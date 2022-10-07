الوجهة السكنية الرائدة من شركة ماجد الفطيم والمصممة على طراز المنتجعات في دبي تفوز بجائزة عالمية مرموقة لالتزامها بتوفير أسلوب معيشة مستدام

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن فوز مشروع تلال الغاف، وجهتها الرائدة في دبي، على جائزة أفضل مشروع سكني مستدام لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز العقارات الإفريقية والعربية 2022، والذي عقدته المنظمة الدولية لجوائز العقارات مؤخراً في فندق الحبتور جراند بدبي.

وتعد الجوائز الدولية للعقارات التي تمثل علامة للتميز الدولي، حدثاً سنوياً رفيع المستوى يحتفي بأعلى مستويات الإنجاز في جميع قطاعات العقارات العالمية وصناعة العقارات. ويتم منح الجوائز من قبل لجنة تحكيم تضم أكثر من 100 خبير في قطاع العقارات، يعكفون على تقييم مجموعة واسعة من العناصر التي يتضمنها كل مشروع، كالهندسة المعمارية، ومعالجة النفايات وإعادة التدوير، وكفاءة الطاقة، وأنظمة التحكم في المناخ، والزراعة، والابتكار والتكنولوجيا وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية": "يسعدنا حصول مشروع تلال الغاف على جائزة أفضل مشروع سكني مستدام في جوائز العقارات الدولية لهذا العام، حيث تعكس الجائزة التزامنا المطلق بتعزيز مفهوم التصميم المستدام والمعيشة المستدامة، وتشييد مجمعات سكنية مميزة تعتمد أفضل الممارسات الصديقة للبيئة بما يُسهم في تحقيق جودة الحياة في المجتمع. لقد أثبت المشروع تفوقاً قوياً ضمن العديد من المشاريع العقارية المستدامة التي تتميز بجودة عالية على مستوى أفريقيا والمنطقة العربية، تأكيداً على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع العقارات في سبيل دعم الجهود لمكافحة التغير المناخي. لذا ندعو من جانبنا إلى ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرائدة في مجال العقارات إلى دعم الاستدامة ووضعها على رأس جدول أعمالها للحفاظ على موارد كوكبنا وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

ومن خلال اعتماده العديد من الممارسات والاستراتيجيات المستدامة، يعد مشروع تلال الغاف أول مشروع في دبي يحصل على شهادة اعتماد BREEAM حيث يضم أول مبنى بتصميم إيجابي صفري في المنطقة. وتهدف هذه الممارسات إلى تقليل استخدام الطاقة، بما في ذلك تقليل تأثير الجزر الحرارية الحضرية، من خلال توفير بنية تحتية خضراء وزرقاء لتعزيز مستويات الارتياح الحراري وتحسين جودة وحركة الهواء في جميع أرجاء المجمع. ومن الحلول المعتمدة في المشروع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد، الألواح الكهروضوئية، وإنارة الشوارع باستخدام مصابيح LED تعمل بالطاقة الشمسية ونظام القياس الذكي حيثما كان ذلك ممكناً، فضلاً عن شراء المواد والتجهيزات المستخدمة في المجمع من مصادر محلية، أو يتم إعادة تدويرها وإعادة استخدامها، ويعطي المجمع دائماً الأولوية للمنتجات الصديقة للبيئة.

ويتميز مشروع تلال الغاف بموقعه الفريد في إمارة دبي، حيث يحاكي تصميم المجمع السكني طراز المنتجعات المتجانسة مع الطبيعة. ويقدم الفرصة للمقيمين والضيوف للاستمتاع بنمط حياة استثنائي في الهواء الطلق، ضمن مجموعة أحياء سكنية مترابطة بشبكة من المسارات المهيأة للمشي تمتد لمسافة 18 كيلومتر ومسارات مخصصة لركوب الدراجات والجري تمتد لمسافة 11 كيلومتر وسط المناظر الطبيعية الخضراء. وتقع بحيرة لاغون الغاف الكريستالية ذات الشواطئ الرملية في قلب هذا المشروع السكني المميز على مساحة كبيرة تبلغ 150 ألف متر مربع، وهي منشأة ترفيهية فريدة من نوعها تحدها الشواطئ الرملية البيضاء وأشجار النخيل، ويمكن للمقيمين وضيوفهم ممارسة السباحة والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الشاطئية والرياضات المائية. ولتوفير جميع مستلزمات الحياة اليومية لسكان المشروع وتقليل اعتمادهم على التنقل بالسيارات، يضم المشروع مجموعة من المرافق والمنشآت المجتمعية رفيعة المستوى، من حدائق ونوادي شاطئية وملاعب، ومحال تجارية ومطاعم متنوعة والعديد من المرافق الثقافية.

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