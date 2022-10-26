تعرض الشركة الرائدة عالمياً في برمجيات قطاع النفط والغاز حلولها في الجناح رقم 13375

هيوستن: أعلنت "كووروم سوفتوير" (المشار إليها في ما يلي بـ"كووروم")، وهي شركة برمجيات رائدة عالمياً في مجال الطاقة، أنّها ستشارك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ("أديبك") لعام 2022 في الفترة ما بين 31 أكتوبر-3 نوفمبر. ويُعدّ معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أحد أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز عالمياً. ويجمع المعرض قادة قطاع الطاقة في الشرق الأوسط لاغتنام وتحديد الفرص في منظومة الطاقة الآخذة بالتطوّر. وسيقدّم خبراء حلول "كووروم" عروضاً توضيحية للبرمجيات وسيعرضون التطبيقات الرئيسية في حافظة "كووروم إنيرجي سويت"، بما في ذلك "إنيرجي كومبوننتس" و"فلوكال" و"بلانينج سبايس"، وذلك في الجناح رقم 13375.

وفي هذا الصدد، قال بول لانجينبان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "كووروم سوفتوير": "تحتاج الشركات في سوق الطاقة سريع التغيّر إلى حلول السحابة أولاً الموثوقة التي تقدّم بيانات سريعة ودقيقة وجاهزة لصنع القرارات بتشغيل عملياتها الحيوية ودعم أهدافهم في تحوّل الطاقة. وتؤكّد شركة ’كووروم‘ على التزامها بأن تكون الشريك المعتمد والمحرّك للقيمة المستمرة والمتصلة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. ونتطلع لحضور ’أديبك‘ لاستعراض قوّة حافظة ’كووروم إنيرجي سويت‘ لتحسين أداء الأعمال عبر سلسلة قيمة الطاقة".

وستستضيف "كووروم" السلسلة التالية من "المحادثات في مجال التكنولوجيا" في الجناح رقم 13375:

· في 31 أكتوبر، من الساعة 14:00 إلى الساعة 14:30: "تعزيز أعمال تحول الطاقة: تخزين التقاط الكربون وقياس الانبعاثات والهيدروجين" مع إيلي أوتيسن، المدير ومهندس الحلول؛ وجيمس لانج، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.

· 1 نوفمبر، من الساعة 14:00 إلى الساعة 14:30: "تطبيق ’إنيرجي كومبوننتس‘: تحسين ودعم سلسلة قيمة الغز الطبيعي المُسال"، مع إيريك ماجيلسن، مدير قسم هندسة الحلول.

· 2 نوفمبر، من الساعة 14:00 إلى الساعة 14:30: "تطبيق ’إنيرجي كومبوننتس‘: تتبع الهيدروكربونات في حقولكم من الاستكشاف إلى التوزيع حول العالم"، مع إيلي أوتيسن، المدير ومهندس الحلول.

· 3 نوفمبر، من الساعة 14:00 إلى الساعة 14:30: " تبسيط عملية القياس وزيادة الكفاءة التشغيلية مع تطبيق ’فلوكال‘، مع جيمس لانج، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات حول "كووروم"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.quorumsoftware.com. لتحديد موعد لعقد اجتماع مع أحد خبرائنا في الموقع خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: 2022-https://info.qbsol.com/adipec

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لمحة عن "كووروم سوفتوير"

تُعدّ "كووروم سوفتوير" شركةً رائدةً عالمياً في توفير البرمجيات المُخصّصة لقطاع الطاقة، تقدّم خدماتها لأكثر من 1,800 عميل عبر سلسلة قيمة الطاقة بأكملها في 55 دولة. وتعمل حلول "كووروم" على تعزيز النمو والربحية لشركات الطاقة من خلال ربط الأشخاص وتدفقات العمل والأنظمة ببيانات جاهزة لاستخدامها في اتخاذ القرارات. وكنّا قد قدّمنا، قبل عشرين عاماً، أول برمجية في القطاع مُخصّصة للمحاسبين في منشآت الغاز، واليوم تعمل حلولنا على تبسيط العمليات التجارية مع معايير بيانات وعمليات دمج تدفع القطاع إلى الأمام. كما يضع قطاع الطاقة العالمي ثقته في خبراء وتطبيقات شركة "كووروم" للتنقل بنجاح في انتقال الطاقة مع تقديم القيمة اليوم وفي المستقبل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: quorumsoftware.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221024005802/en/

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لورين فورس

"بان كوميونيكيشنز"

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