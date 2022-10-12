دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعادت أفياريبس؛ الشركة الرائدة عالميًا والخبيرة في تنمية وتطوير السياحة الخارجية والطلب على الطيران والضيافة، مع مجموعة تضم أكثر من 100 شركة طيران و250 عميلًا للسفر والسياحة في جميع أنحاء العالم، إطلاق قافلة كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2022 بنجاح بعد توقفٍ دام لعامين في أعقاب جائحة كوفيد.

حضر أكثر من 110 من اللاعبين الرئيسيين والمتخصصين في مجال صناعة السفر والإعلام والمؤثرين في قطاع السفر في دبي -المرحلة الأولى من الحدث المتخصص- والذي أقيم يوم 11 أكتوبر 2022 في فندق شانغريلا دبي. ومن المتوقع حضور نفس العدد من الزوار لحدث الرياض يوم 12 أكتوبر 2022 .

وتشهد الحملة الترويجية للسفر؛ قافلة كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2022 تجمع العلامات التجارية والوجهات الدولية الرئيسية تحت سقف واحد للالتقاء بوكالات السفر الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنظمي المؤتمرات المحترفين. ويتيح الحدث اللقاء الشخصي والمباشر لتطوير باقات سفر جديدة ومسارات رحلات وفعاليات مصممة خصيصاً لدولة الإمارات والمسافرين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وانضم 27 شريكًا دوليًا رئيسيًا إلى نسخة هذا العام 2022 من الحدث المتخصص بصناعة السفر والسياحة بما في ذلك قطر للسياحة ووكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا وهيئة السياحة المالطية والهيئة الملكية لمحافظة العلا ومكتب كاليفورنيا للترويج السياحي وهيئة موريشيوس للترويج السياحي ومجموعة من الشركات الدولية الأُخرى والعلامات التجارية وعلامات الضيافة وشركات الطيران وشركات إدارة الوجهات السياحية.

وبالإضافة للقاء وكالات السفر الرائدة، أتيحت الفرصة للشركاء للقاء مؤثرين معروفين في مجال السفر من الإمارات والمنطقة، والانضمام إلى حلقة نقاش تفاعلية لقادة الفكر في قطاع صناعة السفر ضمت ممثلين عن الإمارات للعطلات، وأي تي إل العالمية، والرستماني للسفر والعطلات؛ حيث قدم المشاركون آراءهم حول أحدث اتجاهات السفر ومتطلبات سفر المستهلكين في المنطقة.

وعلق غلين جونستون، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط والشؤون العامة العالمية: "بينما نتجه نحو عالم ما بعد الجائحة، يستمر السفر الدولي للخارج من دول الخليج في إظهار عائدٍ قوي وسريع بشكل ملحوظ مقارنة بجميع مناطق السفر الرئيسية الأخرى حول العالم. وضمن هذا السياق يكون من المهم للغاية عقد مثل هذا الحدث في الوقت المناسب لتوفير اتصال مباشر بين محترفي السفر في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع مثل هذه الكوكبة المثيرة والمنتقاة من مقدمي خدمات السفر والسياحة ومديري الوجهات السياحية. أنا واثق من أننا سنرى تجارب وعروض سفر جذابة ومُصممة بشكل مشترك ستخلق بلا شك اتجاهات جديدة في عالم السفر خلال الأشهر المقبلة والعام القادم 2023. "

لا يميل المسافرون من دول الخليج للسفر أكثر من غيرهم فحسب، بل ويقضون بالمجمل فترات أطول أثناء تواجدهم. كما أن لدى المسافر من الخليج العربي واحداً من أعلى متوسطات الإنفاق اليومي حول العالم. ويعتبر قطاع السفر الفاخر قوياً بشكل خاص من هذه المنطقة، وكذلك السفر بقصد التجارة والأعمال، مما يوفر العديد من الفرص للشركات التي تسعى إلى تنويع مزيج عملائها.

وأضاف جونستون: "تأتي نسخة هذا العام من قافلة كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2022 في ظل تنظيم دبي لمعرض دبي إكسبو 2020 والذي اختتم بنجاح في وقت سابق من هذا العام. لقد قرر العديد من المشاركين في قافلة هذا العام استخدام هذه المنصة لمواصلة الزخم الإيجابي والإنتاجي الذي تم إنشاؤه خلال معرض إكسبو، واستخدام هذا الزخم لتعزيز تواجدهم في سوق الشرق الأوسط. بلا شك تظل الشبكات الشخصية والاتصالات المستمرة مكونًا أساسيًا لنجاح الأعمال داخل منطقتنا. أما التركيز الرئيسي بالنسبة لنا فهو التأكد من أنه وعبر شبكاتنا الراسخة في قطاع صناعة السفر في المنطقة والعالم، يرى كل من المشاركين وشركائنا الخارجيين المختارين بعناية في الشرق الأوسط عائدًا على استثماراتهم ونموًا في أعمالهم. هذا هو التزامنا تجاه هذا النوع من الأحداث."

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