"أسست مملكة البحرين علاقات قوية مع جمهورية ألمانيا في مختلف الجوانب التجارية والاستثمارية على مدى الخمسة عقود الماضية وحتى اليوم، وتعد البا أحد أبرز الأمثلة الملموسة لقوة هذه العلاقات"، صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة خلال كلمته في حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال العربي الألماني الخامس والعشرين في برلين في الفترة من 21 وحتى 23 يونيو 2022.

وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً: "نتطلع لتعزيز هذه العلاقات من خلال إنشاء الشركات الألمانية وحدات تصنيع وأعمال تابعة لها في منطقة الصناعات التحويلية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي تعتبر مكوناً هاماً من خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر 2021 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

سوف يكون لشركة البا دور هام في تطوير هذه المنطقة، كما نتطلع لأن نكون المورد الأول لجميع مشاريع تصنيع وإعادة تدوير الألمنيوم".

يعتبر منتدى الأعمال العربي الألماني من أهم المنصات التي تهدف إلى تطوير العلاقات العربية الألمانية على صعيد الأعمال، إذ يتألف المنتدى من لجان نقاش وجلسات الطاولة المستديرة بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والمتحدثين للتركيز على تأسيس فرص نمو في عدد من القطاعات الرئيسية في اقتصادات الدول العربية وكذلك الجمهورية الألمانية.

وقد شارك الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي في إحدى لجان النقاش حول "الاستدامة وإدارة المخلفات: أهم التحديات وأبرز الفرص"، حيث استعرض خلال حديثه خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة المتكاملة للشركة، والتي تأتي تماشيًا مع التزام مملكة البحرين بتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060. كما تحدث البقالي أيضًا عن أحدث مبادرات الشركة في إدارة المخلفات – مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر، فأضاف قائلاً: "جاء تأسيس هذا المصنع من أجل تحقيق الريادة في المستقبل. ونحن فخورون بامتلاكنا لأحد أفضل الحلول الموجودة على مستوى العالم لإعادة تدوير مخلفات بطانة خلايا الصهر وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة من أجل تحقيق مردود بيئي واقتصادي كبير ضمن منظومة اقتصاد دائري متكامل".

ومن جانب آخر، شارك الرئيس التنفيذي للتسويق خالد عبداللطيف في لجنة نقاش "النقل والخدمات اللوجستية: الحلول الذكية كوسيلة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة"، حيث صرح قائلاً: "لطالما أثبتت شركة البا تفوقها وريادتها فيما يتعلق بإنتاج وتوصيل الألمنيوم المسؤول والمستدام. فالشهادات التي حصلت عليها الشركة مؤخرًا، ومنها شهادة أداء مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، تمنح للشركة ميزة تنافسية في الوقت الذي نسعى فيه لدخول أسواق جديدة في ألمانيا والقارة الأوروبية بشكل عام".

وعلى هامش المنتدى، قام رئيس مجلس إدارة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بتقديم الهدايا التذكارية بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الشركة لكل من سعادة السيد عبدالله عبداللطيف الشيخ عبدالله، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الألمانية، وسعادة السيد عبدالعزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

جدير بالذكر أن المدير الإداري للتسويق في البا بوريس سانتوسي وكذلك المدير الإداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة إيلين هلال كانا أيضًا ضمن وفد الشركة المشارك في منتدى الأعمال العربي الألماني الخامس والعشرين.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين وذلك من خلال إنتاجها السنوي الذي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو 2021 بمرور خمسة عقود على انطلاق عملياتها التجارية. وأعقب احتفال الشركة باليوبيل الذهبي تحقيقها لإنجاز غير مسبوق على مستوى السلامة تمثل في تجاوز حاجز الـ 25 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 30 أبريل 2022، وتزامن هذا الإنجاز أيضًا مع تحقيق البا لإجمالي إنتاج يفوق الـ 25 مليون طن متري منذ انطلاق عملياتها التجارية في عام 1971.

وتقوم البا بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية (نسبة البحرنة تبلغ 84%) بل

تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية لدى الشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع، ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار ومشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن تظل سلامة ورفاهية موظفيها وعمال المقاولين أولويتها القصوى. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني. كما تم تكريم البا لمبادراتها المسؤولة خلال عملية إنتاج الألمنيوم بحصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ستزداد الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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