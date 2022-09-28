دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن تصنيفها السنوي لأبرز 10 شركات ناشئة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك للشركات التي أظهرت نموًا استثنائيا خلال السنة الماضية. ويتم إصدار قائمة «أبرز الشركات الناشئة» من قبل فريق لينكدإن للأخبار عن طريق تحليل مليارات التفاعلات بين ما يزيد عن 850 مليون عضو على المنصة.

ويتم تحديد القائمة بناء على أربعة محاور وهي: نمو عدد الموظفين، والتفاعل والاهتمام بالوظائف المتاحة في هذه الشركات، واستقطابها لأبرز المواهب.

ونجحت الشركات التي تم تسليط الضوء عليها في القائمة هذا العام في مواصلة الازدهار في ظل التحديات التي تبعت أزمة الوباء العالمية، كما استطاعت أن تستمر في الابتكار واستقطاب أفضل المواهب للدفع قدما بعملها واستراتيجياتها.

وقد كانت دولة الإمارات استثناء لموجة الهبوط المستمر في معدلات التوظيف في العديد من الدول، حيث شهدت الدولة زيادة بمعدل (8.2%) في نسبة التوظيف عن العام 2021 لتواصل بذلك سلسلة النمو الإيجابي، الأمر الذي ينعكس أيضًا على قائمة أبرز الشركات الناشئة التي تبحث عن المواهب وتقوم بالتوظيف بصورة مستمرة لتعزز نموها وفرصها المستقبلية.

وتضم قائمة أبرز الشركات الناشئة في دولة الإمارات للعام 2022:

1. إيكار ekar

2. بوست باي Postpay

3. بيور هارفست للمزارع الذكية Pure Harvest Smart Farms

4. ذا جيڤنج موڤمنت The Giving Movement

5. رايت فارم Right Farm

6. تابي Tabby

7. ثروة Sarwa

8. بركة Baraka

9. أوبونتيا Opontia

10. هسبي Huspy

أبرز التغيرات الملحوظة من خلال قائمة أفضل الشركات الناشئة لهذه السنة:

● التوجه نحو الاستدامة:

o حجزت الحلول المستدامة مكانها على قائمة أولويات رواد الأعمال في المنطقة. الشركات الناشئة مثل بيور هارفست للمزارع الذكية (3#) ورايت فارم (5#) تعمل في مجال التقنية الزراعية حيث تعيد تعريف مفهوم امدادات الغذاء عن طريق إيجاد حلول مستدامة. وتعد

هذه الحلول المبتكرة بالغة الأهمية للأمن الغذائي، خصوصًا في هذه المنطقة التي تواجه خطرالجفاف ونقص الغذاء في ظل التغير المناخي.

o الشركات الناشئة الأخرى مثل ذا جيڤنج موڤمنت (4#) تلعب أيضًا دوراً في الاستدامة وذلك عن طريق إنتاج تصاميم موضة عصرية من مواد مستدامة والتبرع بجزء من أرباحها.

● نمو قطاع "الشراء الآن والدفع لاحقًا": يعد نمو شركات مثل بوست باي (2#) وتابي (6#) دليلًا على نمو قطاع التقنية المالية في المنطقة على عكس مناطق أخرى من العالم.

● دمقرطة الاستثمار: مع توجهات الاستقلال المادي التي اكتسبت أهمية بالغة في السنوات الأخيرة، تبنت شركات الاستثمار للمبتدئين مثل ثروة (7#) وبركة (8#) وهاسبي (10#) التقنية المالية لإتاحة الفرصة للمستثمرين لاستثمار أموالهم في الأسهم والعقارات والعملات الرقمية.

أما بالنسبة لقائمة أبرز الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية للعام 2022:

1. تمارا Tamara

2. ساري Sary

3. نعناع Nana

4. زد Zid

5. طويق Tweeq

6. جاذرإن Gathern

7. ليندو Lendo

8. قوافل Qawafel

9. رسال Resal

10. شقردي Shgardi

ومن أبرز التوجهات الملحوظة من خلال قائمة أبرز الشركات الناشئة في المملكة:

● حلول التقنية المالية المبتكرة: تشهد المملكة طفرة غير مسبوقة في حلول التقنية المالية، لذلك نتوقع أن تنتمي غالبية الشركات الناشئة في القائمة لقطاع التقنية المالية مثل منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا تمارا (1#)، وشركة طويق (5#)، ومنصة الاقتراض ليندو (7#) وهي كلها عبارة عن حلول تقنية مالية تلبي الاحتياجات الحالية للسوق السعودية.

