ارتفاع مبيعات متاجر السوبر ماركت التابعة لعلامتي بن داود والدانوب

بن داود القابضة تستحوذ على حصة الأغلبية في شريك قنوات التجارة الإلكترونية

جدة، المملكة العربية السعودية: شركة بن داود القابضة (المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بالرقم 4161 "الشركة")، والتي تعدّ من المشغلين الرائدين لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات، أعلنت اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول 2022م.

صرح الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، قائلاً:

"أخيراً بدأنا نلمس تحسناً ملحوظاً في النشاط التجاري. لقد أفضى رفع [غالبية] القيود التي فرضتها الجهات الحكومية للحد من تفشي جائحة ’كوفيد – 19‘ إلى عودة تدفق الحجاج إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن حركة السفر المنتظمة في قطاعي السياحة والأعمال. كما ساهمت زيادة حرية التنقل الداخلي إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي عموماً، وزيادة الإقبال على متاجرنا بصورة خاصة.

"وصلت إيراداتنا في الربع الأول 2022م إلى 1.2 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره 4,5% على أساس سنوي، و11,2% مقارنة بالربع السابق. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى عودة موسمي شعبان والعودة إلى المدرسة. علاوةً عن ذلك، استفادت متاجر الشركة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من رفع كافة القيود على أداء مناسك العمرة. وقد أثمر ارتفاع الإيرادات عن زيادة الربحية بشكل ملحوظ، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي و396.2٪ مقارنة بالربع السابق، ليبلغ 65.5 مليون ريال سعودي.

"يسعدنا أيضاً أننا قمنا مؤخراً بتوقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة ’التطبيقات الدولية التجارية‘ والتي قامت بتطوير قنواتنا للتجارة الإلكترونية وتقوم حالياً بتشغيلها. وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2022م. وستستثمر بن داود القابضة ما يصل إلى 160 مليون ريال سعودي إضافي في الشركة على مدى عامين لدعم تطوير المنصات الإلكترونية وإطلاق شبكة من المتاجر المغلقة الحديثة ومراكز تجهيز الطلبات. وهذا الاستحواذ الاستراتيجي سيمكّن الشركة من تخطيط وتوجيه مسار نموها المستقبلي في عالم يزداد اعتماده على التقنيات الرقمية".

النتائج المالية للربع الأول 2022م

بلغت إيرادات الشركة في الربع الأول 2022م 1,175.2 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 4,5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، و11,2% مقارنة بالربع الأخير من العام 2021م والذي سجل إيرادات بقيمة 1,057.1 مليون ريال سعودي.

وتُعزى هذه الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى عودة موسمي شعبان والعودة إلى المدرسة. علاوةً عن ذلك، استفادت متاجر الشركة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من رفع كافة القيود على أداء مناسك العمرة.

ووصل إجمالي أرباح الربع الأول 2022م إلى 383.7 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 373.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2021م، و268.9 مليون ريال سعودي في الربع السابق. ووصل هامش الربح الإجمالي إلى 32.6% في الربع الأول 2022م بانخفاض طفيف عن الهامش المسجل للفترة ذاتها من العام السابق 33.2%، وذلك مع استئناف الحملات التسويقية المعتادة، علماً بأنه ارتفع بشكل ملحوظ عن هامش الربع الأخير من العام 2021م والبالغ 25.4%، والذي عكس التأثير التراكمي لانخفاض نسبة الخصومات من الموردين مع انخفاض المبيعات.

وبلغت النفقات التشغيلية في الربع الأول 2022م 312.8 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 288.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021م، و296.9 مليون ريال في الربع السابق. وتعكس الزيادة على أساس سنوي تأثير النفقات الإضافية المترتبة على افتتاح المتاجر الجديدة خلال العام 2021م، بينما تعزى الزيادة من الربع السابق إلى تكاليف ومصروفات متعلقة بالموظفين.

ووصل صافي أرباح الشركة في الربع الأول 2022م إلى 65.5 مليون ريال سعودي مقارنة مع 62.1 مليون ريال سعودي للفترة ذاتها من العام السابق، مما تضمن أيضًا إعفاء الإيجارات بمبلغ 17.1 مليون ريال سعودي والذي عوض الانخفاض الطفيف في الربح الإجمالي والزيادة في النفقات التشغيلية، كما هو موضح أعلاه.

وحافظت الشركة على قوة مركزها المالي بدون تسجيل أي ديون بنكية، حيث بلغ التدفق النقدي المتحقق من العمليات التشغيلية في الربع الأول 2022م .1420 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 214.6 مليون ريال سعودي في الربع الأخير من العام 2021م.

و في 31 مارس 2022م؛ بلغ الرصيد النقدي للشركة 778.6 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 60.8٪ عن 31 ديسمبر 2021م.

وفي 27 مارس 2022م، أعلنت شركة بن داود القابضة عن توقيع اتفاق نهائي من خلال شركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" التابعة لها للاستحواذ على نسبة 62% من أسهم شركة "التطبيقات الدولية التجارية" التي قامت بتطوير

قنوات التجارة الإلكترونية وتقوم حالياً بتشغيلها لكل من علامتي بن داود والدانوب التابعتين لشركة بن داود القابضة، بالإضافة إلى إدارة كافة خدمات منصة التسوق عبر الإنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية. وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2022م. وتعتبر عملية الاستحواذ متوافقة مع أهداف شركة بن داود القابضة في تعزيز عملياتها ومكانتها في مجال التجارة الإلكترونية وترسيخ وجودها متعدد القنوات، مما يهيئ الشركة لمزيد من النمو المستقبلي.

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نبذة عن "بن داود القابضة"

تُعتبر شركة بن داود القابضة من أبرز مشغلي محلات الهايبرماركت والسوبرماركت لتجارة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد متاجر الشركة 78 متجراً، منها 52 هايبرماركت و26 سوبرماركت، وجميعها تقع بمواقع استراتيجية في المملكة العربية السعودية، وتدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين: "بن داود" و "الدانوب".

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