أعمال الشركة في قطاع التجزئة فقد تم افتتاح المتجر السابع لشاكر في أكتوبر، ومن المقرر افتتاح متجر آخر بحلول نهاية العام.

كما أصبح التزام شاكر بالتجارة الإلكترونية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى ويشهد نموًا كبيرًا في عروض البيع بالتجزئة الرقمية. وتعمل الشركة بنشاط على توسيع عروضها عبر الإنترنت وتحسين تجارب المستخدمين، بما يتماشى مع تفضيلات المستهلك المتغيرة في المملكة. وإلى جانب تحديث نظام تخطيط موارد الشركة الخاص بها إلى نظام S/4 HANA منSAP في عام 2024، والذي يدل على التزام شاكر بتعزيز الكفاءة التشغيلية والتوسع المستمر في التجارة الإلكترونية.

وتعقيباً على النتائج المالية، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر:تمثل نتائج الربع الثالث للسنة المالية 2023 فترة نمو أخرى لشاكر، مما يسلط الضوء على مكانتنا كوجهة مفضلة في المملكة لحلول الأجهزة المنزلية والتكييف. وقد حققنا هذه النتائج بسبب تركيزنا الاستراتيجي على الابتكار والتوسع في الشراكات ومجموعة المنتجات المتنوعة والمتوازنة، مما يعزز قدرتنا على التكيف والتزامنا بالنمو المستدام. إن النمو في محفظة أعمالنا في قطاع المشاريع يزيد من مرونة أعمالنا، مما يتيح لنا التغلب على التأثير الموسمي.

نحن فخورون بكوننا جزءًا لا يتجزأ من المشاريع الضخمة الطموحة في المملكة، كما أننا في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص. وفي الوقت الذي نواصل فيه التقدم، سنظل ملتزمين بتعزيز أدائنا المالي، وتوسيع حصتنا في السوق، والسعي إلى التنويع الاستراتيجي، وتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا."

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حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة. وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودي والمنطقة.

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