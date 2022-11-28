اللجنة المنظّمة للدورة العاشرة للجائزة الوطنية للسيارات كرّمت الشركة في حفل أقيم بمدينة جدة

"الشركة الوطنية للسيارات" تمتلك مجموعة منظّمة من العلامات التجارية العالمية المرموقة للسيارات ضمن محفظة توكيلاتها من السيارات في المملكة، مثل نيسان، وجيب، ودودج، وكرايسلر، ورام، وألفا روميو، وأبارث، وفيات، وموبار، وفوتون

جدة، المملكة العربية السعودية: حصدت "الشركة الوطنية للسيارات" التابعة لشركة "بترومين"، جائزة "أفضل وكيل سيارات" في قطاع السيارات السعودي لعام 2022، وذلك من قبل اللجنة المنظّمة للدورة العاشرة من الجوائز الوطنية للسيارات.

وحصلت "الشركة الوطنية للسيارات" على الجائزة المرموقة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في جدة، ونظمته "بي آر أرابيا"، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين البارزين من قطاع السيارات في جميع أنحاء المملكة والشرق الأوسط، بما في ذلك عدد من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي وكالات السيارات الدولية.

وتمتلك "الشركة الوطنية للسيارات" مجموعة منظّمة من العلامات التجارية العالمية المرموقة للسيارات ضمن محفظة توكيلاتها من السيارات في المملكة العربية السعودية، مثل نيسان، وجيب، ودودج، وكرايسلر، ورام، وألفا روميو، وأبارث، وفيات، وموبار، وفوتون.

وتعكس الجائزة الالتزام الراسخ لـ "الشركة الوطنية للسيارات"، مدفوعاً بالرؤية الاستراتيجية لشركة "بترومين"، بتوفير واحدة من أفضل خدمات البيع وما بعد البيع، وقطع الغيار في المملكة، فضلاً عن المرونة والتكيف مع تلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

وتحافظ "الشركة الوطنية للسيارات" باستمرار على رضا العملاء، من خلال العمل على تجاوز توقعاتهم بصورة مستمرة، ودعم جميع نقاط التواصل إلى جانب العديد من المزايا الهامة وعروض الخدمات عالية الجودة التي تتسم بتقديم تجربة فريدة من نوعها.

وأعرب تيرنس بيرن، الرئيس التنفيذي لـ "الشركة الوطنية للسيارات"، عن سعادته باستلام الجائزة قائلاً: "يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة ومواصلة طريق النمو، وجني ثماره من خلال العمليات المدروسة التي تبنيناها منذ سنوات عدّة. ومن خلال اعتماد هدف رئيسي يتمثل في خدمة عملائنا، نعمل على توسيع نطاق تغطية خدماتنا للبيع وما بعد البيع في جميع أنحاء المملكة، حيث نسعى دائماً إلى أن نكون أقرب إلى عملائنا في محاولة لبناء جسور الثقة والولاء معهم".

تتميز "الشركة الوطنية للسيارات" بمستوى الخدمة العالي الذي تقدمه في السوق وشبكتها التنظيمية التي تضم نخبة من المتخصصين في مجال السيارات. وتسعى الشركة لتقديم أفضل النتائج عبر نقاط التواصل المتنوعة من خلال تصميمها على ابتكار التجارب الأكثر ملاءمة وإرضاءً وتطوراً لعملائها. وتعزز جهود الشركة ضمن ثقافة عملها، مجموعة من القيم الأساسية القوية التي تتمثل في النزاهة والشغف والتفكير المستقبلي والاحترام والعمل الجماعي.

وتدعم "الشركة الوطنية للسيارات" مبدأ تكافؤ الفرص في مكان العمل، بما يضمن تحفيز وتمكين فريقها من المهنيين المتخصصين ذوي التدريب العالي من خلال آفاق واسعة للتطوير المهني. ويعزز ذلك الأجواء التي يقوم فيها الموظفون بتوجيه وتسيير الأعمال نحو النمو، فضلاً عن تعزيز وابتكار خدمات الجودة الأساسية للعملاء في جميع أنحاء المملكة.

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