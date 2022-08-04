· سجلت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 285 ألف درهم في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بخسائر صافية بقيمة 12 مليون درهم في الربع الأول من العام 2022

· ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 3 ملايين درهم في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بخسائر وصلت إلى 32 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2021

· تواصل خطة التعافي الاستراتيجية خفض التكاليف مع انخفاض النفقات الإدارية والعامة بنسبة 32% على أساس سنوي

· يتوقع أن يسهم دمج الأعمال تحت مظلة إيداكوم لإدارة الأصول في تحقيق وفر لمرة واحدة في التكاليف بقيمة 7 ملايين درهم

· تفاؤل حذر في التوقعات المستقبلية مع استكشاف عدد من خيارات التطوير التي يتوقع أن تحقق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين من قاعدة الأصول التابعة للشركة

· تمكنت الإدارة من الحفاظ على القيمة الدفترية للسهم بواقع 0.446 درهم ضمن جهودها لخلق قيمة إضافية للمساهمين على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع ("الاتحاد العقارية" أو "الشركة") (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: UPP) نتائجها المالية عن الربع المنتهي في 30 يونيو من العام 2022.

استقرت الإيرادات من عقود العملاء عند 99 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشركات التابعة للمجموعة تحسناً في الأداء بدعم من تحركات السوق الإيجابية و قطاع العقارات بدولة الإمارات. وارتفعت الأرباح الإجمالية خلال الفترة نفسها بمعدل 7% إلى 14 مليون درهم.

وواصلت شركة الاتحاد العقارية تسجيل تطورات إيجابية في تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية، وتمكنت من خفض التكاليف خلال الربع الثاني من العام. وتراجعت النفقات الإدارية والعامة بنسبة 42% على أساس سنوي إلى 17 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2022، وبنحو 32% إلى 37 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الاتحاد العقارية، كجزء من خطة التعافي الاستراتيجية الرامية لتحسين الإنتاجية، قد قامت بدمج 3 وحدات عمل تابعة لها – شركة إيداكوم لإدارة جمعيات اتحادات الملاك ومركز أبتاون مردف والاتحاد للتخزين المبرد - في شركة واحدة وهي إيداكوم لإدارة الأصول، ومن المتوقع أن يسهم الدمج في تحسين الربحية من خلال التوظيف الأمثل للموارد والأصول، وعبر اقتصاديات الحجم وخفض التكاليف. وتتوقع الشركة أن تحقق وفر إضافي لمرة واحدة بقيمة 7 ملايين درهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة بفضل عملية إعادة التنظيم.

وأسهم ذلك في ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 3 ملايين درهم في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بخسائر بقيمة 36 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الاتحاد العقارية أرباحاً صافية بقيمة 285 ألف درهم في الربع الثاني من العام 2022 (الربع الثاني 2021: 26 مليون درهم)، مقارنة بخسائر وصلت إلى 12 مليون درهم في الربع السابق، رغم تكبد تكاليف تمويل من ديون موروثة بقيمة 16 مليون درهم، ما يمثل 14% من إجمالي التكاليف الإجمالية للشركة. وتبقى عملية إعادة هيكلة الدين أولوية رئيسية لإدارة شركة الاتحاد العقارية.

تمكنت الإدارة من الحفاظ على القيمة الدفترية للسهم بواقع 0.446 درهم إماراتي بفضل تركيزها على تعزيز كفاءة عملياتها.

وقال السيد عامر خانصاحب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: "يعكس التحسن المستمر في الأداء المالي لشركة الاتحاد العقارية نجاحنا في تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجي. ما زلنا ملتزمين بتعزيز النمو وخفض التكاليف، خاصة على مستوى الشركات التابعة. الجدير بالذكر أننا طبقنا عدداً من المبادرات لتحسين الأداء في مختلف مجالات الشركة، بما في ذلك دمج 3 وحدات أعمال تابعة لنا في شركة إيداكوم لإدارة الأصول، ما يتوقع أن يسهم في خفض كبير في التكاليف خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. إن العمل الجاري يرسي أسساً متينة للنمو المستقبلي ولخلق قيمة مستدامة لمساهمينا.

تمتلك الاتحاد العقارية محفظة ضخمة من الأراضي في مواقع سريعة التطور، ما يمنحها جاذبية وشعبية لدى المستثمرين والسكان. وبالنظر للمستقبل، فإننا متفائلون بحذر بينما نستكشف عدداً من خيارات التطوير التي نتوقع أن تحقق قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا."

أما بالنسبة الى مستجدات دعوى التحكيم المتعلقة بمطالبة الشركة التابعة والتي تم الإفصاح عنها سابقاً لسوق دبي المالي بتاريخ 24 أكتوبر 2021 فان الدعوى لاتزال منظورة امام لجنة التحكيم وعليه سوف نبقي السادة المساهمين على إطلاع بأخر المستجدات حال ورودها.

#بياناتشركات

- انتهى -