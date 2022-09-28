أبوظبي، الإمارات: أعلنت "مجموعة حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: EMSTEEL)، وهي أكبر شركة وطنية مُدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد، عن مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2022، الذي سيُقام خلال الفترة 27 و29 سبتمبر 2022 في دبي.

وتهدف المجموعة من خلال مشاركتها في هذه الفعالية الكبرى، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، إلى تسليط الضوء على أحدث تطورات حلولها التكنولوجية المبتكرة في مجال استخدام الأنابيب في شتى التطبيقات، بما في ذلك مياه أنابيب الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطاقة الكهرومائية، وأنظمة الأنابيب الصناعية، والري والصرف الصحي، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، وغير ذلك من الاستخدامات الأخرى.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "نتطلع إلى المشاركة في معرض ’ويتيكس’ ودبي للطاقة الشمسية 2022 لنناقش مع زملائنا في قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية متطلباتهم المتنامية المرتبطة باستخدامات الأنابيب. وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث المميز انطلاقاً من حرصنا الدائم على تحسين منتجاتنا وخدماتنا، بما يضمن استيفائها للمتطلبات الخاصة لعملائنا. وتماشياً مع رؤية المعرض الذي سيركز على إبراز أحدث التطورات التكنولوجية، فسوف نستعرض منتجاتنا المبتكرة عالية الجّوّدة من الأنابيب ومواد البناء والتشييد المصنوعة وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والاستدامة، والتي من شأنها أن تُرسي معايير جديدة في قطاعي البناء والتشييد والبنى التحتية".

وتُعدّ مجموعة حديد الإمارات أركان شركةً رائدةً في إنتاج أنابيب البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (GRP) وأنابيب البولي فينيل كلوريد (PVC) ومواد التغليف الورقية لقطاعات مواد البناء والتشييد. علاوةً على ذلك، تمتلك المجموعة أكبر مصنع لإنتاج أنابيب البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية المسبوكة بتقنية الطرد المركزي (CC GRP) في العالم، مع 18 محطة قولبة و4 وحدات تغذية. ويعمل المصنع على إمداد السوق المحلي بمنتجاته المتنوعة، إضافة إلى تصدير منتجاته إلى بعض الدول الأوروبية، والأسيوية، والأفريقية. كما يُقدِّم المصنع العديد من المنتجات المبتكرة والمعتمدة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها "أنابيب رفع الجاذبية وأنابيب البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية للمناهل وغرف الصرف الأرضية". كما تُعدّ مجموعة حديد الإمارات أركان أيضاً المُصنِّع الأبرز للأنابيب البلاستيكية، وأنابيب كلوريد متعدد الفينيل القاسية (PVC-U)، وأنابيب البولي إيثلين منخفض الكثافة (LDPE)، وأنابيب البولي بروبلين كوبوليمر العشوائي (PPR).

وعلى هامش المعرض، ستُشارك مجموعة حديد الإمارات أركان محفظتها الفريدة من منتجات الأنابيب مع زاور معرض ويتيكس، حيث ستعرض المجموعة منتجاتها في القاعة رقم (6)، المنصة (6-F5).

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL)) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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