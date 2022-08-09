أعلنت (سابك) اليوم نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022م، حيث بلغت الإيرادات في هذا الربع 55.98 مليار ريال سعودي [14.93 مليار دولار]، بزيادة نسبتها 6٪ مقارنة بالربع السابق، وزيادة نسبتها 32% على أساس سنوي.

وشهدت نتائج الربع الثاني أرباحًا صافية بلغت 7.93 مليار ريال سعودي [2.11 مليار دولار]، وهي أعلى من الأرباح الصافية البالغة 6.47 مليار ريال سعودي [1.73 مليار دولار] في الربع الأول من العام ذاته، وأعلى كذلك من الأرباح الصافية البالغة 7.64 مليار ريال سعودي [2.04 مليار دولار] في الربع ذاته من السنة السابقة.

تعقيباً على هذه النتائج، ذكر سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي،أن النتائج المالية القوية للربع الثاني تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة عبر مختلف القطاعات، كما تُبرز الالتزام الشديد بالاستدامة والابتكار الذي توج بالفوز بجائزتين فضيتين وثلاث برونزيات في جوائز إديسون المرموقة، ما يعكس حرص الشركة على تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وأضاف البنيان أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات (سابك)، حيث وافق مجلس إدارة الشركة في يونيو 2022 على توزيع 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، وهو أعلى بنسبة 29% تقريبًا من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول من عام 2021م البالغة 1.75 ريال سعودي.

وقد عملت (سابك) على تعزيز نموها وحضورها العالمي؛ فواصلت الاستثمار في حلول الأعمال المستدامة والشراكات الاستراتيجية التي تقدم تقنيات مبتكرة للزبائن في جميع أنحاء العالم، وقد شهدت باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™) الدائرية في هذا الربع تطورات ملموسة شملت إطلاق أول مواد ملصقات تغليف في العالم مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المصنوعة من البلاستيك المتقدم المعاد تدويره من النفايات المحتمل وصولها إلى المحيطات. وفي يوليو الماضي، حصلت (سابك) أيضا على أول شهادة مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا "الزرقاء" .

كذلك واصلت (سابك) ابتكار منتجات جديدة على مدار الربع الثاني؛ حيث أطلقت في شهر مايو منتج LNP ™ ELCRIN ™ IQ المعاد تدويره من النفايات البلاستيكية المحتمل وصولها إلى المحيطات للمساعدة في تقليل التلوث ودعم الاقتصاد الدائري عالميًا، فيما أعلنت عن حل جديد لتعزيز الأسمنت - درجة أسود الكربون N330 - الذي يسهم في تحسين جودة الخرسانة وبالتالي قوة مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المملكة العربية السعودية. وفي يونيو من هذا العام أيضا، أطلقت (سابك) باقة "بلو هيرو™" لخدمات ومنتجات السيارات، لهدف تسريع التحول العالمي نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية. كما كشفت عن إطلاق شراكة ابتكارية طويلة الأمد مع (فورميولا إي)، أول رياضة خالية من الكربون في العالم، قبل سباق (لندن إي بركس 2022)، الذي أقيم تحت رعاية الشركة للمرة الأولى.

وخلال الربع الثاني أيضا، حققت (سابك) إنجازات بارزة على صعيد أهداف المسؤولية الاجتماعية، حيث استثمرت 19.2 مليون دولار في 45 برنامجًا مختلفًا ، بما في ذلك الشراكات المجتمعية مع مركز جازان للتوحد، والمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

د#بياناتشركات

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(سابك) بإيجاز :

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة، ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. تدير الشركة عملياتها الصناعية على المستوى العالمي عبر الأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الباسيفيك؛ حيث توفر منتجات شديدة التنوع، تشمل: الكيماويات، والبلاستيكيات الأساسية والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن.

تدعم (سابك) زبائنها من خلال تحديد الفرص المتاحة وتطويرها ضمن الأسواق النهائية الرئيسة، بما في ذلك قطاعات البناء والتشييد، والأجهزة الطبية، والتعبئة والتغليف، والمغذيات الزراعية، والكهربائيات والإلكترونيات، والنقل، والطاقة النظيفة، وغيرها.

حققت (سابك) في عام 2021م أرباحاً صافيةً بلغت 23 مليار ريال سعودي (6.15 مليار دولار أمريكي)، وسجَّلت إيرادات المبيعات في العام نفسه 174 مليار ريال سعودي (46.6 مليار دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي الأصول 318 مليار ريال سعودي (84.9 مليار دولار أمريكي)، وكان حجم الإنتاج خلال العام 2021م 58 مليون طن متري.

تعمل الشركة في حوالي خمسين بلدًا حول العالم، وتضم ثروتها البشرية أكثر من 31 ألف موظف، وقد نجحت - بفضل تشجيعها الابتكار وتحفيز روح الإبداع - في تسجيل وامتلاك 10090 براءة اختراع؛ مع امتلاك موارد بحثية كبيرة تشمل محاور مركزية للابتكار تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وشمال آسيا.