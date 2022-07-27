نمو ملحوظ في الربحية بلغ 45 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.7 مليار درهم إماراتي.

ارتفاع كبير في إجمالي الدخل بأكثر من 7 % على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 مليار درهم إماراتي .

نمو قوي للموجودات الأساسية بنسبة 6 % حتى تاريخه من العام ل تصل إلى 241.3 مليار درهم إماراتي

أداء قوي أدى إلى تنقيحات تصاعدية في مقاييس التوجيه لعام 2022

دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2022:

شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 45 % على أساس سنوي ليصل إلى 2,700 مليون درهم إماراتي مقابل 1,864 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.

% على أساس سنوي ليصل إلى مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة. سجل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك زيادة كبيرة بقيمة 33 مليار درهم إماراتي خلال الفترة. وباستبعاد المدفوعات والمستحقات الدورية، فقد حقق البنك نمواً مذهلاً بقيمة 20 مليار درهم إماراتي.

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6 % حتى تاريخه من العام ليصل إلى 241.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 228.5 مليار درهم إماراتي في عام 2021 مما يشير إلى انتعاش قوي في عام 2022، بالرغم من الدفعات الدورية ومستحقات الصكوك بقيمة 13 مليار درهم إماراتي فضلاً عن عمليات السداد المبكرة بقيمة 7 مليار درهم إماراتي.

% حتى تاريخه من العام ليصل إلى مليار درهم إماراتي مقارنة مع مليار درهم إماراتي في عام 2021 مما يشير إلى انتعاش قوي في عام 2022، بالرغم من الدفعات الدورية ومستحقات الصكوك بقيمة 13 مليار درهم إماراتي فضلاً عن عمليات السداد المبكرة بقيمة 7 مليار درهم إماراتي. شهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 9 % على أساس سنوي و 4% على أساس ربعي، ليصل إلى 5,039 مليون درهم إماراتي.

% على أساس سنوي و 4% على أساس ربعي، ليصل إلى مليون درهم إماراتي. وصل إجمالي الدخل إلى 6,265 مليون درهم إمارتي مقارنة مع 5,842 مليون درهم إماراتي، متتابعاً بارتفاع نسبته 7% على أساس سنوي و 8% على أساس ربعي.

مليون درهم إمارتي مقارنة مع مليون درهم إماراتي، متتابعاً بارتفاع نسبته 7% على أساس سنوي و 8% على أساس ربعي. شهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 9 % ليصل إلى 3,684 مليون درهم إماراتي، مقابل 3,382 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام السابق.

% ليصل إلى مليون درهم إماراتي، مقابل مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام السابق. حافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 282.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.

مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. بلغت ودائع المتعاملين الآن 202.2 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 44 % من قاعدة ودائع المتعاملين.

مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته % من قاعدة ودائع المتعاملين. تراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 948 مليون درهم إماراتي بنسبة 37 % على أساس سنوي، مقابل 1,498 مليون درهم إماراتي في العام السابق، الأمر الذي يعكس استمرار تحسن جودة الموجودات.

مليون درهم إماراتي بنسبة % على أساس سنوي، مقابل مليون درهم إماراتي في العام السابق، الأمر الذي يعكس استمرار تحسن جودة الموجودات. استمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5 ٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8 ٪ في عام 2021.

٪، بانخفاض بلغ نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ ٪ في عام 2021. بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.9 % وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع، منخفضاً بـواقع 140 نقطة أساس.

% وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع، منخفضاً بـواقع نقطة أساس. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 96 % ونسبة تغطية السيولة إلى 117 %.

% ونسبة تغطية السيولة إلى %. استمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2 %، بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 17 %، بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.

