ليفركت تعلن عن مشاركتها في معرض هوريكا الكويت بنسخته السابعة، ضمن مساعيها لمساعدة صانعي القرار في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة في رحلتهم نحو التحول الرقمي بالاعتماد على حلولها المتكاملة والمبتكرة.

الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت دليفركت، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات التي تبسط عملية إدارة طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت لأكثر من 25 ألف جهة في 40 سوقاً حول العالم، عن مشاركتها في معرض هوريكا الكويت 2022، حيث تقام النسخة السابعة من المعرض التجاري الأهم في مجال المأكولات والمشروبات والضيافة من 23 إلى 25 مايو في فندق كراون بلازا في مدينة الكويت.

تركز دليفركت من خلال مشاركتها باعتبارها عارض رئيسي في الحدث على قيادة الجلسات الحوارية مع أبرز صانعي القرار في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة، إلى جانب إطلاع زوار المعرض على حلولها المميزة وتعريفهم بالنتائج التي يمكن تحقيقها بناءً على هذه الحلول.

ويأتي تواجد العلامة التجارية في معرض هوريكا الكويت عقب مشاركتها في العديد من الفعاليات والمعارض الهامة في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة في مختلف أنحاء المنطقة. ومن خلال مساعيها لتوسيع قاعدة استثماراتها في القطاع، وتحقيق المزيد من الشراكات واتفاقيات التعاون، وحضورها الدائم في الفعاليات، تسعى دليفركت إلى دعم المطاعم وتمكينها من تحقيق الازدهار والنجاح إلى جانب ضمان الميزة التنافسية.

وحول هذه المشاركة، قال ناجي حداد، المدير العام لشركة دليفركت في الشرق الأوسط: "شهد قطاع المأكولات والمشروبات خلال العامين الماضيين، تغيُّراً ملحوظاً في سلوك المستهلكين وإقبالاً متزايداً على طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت، ورغم أنه كان للجائحة دور بالغ التأثير في هذه الزيادة، فإن هذا التحول كان قد بدأ بالفعل قبل تلك الفترة وسيستمر في السنوات القادمة. والجديد اليوم، وفقاً لاستطلاع حديث أجرته دليفركت، هو أن أغلب المستهلكين أصبحوا يميلون إلى اتخاذ خطوات تشجع تطبيق الاستدامة، حيث أنهم يفضلون طلب الطعام من مطاعم تستخدم مواد مستدامة في منتجاتها وتتبع سياسات فعالّة للحد من هدر الطعام."

وأضاف قائلاً: "نشهد الكثير من المحاولات المستمرة ضمن القطاع لابتكار أساليب حديثة ومعاصرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين، ونحن في دليفركت نعمل على مساعدة مختلف الشركات العاملة في هذه

المجال على تحقيق الازدهار المطلوب والارتقاء بخدماتهم الأمر الذي يمنحهم الفرصة للتركيز على جودة منتجاتهم ورضا العملاء".

تمتلك دليفركت مجموعة واسعة من المنتجات المميزة التي يمكنها مساعدة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية على امتلاك مزايا تنافسية رائدة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة وشاملة لإدارة المطاعم متعددة القنوات في جميع أنحاء العالم، ابتداءً من إدارة عمليات الطلب عبر الإنترنت وانتهاءً بتحليل البيانات وتطوير الأعمال.

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نبذة عن "دليفركت"

هي شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتعزز سهولة خدمات التوصيل من خلال مختلف التطبيقات الرقمية مثل "زوماتو" و"كريم" و"دليفروو" وغيرها، لتساعد أكثر من 25 ألف جهة على تطوير خدماتها التشغيلية وزيادة رضا العملاء. وتنشط "دليفركت" في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، وتتميز بموثوقيتها لدى مختلف سلاسل المطاعم ومراكز توزيع السلع الاستهلاكية مثل "تاكو بيل" و"برغر كينغ" و"يونيليفر" بالإضافة إلى المطاعم الصغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم. لمعرفة المزيد من المعلومات حول "دليفركت"، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.deliverect.com