● شركات التوصيل: تستمر الشركات الناشئة التي توفر حلول التوصيل الإلكترونية في اكتساب شعبية كبيرة حيث نلاحظ بروز منصة توصيل البقالة الالكترونية نعناع (3#) والتي توسع من نطاق توزيعها في المملكة، وتطبيق التوصيل المتكامل شقردي (10#) الذي يوصل الطعام، والبقالة، وحتى الطرود.

● حلول الشركات للشركات (B2B): يعمل رواد الأعمال في المملكة على إحداث تحول في سوق الحلول من شركة إلى شركة، بقيادة شركات ناشئة مثل ساري (2#)، التطبيق الذي يعمل

على ربط الأعمال الصغيرة ببائعي الجملة، وقوافل (8#) المنصة المتخصصة في الربط بين منتجي الأطعمة القابلة للتلف وباعة التجزئة المناسبين.

وقالت سلمى الطنطاوي، محررة الأخبار في لينكدإن: " تشهد قائمة هذه السنة بروز العديد من الشركات الناشئة التي تقدم حلولا مالية، مما يشير الى الشعبية والحاجة المتنامية للمستهلكين إلى حلول تقنية مالية مبسطة ومبتكرة."

وأضافت سلمى: "تعكس قائمتا أبرز الشركات الناشئة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الطموح القوي لرواد الأعمال في المنطقة بالرغم من كون القطاع في بداياته. وتستشرف هذه الشركات الناشئة نمواً غير مسبوق بالرغم من الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم. كما نجحت الشركات الناشئة المذكورة في هذه القائمة في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين من الأفراد والأعمال، وقيادة الطريق عبر عالم الأعمال الجديد، بالإضافة الى تمكين التحول الرقمي في المنطقة".

المنهجية:

تقوم لينكدإن بقياس الشركات الناشئة من خلال أربعة معايير: الزيادة في حجم التوظيف، مستوى التفاعل بين الشركة وموظفيها الحاليين، مدى الاهتمام بالعمل وإمكانية جذب أفضل المواهب.

● يتم قياس نسبة نمو العاملين في الشركة بنسبة الزيادة في عدد العاملين عبر مدة محددة. ويجب أن يكون الحد الأدنى لهذه النسبة %15 على الأقل.

● يتم إقصاء الشركات الناشئة التي قامت بتسريح %20 من موظفيها خلال الفترة الزمنية للمنهجية

● مدى التفاعل لصفحة الشركة على لينكدإن بالنظر إلى عدد المتابعات ومرات العرض من غير الموظفين، بالإضافة لعدد المرات التي يقوم فيها غير الموظفين بعرض الملفات الشخصية للموظفين في تلك الشركة

● مدى الاهتمام بالعمل بقياس معدل المرات التي يقوم فيها الأشخاص بعرض أو التقديم للوظائف في الشركة، بما فيها الوظائف المدفوعة وغير المدفوعة.

● إمكانية جذب أفضل المواهب بقياس عدد العاملين الذين تم توظيفهم كنسبة مئوية من العدد الكلي للقوة العاملة

تمت معايرة البيانات لكافة الشركات الناشئة المتضمنة في المنهجية، وتم اعتماد الفترة الزمنية من 1 يوليو 2021 وحتى يونيو 2022. ولاعتماد الشركة الناشئة لابد أن تكون خاصة ومستقلة، ولديها 50 موظفا أو أكثر داخل الدولة، أن يكون عمرها 8 سنوات أو أقل ومقرها الرئيسي في داخل الدولة التي تظهر على قائمتها. يتم استبعاد كافة شركات التوظيف، المراكز الفكرية، شركات رأس المال المخاطر، الشركات الاستشارية في تقنية المعلومات والإدارة، الشركات غير الربحية وشركات التبرعات الخيرية، ومسرعات الأعمال، والشركات الحكومية.

#بياناتشركات

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مرام الهندي

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