%، بارتفاع بلغ نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ %، بارتفاع بلغ نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) إلى 13.2 % (بارتفاع بلغ 80 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 17.9 % (بارتفاع بلغ 80 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 41.9 مليار درهم إماراتي.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى6,265 مليون درهم إمارتي بنمو قوي نسبته 7% على أساس سنوي، مقارنة مع5,842 مليون درهم إمارتي في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية الانتعاش القوي في حجم أعمال البنك. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل تصاعداً بلغت نسبته 9٪ على أساس سنوي ليصل إلى5,039 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 4,628 مليون درهم إماراتي للعام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة خلال النصف الأول من العام بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى3,684 مليون درهم إماراتي مقابل 3,382 مليون درهم إماراتي. وبفضل تركيزه المستمر على الإدارة القوية للمخاطر، تمكن البنك من تحقيق تراجع كبير في خسائر انخفاض القيمة بتحسن نسبته 37% على أساس سنوي، لتصل إلى 948 مليون درهم إماراتي مقابل1,498 مليون درهم إماراتي للعام الماضي.

وبلغت النفقات التشغيلية 1,355 مليون درهم إماراتي في النصف الأول لعام 2022، مقابل 1,246 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9% على أساس سنوي. ويعزى ارتفاع النفقات إلى قيام البنك بتعزيز موارده في الوظائف الرئيسية للرقابة والدعم، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في الأنظمة والبنية التحتية التشغيلية للبنك.

وعلى خلفية ارتفاع الإيرادات، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل الآن 26.9% وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع. وتواصل الأعمال الرقمية تقديم أداء قوي متتابع عبر جميع المقاييس الرئيسية، مع طرح خدمات جديدة وتنفيذ تحسينات بصورة مستمرة لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا الكبيرة والمتنامية.

ونتيجة لذلك، شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً وملحوظاً بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 2,700 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 1,864 مليون درهم إماراتي في النصف الأول لعام 2021.

وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 2.8% (بارتفاع بلغ 21 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 2% و 17% على التوالي.

اتجاهات الميزانية العمومية

ويؤكد أداء النصف الأول بوضوح على قوة محرك نمو البنك والذي حقق إجمالي تمويلات جديدة واستثمارات للصكوك بقيمة 33 مليار درهم إماراتي. وقد شهد البنك نمواً قوياً في إجمالي التمويلات الجديدة بما يفوق 26 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه، مدفوعة بالنمو القوي في التمويلات المؤسسية الجديدة والتي بلغت حوالي 17 مليار درهم إمارتي، والتمويلات الجديدة للأفراد التي وصلت إلى حوالي 9 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام. كما حققت استثمارات الصكوك نمواً قوياً قيمته 7 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 12% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 47 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بالتركيز المتواصل على تنمية هذه المحافظ المالية المربحة. وبالنظر إلى المدفوعات والمستحقات الدورية، حققت المحفظة نمواً بقيمة 20 مليار درهم إماراتي، وهو إنجاز كبير بالرغم من ظروف السوق.

وبالنظر إلى ما تقدم، سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً قوياً بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى241.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 228.5 مليار درهم إماراتي في عام 2021.

وسجلت ودائع المتعاملين 202.2 مليار درهم إماراتي في نهاية النصف الأول من هذا العام، واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند89.4 مليار درهم إماراتي لتمثل حوالي 44% من الودائع. ويشير ثبات الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالرغم من ارتفاع معدلات الربح بوضوح إلى قوة استراتيجية السيولة لدى بنك دبي الإسلامي. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 117% وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ معدل التمويل إلى الودائع 96.1%، وكلاهما يعكس وضعاً سليماً ومريحاً للسيولة.

وسجل معدل التمويلات غير العاملة انخفاضاً ليبلغ نسبة 6.5% بواقع 30 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس تحسناً في جودة الائتمان. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التغطية النقدية إلى 74% (بارتفاع بلغ 200 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه) ونسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات عند 103%، (بارتفاع بلغ 100 نقطة منذ بداية العام حتى تاريخه). واستقرت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية عند 76 نقطة أساس مقارنة مع 99 نقطة أساس في عام 2021، بتحسن نسبته 23 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9% وحافظ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 على استقراره عند 13.2% وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أبرز محطات الأعمال في النصف الأول من عام 2022: